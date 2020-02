Les bookmakers de Las Vegas ont du mal à diviser les cotes Deontay Wilder et Tyson Fury

Nouvelles de boxe du monde 18/02/2020

Les lignes de paris pour l’énorme bataille des poids lourds de ce week-end entre Deontay Wilder et Tyson Fury sont disponibles au MGM Grand Hotel de Las Vegas, Nevada.

Les feuilles de paris Wilder vs Fury 2 peuvent désormais être obtenues auprès du centre sportif du MGM Grand, récemment partagé par Carl Moretti du Top Rank.

Tout comme les autres cotes de paris de boxe, les fractions montrent que Wilder et Fury peuvent difficilement être séparés. Les deux sont à une cote de -110 pour la victoire.

En regardant de plus près les chiffres, il y a un léger favoritisme pour Fury en ce qui concerne le résultat exact.

La fureur de la décision est de 7/5, tandis que Wilder à KO le «Gypsy King» est disponible à 8/5.

Le consensus parmi les fans et les médias est que ces deux fins sont les plus probables. Les bookmakers sont évidemment d’accord en raison des talents respectifs des combattants à l’intérieur des cordes.

Plus bas dans la liste et les cotes rondes montrent à quel point Wilder peut être dangereux pour l’un des meilleurs poids lourds de la planète.

Un arrêt pour Wilder entre 6 et 8 sessions est en train de susciter un favoritisme évident auprès des décideurs de la fraction. Les sixième, septième et huit sont tous 15/1.

En revanche, Fury pendant la même période est un énorme 40/1.

Maintenant pour les combattants eux-mêmes. Fury a choisi le deuxième tour pour son triomphe. Si des parieurs ont envie d’avoir un flottement sur ce résultat, il y a certainement de l’argent à faire au 60/1.

Prédisant son propre tour, Wilder a opté pour le troisième. Cela peut être parié à une cote de 22/1.

Un autre tirage, encore plus probable cette fois-ci, a été proposé à 18/1. Choquant si vous considérez les chances que deux boxeurs se rencontrent en deux combats et se terminent tous les deux dans une impasse.

Diffusant leurs vues d’avant-combat, Wilder et Fury étaient de bonne humeur avant la semaine de combat.

«Les choses vont incroyablement bien. Je suis le plus heureux de ma vie, »a déclaré Wilder. “Pour venir d’où je viens, c’est incroyable d’être ici.

«Lorsque vous obtenez un Deontay Wilder heureux dans un camp d’entraînement, vous pouvez certainement vous attendre à de grandes choses de ma part. C’est ce que je vais vous donner.

«Nous n’avons pas vu son pouvoir affiché comme il en a parlé. Ça n’a pas été continu, comme le mien. Je pense qu’il a des oreillers comme des poings. C’est ce que j’ai ressenti lors de notre dernier combat.

“Avec les stratégies dont il parle, je ne sais pas vraiment comment le prendre. Je ne sais pas s’il essaie de me mettre hors jeu en disant qu’il va me mettre KO. Mais c’est excitant d’entendre et j’ai hâte au 22 février. “

GYPSY KING

Fury a déclaré: «Je suis né prêt. Je me sens bien au camp d’entraînement. Tout se passe très bien. Il n’y a ni blessures ni excuses. C’est tout le dévouement et le sacrifice, un jour après l’autre.

«Le premier combat, je voulais y aller et le sortir. Ça n’a pas marché. Peu importe ce que les gens disent, je n’ai pas gagné. Je compte un match nul comme une perte. »

Tout se construit bien avant une grande soirée au MGM Grand.