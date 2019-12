«Les chats» est impossible à examiner

Comme je ne peux penser à aucune image culturellement plus résonnante pour la fin de 2019 que James Corden plongeant face à face dans une benne à ordures contenant des ordures CGI et enracinant pendant cinq minutes angoissantes, je suis tenté d'appeler les chats un chef-d'œuvre accidentel: pas Noël blockbuster dont nous avons besoin, mais celui que nous méritons.

Le problème avec l'idée d'encadrer l'adaptation de Tom Hooper à la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber comme une catastrophe fascinante – la tactique prise par les critiques de l'attentat à la bombe qui connaissent au moins une grande cible facile quand ils en voient une – est qu'il est presque trop ennuyeux de le devenir travaillé de manière performante. Si seulement l'évaluation que «regarder les chats est comme une descente dans la folie» était plus précise, alors nous aurions un vrai classique du camp parmi nous, des Showgirls à fourrure pour appeler les nôtres. Mais à aucun moment pendant la durée de deux heures du film, je n'ai eu l'impression que mon troisième œil s'était soudainement ouvert, et aussi excité que possible d'être coincé dans un «vide de confusion cornée» (qui, pour être juste, est l'endroit où le film les critiques passent la plupart de leur temps), je ne pense pas que des portes interdites aient été déverrouillées dans mon subconscient. Les chats ne sont pas de l'herbe à chat. Donc, ce qui suit est une liste de huit choses auxquelles je me suis retrouvé à penser pendant Cats, presque toutes concernant le film lui-même d'une manière ou d'une autre directement inspirées par le fait de le regarder; c'est le mieux que je puisse faire.

1. La musique chez les chats n'est pas très bonne

Le cas d'Andrew Lloyd Webber en tant que plagiaire musical en série a été présenté à plusieurs reprises; même si vous voulez lui donner le bénéfice du doute parce qu'il est techniquement un chevalier (comme Sting), ce n'est pas un secret que son shtick est une dérivation. La marque de balladerie en plein essor de Lloyd Webber est tellement établie qu'Eric Idle a consacré un numéro entier dans Spamalot à l'usurpation sous la forme de "La chanson qui va comme ça". La chanson qui va comme ça chez les chats est "Memory", qui peut être l'ultime chanson d'Andrew Lloyd Webber en ce que (1) elle est dangereusement proche d'une arnaque (il l'a jouée pour son père compositeur pour s'assurer qu'il n'avait pas réellement sorti la mélodie d'un opéra de Puccini) et (2) c'est un ver d'oreille, ce qui signifie que c'est comme les vers de Star Trek II: La colère de Khan qui rampent dans votre cerveau et vous transforment en un zombie impuissant. Quand Jennifer Hudson chante enfin «Memory» vers la fin de Cats (le film), c'est un soulagement parce que la construction majestueuse et majestueuse de la chanson va à l'encontre du martèlement fou des autres numéros, qui sonnent à peu près comme ce qu'ils sont: dur- tentatives de travail pour définir TS Les poèmes absurdes gracieux et consciemment absurdes d’Eliot mis sur synthétiseurs. Malgré la belle (et précise) description de Jia Tolentino de l'ouverture du spectacle comme «descendant comme une diva dans un escalier», les moments de magie musicale réelle des chats sont rares. Et la seule chanson qui parle de magie ("Magical Mister Mistoffelees") a un crochet circulaire à chanter qui, au 10e tour, commence à ressembler à une spirale de la mort ("Ils la chantent à nouveau" quelqu'un derrière moi gémit avant d'être tondu).

2. Le complot des chats n'est pas très compliqué

Les gens semblent très confus par le récit de Cats, et même si je ne dirais pas que c'est l'une des meilleures comédies musicales de tous les temps, ce n'est vraiment pas aussi bizarre que les écrivains du beat Cats-is-batshit-crazy le font être. C'est essentiellement l'histoire d'un concours annuel dans lequel un chat est sélectionné dans la classe féline de Londres pour monter au ciel et recommencer leur existence – le cercle de la vie, en gros. Sans surprise et anticlimatiquement, c'est la Grizabella susmentionnée, un "Glamour Cat" fané, codé par Eliot et Lloyd Webber à la fois comme une figure de "femme tombée", qui gagne, principalement parce que la plupart des autres chats qui donnent à leur étui une apparence assez détendue, heureuse , et dans la force de leur vie actuelle. Grizabella ne chante pratiquement que d'être à la porte de la mort; sa seule vraie compétition est la méchante Macavity (Idris Elba), qui ne mérite pas à distance l'honneur mais essaie de saboter la compétition. C'est à peu près tout, dans l'histoire, et bien que vous ayez certainement le droit de dire que c'est un récit idiot pour une œuvre de théâtre musical, c'est parfaitement facile à suivre.

