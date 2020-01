Les chefs ont rendu un retour historique facile

Patrick Mahomes hurlait. Les Texans de Houston avaient une avance de 21-0 après le premier quart, et les attrapeurs de passes choqués de Kansas City étaient assis sur le banc alors que leur quart-arrière se tenait au-dessus d’eux, implorant tout le monde de se mettre la tête dans le match. Mahomes avait lancé 10 passes et ses coéquipiers en avaient laissé tomber quatre. Trois de ces baisses auraient servi aux premiers essais. Le même groupe n’avait perdu que quatre passes lors des six matchs précédents de Kansas City. L’annonceur Tony Romo a noté que lorsqu’une équipe fortement favorisée fait beaucoup d’erreurs, cela peut créer un état d’esprit qui conduit à plus d’erreurs. Au lieu d’attraper le ballon sans réfléchir, comme ils l’ont fait toute leur vie, les joueurs commencent à penser: «Je dois attraper ce ballon parce que nous perdons», ce qui détourne leur attention de la tâche à accomplir. Les chefs réfléchissaient trop et Mahomes les suppliait d’arrêter.

Les chefs ont cessé de penser, puis les feux d’artifice ont commencé. Ce n’est pas une métaphore. Le personnel du Arrowhead Stadium lance des feux d’artifice après chaque touché des Chiefs, et l’équipe a marqué sept touchés sur ses sept prochains tours, un record d’après-saison. Kansas City a surmonté un déficit de 24-0 pour l’emporter 51-31 contre les Texans de Houston, à égalité pour la quatrième plus grande victoire de retour de l’histoire de la NFL en séries éliminatoires. Kansas City est la première équipe à surmonter un déficit de 24 points en séries éliminatoires depuis que les Patriots ont battu les Falcons dans le Super Bowl LI, mais les Patriots avaient besoin d’heures supplémentaires pour gagner ce match. Les Chiefs ont réduit l’avance de Houston de 24-0 à 24-21 en moins de cinq minutes de jeu et sont entrés dans la mi-temps avec une avance de 28-24, devenant la première équipe de saison régulière ou de séries éliminatoires de l’histoire de la NFL à entrer à la mi-temps avec l’avance après avoir traîné de 24 points ou plus en première mi-temps.

Mahomes a lancé cinq passes de touché, dont quatre au deuxième trimestre. L’ancien joueur par excellence n’est que le deuxième quart-arrière de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL à lancer quatre touchés en un quart, et c’est la deuxième fois qu’il effectue quatre touchés en un quart cette saison. Il est également le premier joueur de l’histoire de la NFL avec 300 verges par la passe, cinq touchés par la passe et 50 verges au sol dans un match d’après-saison. L’ailier serré Travis Kelce a terminé avec 10 attrapés pour 134 verges et trois touchés, égalant ainsi le record de touchés en séries éliminatoires. Les 51 points de Kansas City sont à égalité pour le cinquième plus grand nombre de matchs éliminatoires de l’ère du Super Bowl, et ils l’ont mis en place en environ 32 minutes de temps de jeu. Lorsque les Chiefs ont marqué leur dernier touché de la journée, le Arrowhead Stadium a annoncé qu’il n’avait plus de feux d’artifice.

Les chiffres peuvent expliquer la domination de l’offensive de Kansas City dimanche, mais un prologue est nécessaire pour apprécier l’extase parcourant les veines des fans des Chiefs. Mis à part les blessures hypothétiques, le premier trimestre des Chiefs a été le pire scénario de l’équipe. Les Texans ont décroché l’or lors de leur premier essai lorsque le quart-arrière de Houston Deshaun Watson a truqué un écran à bulles à Will Fuller et a trouvé Kenny Stills profondément pour un touché de 54 verges.

Au prochain entraînement de Kansas City, Kelce a laissé tomber une troisième passe et une passe de 6 qui l’a frappé dans les mains (encore plus bouleversant après que les Chiefs aient pris un temps mort pour bien jouer). Les Chiefs ont raté le quatrième but, mais les Texans l’ont bloqué et l’ont renvoyé pour un touché.

Le jeu était le premier bloc de botté de dégagement de Houston pour un touché en 101 matchs. Il a également donné aux outsiders de 10 points une avance de 14-0. Lorsque Kansas City est revenu sur le terrain, le cas des baisses de Kelce s’était propagé au receveur Demarcus Robinson, qui a laissé tomber une passe aux troisième et cinquième qui aurait donné aux Chiefs un premier essai. Bien que la défense ait arrêté le prochain entraînement des Texans, l’entraîneur-chef Andy Reid a placé le receveur Tyreek Hill chez le botté de renvoi, dans l’espoir de créer une étincelle. Cela a tout aggravé. Hill, qui a retourné un botté de dégagement au cours de la saison, a tâté le botté de dégagement et Houston a récupéré.

Les Texans ont marqué deux jeux plus tard pour prendre une avance de 21-0. Lors du prochain entraînement de Kansas City, Mahomes a tenté de frapper le demi de barrage Damien Williams pour une passe de swing facile lors du premier essai, mais Williams a laissé tomber la passe sans défenseur dans la zone (les hydropisies sont très contagieuses). Ce n’était encore que le premier trimestre, mais les fans des Chiefs ont hué assez fort pour que cela apparaisse sur la chaîne CBS. Au jeu suivant, Robinson a laissé tomber une autre passe qui aurait mené à un premier essai. Les fans des Chiefs ont hué encore plus fort.

