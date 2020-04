Les chiffres de Pay-Per-View au Royaume-Uni pour Tyson Fury vs Deontay Wilder II un mystère

Phil Jay 21/04/2020

Les chiffres concernant le match revanche entre Tyson Fury et Deontay Wilder n’ont pas encore été officiellement dévoilés au Royaume-Uni.

Malgré presque deux mois qui se sont écoulés, les chiffres de ce qui a été le match poids lourd le plus attendu de certaines années restent un mystère.

Contrairement à Sky Sports Box Office, BT Sport Box Office n’a pas publié ses classements hebdomadaires sur le Broadcasters ‘Audience Research Board. Cela signifie que le réseau est en mesure de garder ses achats sous clé.

Même le dernier combat, qui aurait vendu 450 000 achats au Royaume-Uni, ne serait qu’une estimation approximative. Le deuxième total de rencontres peut ne jamais être officiellement confirmé dans le domaine public.

Dans l’état actuel des choses, Sky est transparent. Mais le fait que les numéros BT ne soient pas disponibles gratuitement est une honte pour les fans de boxe.

En revanche, les ventes aux États-Unis sont toujours à portée de main quelques jours après un événement.

Moins d’une semaine après le retour, et avec Fury marquant un arrêt de septième ronde époustouflant, le patron de Top Rank, Bob Arum, a donné son estimation à WBN.

Il était bien au-dessus des 850 000 déclarés à l’origine par certains médias.

“En ce qui concerne le Fury vs Wilder (II) Pay-Per-View, ils n’ont pas encore les numéros numériques. Le numérique représente bien plus de 300 000 achats, »Arum exclusivement dit World Boxing News le 28 février.

“Il est probablement en quelque sorte exact (les 850 000 signalés). Mais ensuite, vous ajoutez le numérique en plus de cela. Donc trois cent et un changement (à 850 000). C’est plus proche de 1,2 million. “

UN MILLION

Guidé par les ventes de Fury vs Wilder I & II, qui auraient vendu 325 000 dans le premier combat et 1,2 million dans le second, BT Sport Box Office pourrait se situer aux alentours de 1,4 million. Mais cela ne se passe qu’aux États-Unis achète des deux événements.

De toute évidence, les ventes PPV ne fonctionnent pas comme ça. Et malgré un énorme intérêt pour le Royaume-Uni, le créneau horaire de Las Vegas des premières heures n’a pas aidé.

Si Fury vs Wilder II atteignait un million au Royaume-Uni, ce serait un énorme succès pour BT Sport, qui a pris du retard sur Sky ces derniers temps.

Signer les goûts de Fury et Carl Frampton à PPV était un début, bien qu’ils aient perdu Billy Joe Saunders et un combat potentiel pour Canelo contre DAZN UK.

Plus de grands noms sont nécessaires pour BT Sport à l’avenir, avec la force lourde Daniel Dubois le prochain espoir pour la chaîne d’aller de l’avant.

