Les champions par équipe du monde: Anthony Joshua et Tyson Fury

Publié le 19/12/2019

Par: Kirk Jackson

Le champion des poids lourds linéaire du monde Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) se retire à chaque arrêt en préparation de son match revanche avec le champion des poids lourds WBC Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) prévu pour le 22 février .

D'abord le changement d'entraîneurs de Ben Davison à Javan «Sugar» Hill.

Maintenant, Fury peut recevoir l'ajout du plus haut calibre de combat, sous la forme du champion unifié des poids lourds WBA, WBO et IBF, Anthony Joshua (23-1, 21 KO).

Quel serait le raisonnement de Joshua pour aider le futur adversaire / rival potentiel pour le plus gros combat de sa carrière jusqu'à présent?

"Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos du sport et de l'héritage", a déclaré Joshua à Sky Sports.

«S'il veut créer son héritage et qu'il veut devenir un futur temple de la renommée, il (Wilder) doit venir nous voir. Vous avez les deux seigneurs des anneaux ici. Le dernier à unifier, incontesté, la division. J'en ai quatre, il en a un. J'en ai juste besoin d'un de plus. »

Plus tôt dans la semaine, Fury est allé sur sa page Instagram pour accepter l'offre présentée par le champion unifié des poids lourds Anthony Joshua pour l'aider à se préparer pour le méga-combat.

"Je viens de voir la vidéo de Joshua disant qu'il aimerait venir m'aider dans le camp et que je le combattrais plus vite que Wilder, c'est sûr", a déclaré Fury dans la vidéo. "Quand je bat Wilder, je vais te battre, A.J., pas de problème."

«J'adorerais vous avoir au camp, vraiment, vraiment adorer avoir au camp pour travailler pour ce combat et donner à Deontay Wilder un bon coup. J'espère que vous le pensez parce que j'aimerais vous avoir dans un camp d'entraînement avec moi. "

Pour le raisonnement de Joshua pour aider Fury, il a poursuivi: «Je pense que Tyson Fury me combattrait plus rapidement que Wilder. Si c'est le cas, je veux que Fury gagne, parce que je veux juste me battre ", a déclaré Joshua à Sky Sports.

«Avoir ce combat ici sur le sol britannique? Tu peux imaginer ça? Fury, si tu as besoin de moi pour me battre, nous allons nous battre un jour. J’ai sparred Tyson Fury quand nous étions enfants de toute façon. Je sortirais en Amérique et j'épargnerais Tyson Fury et le préparerais pour ce combat plus sauvage. Honnêtement, je pense que Fury pourrait battre Wilder la prochaine fois qu'ils sortiront. C’est juste mon opinion. "

Ce ne serait pas la première fois, les meilleurs talents des poids lourds ont collaboré avec chaque parti pour atteindre les titres mondiaux et la suprématie. Les poids lourds à travers l'histoire se sont affrontés et se sont battus plus tard sur la ligne

Avant le Rumble in the Jungle en 1974, Muhammad Ali a travaillé avec Larry Holmes pour aider à préparer George Foreman.

Mike Tyson et Evander Holyfield se sont affrontés en vue des Jeux olympiques de 1984. Tyson et Lennox Lewis se sont également affrontés dans les années 1980.

Bien que chacune de ces instances présente un ensemble de circonstances différent.

Pour clarifier certains des commentaires de Joshua, il détient trois, et non quatre titres mondiaux reconnus par les organes directeurs, car la ceinture IBO n'est pas reconnue comme un titre mondial majeur à l'ère des ceintures d'alphabet. La reconnaissance est le WBC, WBA, WBO et IBF.

De nombreuses questions surgissent avec ce projet de partenariat entre Joshua et Fury. Est-ce une grande sportivité ou une concession de faiblesse et de peur?

En tant que champion du monde unifié, Joshua présente le plus haut niveau de combat, mais il n'a pas le même style que Wilder. Combien peut-il aider Fury?

Étant donné que Fury et Joshua sont des partenaires de l'équipe de tag, à mi-chemin du match revanche proposé par Fury contre Wilder, va-t-il tagger et échanger des endroits avec Fury pour lui donner une pause?