3. Les chats ne sont vraiment rien



L'histoire raconte que lorsque Lloyd Webber a prévisualisé la partition de Cats pour ses pairs, ils étaient surtout déconcertés par ce qui semblait être un manque total de sous-texte. Les critiques avaient interprété les poèmes d'Eliot comme des visions légèrement satiriques de Londres à la fin des années 1930, avec les différents chats remplaçant un ensemble d'archétypes britanniques solides, mais le travail était explicitement destiné aux enfants. S'il y avait une morale à tirer de l'empilement de distiques intelligents, c'est essentiellement que les chats sont des créatures intelligentes, mystérieuses et ennuyeuses dignes de notre curiosité et de notre respect. Ce qui est assez juste, mais il n'y a pas grand-chose à accrocher à une comédie musicale narrative, c'est pourquoi le compositeur et metteur en scène Trevor Nunn a organisé la mise en place du "Jellicle Ball" et le voyage de Grizabella vers le "Heaviside Layer" (une fantaisie cosmologique supposément prise des écrits inédits d'Eliot). Dans des interviews, Hooper a affirmé que Cats est un récit édifiant sur les attitudes d'exclusion et les «périls du tribalisme», une tentative peu convaincante de la rhétorique Movie We Need Right Now qui ne fait que mettre en relief sa fragilité. Un meilleur réalisateur aurait pu transformer le flirt de Victoria avec la criminalité dans "Mungojerrie et Rumpleteazer" en quelque chose d'anarchique et dangereux; même lorsque Cats va brièvement Gaspar Noé et dose l'ensemble avec des hallucinogènes, cela semble anodin. La seule chose pire qu'un film de 90 millions de dollars qui cherche prétentieusement un sens est un contenu à savourer si décademment en son absence.

4. Transformer les chats en chats réels n'était pas une bonne idée

Tout le monde derrière Cats était très fier du fait qu'ils aient fait ressembler leurs artistes humains à la taille de chats réels en construisant des ensembles massifs. Cependant, ce qu'ils ont fait est le noeud de la rhétorique «Cats Is Nightmare Fuel»; que le saut imaginatif que vous faites en regardant des artistes talentueux et attrayants de Broadway styliser leur corps et leur voix pour faire des choses prétendument félines est moins exigeant (et traumatisant) que de voir des acteurs – dont certains sont très célèbres – transformés via l'application de «fourrure numérique technologie »aux réfugiés de la vallée étrange. De même, alors que sur scène l'utilisation d'accessoires surdimensionnés pour faire passer l'idée que nous voyons le monde à quatre pattes peut être charmante et inventive (le spectacle a été nominé pour un Tony pour sa scénographie), à ​​l'écran, les lieux sont indiscernable de toute autre pièce de période assistée par CGI; ce Londres n'a ni caractère ni crédibilité réels. Inévitablement, beaucoup de gens – y compris quelques-uns avec qui j'étais assis lors de la projection – se sont concentrés sur les anatomies étrangement aérographiées des chats, dont les entrejambes sont souvent exposés (même celui de Dame Judi Dench) mais semblent attendre que quelqu'un finisse les en poste. Pour mémoire, Jason Derulo, dont la performance en tant que Rum Tum Tugger est une impression prolongée de Prince (et pas si mal que cela se passe) a caricaturé que son pénis a été édité hors du film, ce qui en fait le seul acteur à ce jour à déposer une telle plainte. (Je serai ici juste pour rafraîchir continuellement le Twitter d'Ian McKellen).

5. Francesca Hayward pourrait être une star de cinéma

Le plus grand changement apporté au matériel réalisé par Hooper est la promotion de Victoria – un personnage mineur dans le spectacle sur scène – en une sorte de protagoniste. Littéralement tombé dans le film alors qu'il était enveloppé dans un sac, Victoria se révèle être un chaton blanc qui ne connaît pas les règles et les rituels de la société du chat, et en tant que tel, un parfait spectateur substitut. Dans la version scénique, les chats pouvaient parler directement au public; toute la prétention du spectacle était que toutes les explications du protocole de chat étaient au profit des intrus humains. Le film déplace toute cette exposition sur Victoria, ce qui signifie que Hayward – un homme de 27 ans qui est né à Nairobi et a obtenu le rôle de danseur principal au Royal Ballet de Londres – arrive à passer le film avec des yeux écarquillés et naïfs, ce qu'elle fait extrêmement bien. En tant que personnage, Victoria est un peu une toile vierge: c'est un chat sans qualités ni truc. Mais en tant que sujet photographique, elle est sublimement belle et elle vend l'enfer de la chorégraphie athlétique et sans cesse répétitive d'Andy Blankenbuehler, qui est censée transmettre la grâce et l'agilité – et le fait, tant que les danseurs professionnels de la distribution le font. Cats est une comédie musicale beaucoup plus physique que Les Misérables, alors Hooper – qui a fait tout un plat pour garder son appareil photo collé aux lèvres inférieures tremblantes de ses acteurs dans celle-ci et a obtenu Anne Hathaway un Oscar dans le processus – a adopté un style de tournage plus frénétique . Soit dit en passant, aucun des deux films ne fonctionne, mais Les Misérables ont finalement été moins fatigants malgré une durée de près de 50 minutes.

