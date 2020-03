Les combats de boxe à Stevenson et Conlan sont touchés alors que la pandémie s’aggrave

Nouvelles de boxe du monde 12/03/2020

En raison de Covid-19 (coronavirus), Shakur Stevenson et Mick Conlan participeront à des événements au cours des prochains jours sans aucun fan présent dans l’arène, a confirmé Top Rank.

Comme World Boxing News l’a averti tôt jeudi, les événements de boxe devraient chuter comme des mouches en raison de la pandémie en cours.

La défense du titre WBO de Stevenson contre Miguel Marriaga devient le premier combat de championnat du monde à être affecté.

Conlan’s a lieu trois jours plus tard le jour de la Saint-Patrick. Il sera également mis en scène dans un théâtre Hulu vide au Madison Square Garden.

Communiquant des informations à WBN, Top Rank a décrit la situation.

«En raison de la pandémie de coronavirus. Aussi pour assurer la santé et la sécurité des fans de boxe et des participants au combat, Top Rank a annoncé aujourd’hui que les événements des 14 et 17 mars au Hulu Theatre au Madison Square Garden se dérouleront sans spectateurs.

«Les seules personnes autorisées à accéder aux événements seront la production essentielle. Plus le personnel de soutien. En plus des combattants. Également membres de l’équipe nécessaires et médias accrédités.

«Les deux événements seront toujours diffusés en direct sur leurs plateformes ESPN respectives.

«En ce qui concerne les événements futurs, Top Rank consulte ses partenaires sur le site et prendra une décision en temps opportun.

“Les remboursements complets des billets achetés pour les événements du 14 mars et du 17 mars seront disponibles au point d’achat.”

D’autres combats suivront presque certainement alors que les pays commencent à s’enfermer dans l’espoir de stopper la propagation de la maladie.

SITUATION

L’Italie a jusqu’à présent pris le poids du virus. La situation devient dramatique pour ceux qui s’isolent.

Il a été révélé en ligne par des personnes hébergées dans une famille que certains proches ne sont pas traités par les autorités italiennes – même pourquoi ils meurent.

L’acteur Luca Franzese, qui a travaillé sur l’émission de télévision Gomorrah, a révélé que sa sœur Teresa, 47 ans, est décédée de la maladie. Après plus de 24 heures, il n’avait reçu aucune aide.

Il reste à découvrir à quel point le COVID-19 sera dévastateur pour tout le monde. Plus se déroulera dans les semaines et les mois à venir.

La peur de l’inconnu pourrait empêcher tous les rassemblements de foule d’avoir lieu. Nous pourrions éventuellement voir un arrêt mondial dans le pire des cas.

À l’heure actuelle, si les matchs de boxe ne sont pas insignifiants en ce qui concerne la santé de la population mondiale.