Vont-ils combiner les pouvoirs et exécuter la danse fusion comme des personnages de Dragon Ball Z?

Un commentaire supplémentaire à poser à Joshua est son évaluation de l'héritage de ses contemporains. Il a fait référence à Wilder, déclarant que s'il voulait créer son héritage et qu'il voulait devenir une future salle des célébrités, il devait venir voir Fury et lui-même.

Wilder et Joshua ne pouvaient pas accepter de conditions pour se faire face. Wilder a déjà affronté Fury et se prépare à le faire à nouveau, mais avec ce que Joshua propose, cela ressemble à une équipe.

Joshua a même le nom de ce super groupe quand il a mentionné: «Les deux seigneurs des anneaux». Je suppose que les Bulldogs britanniques ont déjà été pris.

La moitié de ce tandem seigneur des anneaux joue peut-être aux échecs avec les pièces actuelles du plateau. Utiliser son pion pour attaquer le roi.

Certains observateurs peuvent critiquer le style de Wilder, mais il est juste de suggérer que son pouvoir de frappe et son style sont une source de préoccupation. Et il ne semble pas que Joshua crie à l'occasion de faire face à Wilder.

Il n'est pas farfelu de spéculer que Joshua préfèrerait faire face à Fury plutôt qu'à Wilder à des fins stylistiques. Malgré tous les discours sur les divergences de Wilder en tant que combattant, il détient actuellement un règne historique de champion des poids lourds et pas trop de gars sautent dans la file pour le combattre.

«J'ai dit que je n'avais que six ans dans ce sport auquel je veux consacrer mon énergie et ma passion, et je le pense. Donc, je demande à tout le monde de me donner mes roses dès maintenant », a déclaré Wilder dans son interview après le combat après avoir vaincu Luis Ortiz lors de leur revanche.

«Vous savez, donnez-moi mon respect et mon crédit en ce moment. Vous savez, je suis ici et je ne vais nulle part. Mon style est ici. Ce que j'apporte à la boxe est ici, et je ne vais nulle part. "

«Les gens parlent toujours des compétences et des compétences et des compétences. Mais comme je peux le voir, je suis toujours invaincu. Je frappe tous ceux à qui je fais face. Et ces gars qui ont des compétences, ils se font battre. Donc, je veux dire, quelque chose est arrivé – je veux dire, cela parle de lui-même. Donc, à ce stade, j'ai besoin de mon respect, s'il vous plaît. »

Les visions d'un tournoi à la ronde mettant en vedette Fury, Wilder et Joshua sont en discussion depuis un certain temps maintenant. C’est une réalité possible. Joshua a un grand promoteur avec Eddie Hearn, tout comme Fury avec Bob Arum, Wilder est conseillé par Al Haymon et dirigé par Shelly Finkel.

Du point de vue des fans, ce serait bien de voir ces correspondances. Du point de vue du promoteur, le désir peut être différent. Avec une grande promotion vient le contrôle des récits, impliquant parfois l'illusion.

Cela signifie que les promoteurs peuvent présenter de grandes déclarations sans vouloir honorer leurs proclamations. Certaines de ces déclarations servent d'écran de fumée. Ce qui blesse les fans car cela équivaut à certains combats qui ne se manifestent pas.

Il existe également de faux récits qui peuvent être perpétués par certains membres des médias.

L'intégrité journalistique est en vente dans certains cas. Certains journalistes ont reçu des chambres gratuites, entre autres dépenses – gracieuseté de Hearn et je suppose que c'est par bonté de cœur, n'est-ce pas?

Tout cela est pertinent car cela favorise un cycle de tromperie et de désinformation. Avec ces précédents en place, qui peut dire que nous verrons jamais Wilder contre Joshua ou même Joshua contre Fury – étant donné qu'ils sont les champions par équipe du monde.

Le tandem tag de Joshua et Hearn est actuellement une force puissante. Peut-être la force la plus puissante de la boxe. Le partenariat entre Fury et Joshua est un concept intéressant et il peut être intéressant de voir comment il se déroule après le match revanche entre Fury et Wilder.

Mais à des fins de compétition, le tandem de Joshua contre Fury ou contre Wilder, peu importe comment il est tranché, semble le plus attrayant.