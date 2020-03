Les combattants pèsent, mais la carte Brandun Lee ShoBox se poursuit sans fans

Ringside 13/03/2020

ūüďł St√©phanie Trapp

Peu de temps apr√®s que les combattants aient pris de l’ampleur jeudi, Showtime Boxing a publi√© une d√©claration attendue sur la situation actuelle du COVID-19.

Il se lisait: √† la lumi√®re des d√©veloppements en cours entourant la propagation de COVID-19, la bande de Mille Lacs du d√©partement de la r√©glementation sportive d’Ojibwe et le Grand Casino Hinckley ont d√©cid√© d’aller de l’avant avec l’√©v√©nement de boxe de vendredi sans public.

La ShoBox: la nouvelle génération de quadruple en-tête sera télévisée comme prévu, en direct sur SHOWTIME à 22h. ET / PT.

Avant l’annonce, les boxeurs √©taient pass√©s par les formalit√©s d’avant combat.

Le talentueux espoir super l√©ger invaincu Brandun Lee et son adversaire dans le ShoBox: l’√©v√©nement principal de 10 tours de nouvelle g√©n√©ration, Camilo Prieto, ont tous deux pris du poids un jour avant leur confrontation demain soir, 13 mars, en direct sur SHOWTIME (22 h HE / HNP) du Grand Casino Hinckley √† Hinckley, Minn.

L’artiste √† √©limination directe Lee (18-0, 16 KOs) de La Quinta, en Californie, qui fera sa deuxi√®me apparition dans la ShoBox et la premi√®re en tant qu’attraction vedette, a KO’d tous ses adversaires sauf deux (88,89%). Prieto, √Ęg√© de 33 ans (15-2, 10 KO), m√®ne une s√©quence de sept victoires cons√©cutives avec sa derni√®re d√©faite en f√©vrier 2017.

Vendredi, les quatre combats comprennent cinq boxeurs qui n’ont pas encore go√Ľt√© √† la d√©faite avec un record total de 107 victoires pour seulement quatre d√©faites et deux nuls. Dans le combat co-pr√©sent√©, invaincu Brian Norman Jr. (16-0, 14 KO) met sa fiche parfaite en jeu alors qu’il affronte Flavio Rodriguez (9-1-1, 7 KO) dans un match de huit poids welters en huit rounds . Invaincu Alejandro Guerrero (11-0, 9 KOs) rencontre Jose Angulo (12-1, 5 KOs) dans un scrap l√©ger de huit rounds tandis qu’un autre combattant invaincu Aram Avagyan (9-0-1, 4 KOs) affronte un autre invaincu Dagoberto Aguero (17-0, 11 KOs) dans un combat poids plume de huit rounds.

Barry Tompkins appellera l’action du bord du ring avec l’historien de boxe Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur ex√©cutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips r√©alisant.

L’√©v√©nement est promu par Salita Promotions en association avec D&D Boxing et Rapacz Boxing.

POIDS FINAUX

Bout ultra léger de 10 rounds

Brandun Lee – 141 ¬ĺ lbs.

Camilo Prieto – 141 ¬Ĺ lb

Arbitre: Mark Nelson; Juges: Pat Morley (Ill.), Mike Fitzgerald (Wisc.), John Mariano (Minn.)

Bout rond 8 poids welter

Brian Norman, Jr. – 146 ¬Ĺ lb

Flavio Rodriguez – 146 ¬ľ lb

Arbitre: Gary Miezwa; Juges: John Mariano (Minn.), Patrick Morley (Ill.), Tim Taggart (Minn.)

Bout léger à 8 coups

Alejandro Guerrero – 135 ¬ľ lb

Jose Angulo – 135 ¬Ĺ lb

Arbitre: Mark Nelson; Juges: John Mariano (Minn.), Eli Staples (Minn.), Tim Taggart (Minn.)

Bout rond 8 plumes

Aram Avagyan – 125 ¬ĺ lbs.

