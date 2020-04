Les combattants de la PBC continuent de dialoguer avec les fans pendant le verrouillage du coronavirus

RINGSIDE 11/04/2020

Les boxeurs Premier Boxing Champions se lanceront dans une autre semaine de prise sur les réseaux sociaux pour interagir avec les fans pendant la distanciation sociale. Chaque semaine, la PBC offrira aux fans des occasions d’entendre les boxeurs essayer de trouver des moyens de passer le temps.

L’ancien champion unifié des poids mi-moyens Keith Thurman apparaît sur «Time Out With Ray Flores» en direct sur la page Instagram de la PBC ce lundi 13 avril à 15 h. ET / 12 h PT.

L’ancien champion des poids lourds Deontay Wilder et l’ancien champion des super-moyens Anthony Dirrell apparaîtront sur le podcast PBC avec les hôtes Kenneth Bouhairie et Michael Rosenthal. Le podcast sera disponible le mercredi 15 avril sur le site Web de la PBC, iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher, Spreaker et d’autres points de vente.

Le champion des super poids plume de la WBA, Leo Santa Cruz, apparaîtra dans la série «À la maison avec…», en direct sur la page Facebook de la PBC le mercredi 15 avril à 16 h. ET / 13 h PT. Et dans une édition spéciale de «À la maison avec…», le champion WBA des poids légers Gervonta «Tank» Davis sera interviewé par l’ancien champion des poids mi-moyens Andre Berto en direct sur la page Instagram de PBC le vendredi 17 avril à 16 h. ET / 13 h PT.

Le champion WBC des super-moyens David Benavidez apparaîtra sur “Going The Distance” sur la page YouTube de la PBC le jeudi 16 avril. Benavidez interrompra son combat contre Anthony Dirrell à 16 heures. ET / 13 h PT.

De plus, «PBC Replay» proposera une rediffusion de la carte télévisée complète pour la première confrontation Leo Santa Cruz contre Abner Mares sur la page YouTube de PBC le samedi 18 avril à 20 h. E / 17 h PT.

Le programme de cette semaine est chargé de certaines des principales attractions de PBC partageant leurs idées et leur vie pendant ces périodes difficiles. Restez à l’écoute. Il y a plus à venir.