L’équipe GB Star Hassan Azim signe avec MTK Global

RINGSIDE 04/04/2020

La sensation de l’adolescence a remporté une médaille de bronze aux poids mi-moyens aux Jeux de 2018 à Buenos Aires et a ensuite eu l’honneur d’être nommée porte-drapeau de la cérémonie de clôture de l’équipe GB.

Né au Pakistan, le héros de Slough, Azim, qui a également remporté l’argent au tournoi européen de la jeunesse et a été six fois champion national, a hâte de commencer sa vie en tant que professionnel sous MTK Global.

Azim a déclaré: «Je ne pourrais pas être plus heureux de signer un accord de gestion avec MTK Global alors que j’annonce officiellement ma sortie de la boxe amateur.

«MTK Global est une organisation à laquelle je pense pouvoir faire confiance pour me surveiller dans ma quête pour devenir un champion du monde. J’ai hâte de travailler avec MTK Global. »

Le vice-président de MTK Global, Jamie Conlan, a déclaré: «Il s’agit d’une autre signature majeure pour MTK Global et nous sommes convaincus qu’Hassan a un énorme avenir dans le sport professionnel après un tel succès en relativement peu de temps en tant qu’amateur.

«C’est formidable que le meilleur de Team GB choisisse désormais MTK Global comme premier port d’escale pour devenir pro. Nous n’avons signé Jordan Reynolds que le mois dernier et maintenant nous avons trouvé un autre diamant potentiel à Hassan. Nous ne pouvons pas attendre qu’il commence, et nous sommes sûrs qu’il fera lui-même, sa famille, Slough et nous fiers. “

La nouvelle de la première affectation d’Azim dans les rangs rémunérés sera annoncée en temps voulu.