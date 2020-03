Les billets Prograis vs Hooker pour l’épreuve de force du 17 avril seront mis en vente aujourd’hui

RINGSIDE 04/03/2020

Les billets pour l’affrontement à succès entre les anciens champions du monde Regis Prograis et Maurice Hooker seront en pré-vente à midi demain (mercredi 3 mars) avant leur affrontement au MGM National Harbor à Oxon Hill, Maryland, en direct sur DAZN.

Prograis et Hooker se sont affrontés après avoir tous deux joué leur rôle dans deux combats de l’unification de l’année en 2019. Prograis (24-1 20 KO) s’est rendu à Londres et a été bordé par 12 tours de montagnes russes par Josh Taylor en finale de la World Boxing Super Series, tandis que Hooker (27-1-3 18 KO) a accueilli José Ramírez à Dallas en juillet, et la paire a servi une fusillade aller-retour que Ramirez a remporté par arrêt au sixième tour d’un concours à bout de souffle.

Une undercard empilée a été alignée à l’appui de l’événement principal, avec la championne incontestée des poids welters Cecilia Brækhus (36-0 27 KOs) défendant ses titres contre la championne unifiée des Super-légers Jessica McCaskill (8-2 3 ​​KOs), avec plus de titre mondial et une action de haut niveau sera annoncée.

La pré-vente commence à midi demain avec les trois codes suivants: «MBUSA», «PROGRAIS» et «HOOKER»

Les billets seront mis en vente générale à partir de midi le jeudi 4 mars, à nouveau disponibles sur Ticketmaster.com