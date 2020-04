Les chances de Manny Pacquiao II changent alors que Floyd Mayweather commence l’entraînement

Nouvelles de boxe du monde 07/04/2020

Les cotes de pari sur Floyd Mayweather battant Manny Pacquiao dans un match revanche de super-combat en 2020 ou 2021 ont de nouveau changé.

Auparavant plus favorisé par les bookmakers, les chances de gagner de Mayweather ont diminué, selon la majorité.

Mayweather a été pressé en 1/2 favori des paris, et Pacquiao est maintenant à 13/8. Les cotes et le langage des paris peuvent sembler déroutants au premier abord, c’est pourquoi cette page fournit plus d’informations aux débutants pour commencer.

Lors de la première réunion, Mayweather a dominé Pacquiao dans ce qui a été l’événement le plus lucratif de toute l’histoire.

Récemment nommé WBN Fighter of the Decade pour 2010-19, Mayweather est de retour dans la salle de gym récemment.

S’entraînant tout en entraînant le fils de 20 ans, Koraun, Mayweather fait face aux tragédies familiales de toutes les manières possibles.

“Money” avait promis aux fans deux combats en 2020, bien qu’avec l’épidémie de coronavirus, il est peu probable qu’un seul ait lieu en ce moment.

La rumeur dit que Pacquiao aurait réservé un retour en 2021. Si Mayweather n’est pas d’accord, le sénateur philippin se tournera alors vers Conor McGregor.

Sinon Mayweather ou McGregor, Pacquiao pourrait se tourner vers Amir Khan. Son ancien partenaire d’entraînement a récemment déclaré à WBN qu’il n’envisageait pas de prendre sa retraite.

«C’est un peu bizarre. De toute évidence, pour la boxe, ce n’est pas bon parce que cela met tout le monde en attente », a déclaré Khan à WBN.

“Ce n’est surtout pas bon pour les gens avec des titres et les gens avec des combats à venir. C’est donc un peu difficile. «Je regardais un temps de combat aux alentours d’avril. Je voulais le faire avant le Ramadan, donc c’était peut-être fin mars.

«De toute évidence, le coronavirus a démarré. Tout le monde fait la même chose et on ne sait pas quand ça va s’arrêter. Voyons ce qui se passe.

Espérons que ce coronavirus disparaîtra et que les choses redeviennent normales. Nous ne savons tout simplement pas ce qui se passe. Nous ne savons pas quand la boxe va reprendre le dessus.

«Quand est-ce que ça va recommencer? Tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer et poursuivre les mesures que nous prenons pour aider le NHS. »

MAYPAC

Pacquiao vs Khan continue d’attirer un public plus large et serait un bon substitut une fois que le sport surmontera cette crise.

Errol Spence et Mikey Garcia ont également été mentionnés pour Pacquiao, mais nous savons tous que rien ne serait comparable à Mayweather.

Cela fait presque cinq ans que Floyd s’est battu lors d’un combat compétitif contre Andre Berto après avoir dominé McGregor dans une affaire à deux face plus tard.