6. Taylor Swift devrait faire une chanson thème de James Bond

Je ne suis pas fait de pierre: regarder l'une des plus grandes stars du monde – et à sa manière, à distance – des stars de la pop font une bosse et une mouture classées PG tout en droguant ses costars avec des bouffées d'herbe à chat n'était pas inconnue. Peut-être parce que son personnage ne reste dans le film que le temps de chanter le pastiche oscillant de Kander-et-Ebb «Macavity», T-Swift se révèle juste détendu et suffisamment détaché pour éviter l'embarras de l'association. Et peut-être parce que «Macavity» – qui obtient mon vote pour la deuxième meilleure chanson de Cats après «Memory» – est essentiellement un hommage à la super-surveillance, cela m'a fait penser qu'elle devrait obtenir une fissure dans un film de James Bond à un moment donné. Il en va de même, bien sûr, pour Idris Elba, qui n'échappe malheureusement pas à l'embarras par association: sans aucune faute de sa part, il est présent dans les pires scènes, comme lorsque Hooper – qui, oublions-le, s'est avéré être un Macavity dans la vraie vie en 2011, quand il a volé l'Oscar du meilleur réalisateur de David Fincher – coupe impuissant entre le groupe principal de chats qui traînent dans un théâtre abandonné et ceux kidnappés par Macavity et transportés dans une péniche sur la Tamise. Ces morceaux sont vraiment terribles, au point que même Ray Winstone en tant que «chat Bravo» maléfique et brandissant une chaîne ne peut pas faire beaucoup de différence.

7. James Corden est vraiment déroutant

Je ne sais rien de Corden à part qu'il fait "Carpool Karaoke", semble aimer et se soucier du théâtre musical, et qu'en dépit d'être un Britannique assez obscur, il a eu un super concert avec la télévision américaine tard le soir, ce qui signifie que quelqu'un, quelque part l'aime. Si ces gens pouvaient lever la main, je l'apprécierais, car après l'avoir vu marcher et fléau pendant cinq minutes dans la scène la plus ennuyeuse des chats, je cherche des réponses. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que les deux membres les plus dépourvus de charme de la distribution – à savoir Corden et Rebel Wilson – sont ceux qui ont reçu les super-pouvoirs potentiels de l'autoréflexivité; ce sont eux qui peuvent plaisanter un peu sur le fait d'être dans un film et reconnaître l'absurdité essentielle de l'ensemble de la configuration. Alors qu'un Chats interprété entièrement dans des citations effrayantes aurait pu être plus insupportable que la version presque entièrement sans faille et sérieuse que nous avons obtenue de Hooper and Co., il est également possible qu'un peu de détachement sarcastique aurait fait un long chemin – à condition qu'il l'ait fait un meilleur système de livraison que Corden et Wilson.

8. Ian McKellen est un trésor

McKellen ne chante pas vraiment dans Cats – c'est plus comme le vers parlé, un monologue de halte livré dans le personnage de Gus, le Theatre Cat. En règle générale, les créations d'Eliot ne sont pas beaucoup plus profondes que leurs désignations de surface: par exemple, Skimbleshanks the Railway Cat est un chat qui vit dans un train, et c'est tout. Mais Gus, à la fois sur la page et sur l'écran, est une figure de pathos – un vieil interprète ratatiné déplorant le passage du temps et la lente décoloration de ses cadeaux. "Son manteau est très minable, il est mince comme un râteau; et il souffre de paralysie qui fait trembler sa patte », écrit Eliot, complétant la simple pitié d'une compassion sophistiquée; L'état de Gus a endommagé son instrument d'acteur mais pas son esprit. Dans la comédie musicale, il se métamorphose en son plus grand rôle, le pirate Growltiger, dans une opérette indépendante qui donne à Lloyd Webber une chance de parodier Gilbert et Sullivan.

Le film excise ce morceau mais laisse McKellen garder la plupart du poème d'Eliot en tant que monologue, y compris la réflexion mélancolique de Gus sur le déclin des normes théâtrales: «Il n'y a rien à égaler, d'après ce que j'entends dire, ce moment de mystère, quand j'ai fait l'histoire. «Ce serait bien de penser que quelque part dans sa lecture superlative de ces mots, McKellen est en train de se plaindre du produit sans âme et bidon dont il a accepté de faire partie, mais ce n'est pas nécessairement vrai; il est plus probable que lui et Dench – qui était censé être dans la compagnie d'origine de Cats mais se sont déchirés un tendon à la cheville – s'amusent vraiment. Si c'est le cas, ils l'ont mérité, mais quelle que soit sa motivation, la représentation de McKellen d'un vieil acteur tout vu faisant de son mieux avec ce qu'il a reçu, par fierté et joie dans son métier, est vraiment émouvante. . Mon troisième œil ne s'est pas ouvert pendant «Gus: le chat du théâtre», mais il y avait peut-être un petit quelque chose – de la poussière, probablement. Ça doit être ça.