Hill a pris un gros coup sûr en troisième et -10, et les chefs ont botté le ballon. Les Texans ont rapidement ajouté un panier pour pousser l’avance à 24-0 et mettre les Chiefs en mode panique. C’est à ce moment-là que CBS a montré la vidéo de Mahomes donnant son offensive, mais ce ne sont pas seulement les mots de Mahomes qui ont changé la donne. Le retourneur de coup de pied des chefs Mecole Hardman a profité du coup d’envoi de 58 mètres pour donner le ballon aux chefs sur le territoire des Texans. Non seulement ce retour a fourni une étincelle, mais l’arrière défensif des Texans Lonnie Johnson, l’homme responsable de la garde de Travis Kelce, a été blessé sur le jeu.

Ce coup d’envoi était la fin d’un match et le début d’un autre. Alors que le premier trimestre a été défini par le chaos et le désespoir des chefs, le deuxième trimestre a été défini par un retour pour les âges. Romo a noté que la blessure de Johnson changerait complètement le plan des Chiefs en attaque, car ils pourraient aller à Kelce à chaque jeu si Johnson n’était pas dans le match (ou jouer à moins de 100%). Au bon moment, Mahomes frappa Kelce sur 25 mètres sur la ligne de touche. Au jeu suivant, Kelce a choisi le secondeur des Texans Jacob Martin pour faire sortir Williams pour un touché de 17 verges. Curieusement, c’était le premier touché de passe que Mahomes a lancé dans la première moitié d’un match éliminatoire de sa carrière.

La spécialité du schéma Andy Reid, les gros jeux bon marché en ayant un autre récepteur choisir le défenseur couvrant un autre récepteur et le laissant grand ouvert.

Dans ce cas, Kelce a gêné Martin qui a été soutenu pour couvrir Williams. pic.twitter.com/e1fRVmgI21

– Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 12 janvier 2020

Le score a fait le match 24-7, et la défense des Chiefs a forcé un trois-et-out de Houston sur le lecteur suivant. En quatrième et quatrième, les Texans ont exécuté un faux botté de dégagement, mais la sécurité des chefs Daniel Sorensen a dévalisé le porteur du ballon, les Texans ont protégé Justin Reid, et l’ont plaqué pour un roulement dans les bas.

Mahomes, toujours à la recherche du match contre Kelce, l’a ciblé sur trois de ses quatre lancers suivants, le trouvant finalement pour un touché qui a fait vibrer le stade Arrowhead. Romo et Jim Nantz discutaient du nombre de choses folles qui s’étaient produites dans le jeu lorsque, au coup d’envoi qui a suivi, Sorensen a sorti le ballon de la main du retourneur de Houston DeAndre Carter (Carter est le même joueur qui a lancé l’arbitre le ballon dans le Buffalo). Match de Houston et a presque abandonné un touché). Le ballon a atterri entre les mains de Darwin Thompson de Kansas City, qui semblait aussi abasourdi que tout le monde, avant de penser à courir.

Les Chiefs étaient dans la ligne des 6 yards des Texans pour la deuxième fois en 10 secondes de jeu. Au troisième but, Mahomes a retrouvé Kelce pour un touché pour ramener le match à 24-21. Moins de cinq minutes s’étaient écoulées depuis le moment où les Texans avaient pris les devants 24-0.

Les Chiefs n’ont pas eu besoin de coups de bâton d’équipes spéciales pour préparer leur prochaine séquence de pointage. Kansas City a commencé à moins de 10 mètres de sa propre zone de but après un botté de dégagement de Houston, mais a parcouru 90 mètres en huit matchs. Romo a noté que les Texans étaient passés à la couverture masculine, permettant à Mahomes de se précipiter alors que les défenseurs lui tournaient le dos. Lors du dernier jeu avant l’avertissement de deux minutes, Mahomes a couru sur 21 yards et quelques jeux plus tard, il a couru sur 14 yards pour amener Kansas City sur la ligne des 5 yards des Texans. Pour la troisième conduite consécutive, Mahomes a trouvé Kelce pour un touché. Tous les trois sont venus de 5 ou 6 mètres, et deux d’entre eux sont arrivés au troisième but.

Ce touché a été le plus dur de tous. Mahomes sprintait à sa gauche quand il s’est arrêté et a donné un coup de pied dans la direction opposée à Kelce. C’était plus un tir de pong de bière qu’un passe de touché. Heureusement, le pied de Mahomes n’était pas au-dessus de la ligne de mêlée (et son coude n’était pas au-dessus de la table), et il a touché son troisième touché de suite pour prendre feu.

Le jeu a couronné l’une des moitiés les plus étonnantes du football en séries éliminatoires de l’histoire de la NFL. En seconde période, les Chiefs ont ajouté 23 autres points pour assurer le plus grand retour de l’histoire de la franchise avec 20 points à revendre. Mahomes, 24 ans, est en route pour son deuxième match de championnat de l’AFC dans sa deuxième année en tant que partant. Les Chiefs accueilleront également pour la deuxième année consécutive. L’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid sera l’entraîneur du septième match de championnat de conférence de sa carrière. Mahomes hurlait toujours après la fin du match, mais cette fois il était joyeux.

«Nous revenons! Nous revenons! “

Mahomes ne parlait pas du plus grand retour de l’histoire de la franchise. Il parlait du retour des Chiefs au Arrowhead Stadium la semaine prochaine pour accueillir les Titans. Mahomes est toujours concentré sur la tâche à accomplir.