Dagoberto Aguero – 125 ¬Ĺ lb

Arbitre: Gary Ritter; Juges: Mike Fitzgerald (Wisc.), Eli Staples (Minn.), Tim Taggart (Minn.)

CITATIONS FINALES:

Brandun Lee

¬ęC’est une √©norme avanc√©e, une √©norme opportunit√©. Je veux juste que le monde me voie jouer et le fait que je fasse la t√™te d’affiche sur SHOWTIME est formidable pour ma carri√®re. J’ai h√Ęte d’avoir plus d’opportunit√©s comme celle-ci et de me battre de mieux en mieux √† chaque fois.

¬ę√Ä chaque combat, nous retournons √† la planche √† dessin. A chaque combat, nous continuons de corriger. Lors du dernier combat, quand j’ai bless√© mon adversaire, je suis entr√© de fa√ßon trop imprudente. J’ai gaspill√© toute mon √©nergie et je ne l’ai m√™me pas sorti. Donc, nous avons toujours des choses √† travailler et nous avons toujours des choses √† apprendre de chaque combat.

“Vous ne pouvez ignorer personne. C’est de la boxe. Il suffit d’un coup de poing pour tout changer. Je respecte chaque combattant avec qui je monte sur le ring. Tout peut arriver.

¬ęJe suis boxeur parce que j’aime ce sport. J’adore l’attention. J’adore la foule. J’adore tout √ßa. J’√©tudie et je vais √† l’√©cole parce que tu as toujours besoin d’un plan B. La boxe ne durera pas √©ternellement.

¬ęJe sais que mon adversaire est d’origine cubaine. Les Cubains dominent aux Jeux olympiques. C’est un 147 naturel donc je pense qu’il va √™tre plus gros et plus fort que moi. Mais le plan de match sera le m√™me. Je veux juste m’amuser, travailler le jab et attendre le bon coup. Je suis d’accord pour prendre mon temps. J’ai besoin de rondes mais √† la fin de la journ√©e, je suis un combattant. Si j’ai une chance de sortir le gars, je vais y aller. “

Camilo Prieto

¬ęEn grandissant, chaque week-end, nous regardions la boxe √† la maison. Avec mes deux parents √©tant cubains, c’√©tait une affaire de culture. Mais j’ai commenc√© la boxe par moi-m√™me parce que je voulais apprendre √† me d√©fendre. Une fois que je suis entr√© dans une salle de boxe, je suis juste tomb√© amoureux du sport.

¬ęArriver √† SHOWTIME est une affaire √©norme pour moi. Personne ne m’a cru. J’ai fait tout cela par moi-m√™me. Je me suis envol√© partout dans le monde avec rien que mes gants. La route a √©t√© longue pour moi. Je ne suis devenu professionnel qu’√† l’√Ęge de 27 ans. Je viens de bousculer, en comptant sur mes amis et ma famille. C’est un r√™ve pour moi. Je regarde la boxe SHOWTIME depuis que je suis enfant, donc avoir cette opportunit√© vendredi soir, c’est un r√™ve. Je suis pr√™t. Je vais tout laisser sur le ring.

¬ęJ’ai mis ma carri√®re √† rude √©preuve. J’ai √©t√© autog√©r√©. Je viens de m’entra√ģner, d’apprendre le sport par moi-m√™me. Il est difficile de trouver des combats aux √Čtats-Unis, j’ai donc d√Ľ voyager dans diff√©rents pays et acqu√©rir de l’exp√©rience dans le ring de toutes les mani√®res possibles.

“Depuis que je suis avec Glen [Johnson], Je me suis tellement am√©lior√©. C’est le meilleur entra√ģneur que j’aie jamais eu. Il m‚Äôa vraiment aid√© √† commencer par les fondamentaux. Il m’a aid√© mentalement. J’ai toujours √©t√© confiant et depuis que je suis avec lui, ma confiance est √† un autre niveau. Ma force mentale s’est d√©velopp√©e. Je me sens pr√™t pour cela mentalement, physiquement et √©motionnellement.

¬ęCe n’est que le d√©but pour moi. M√™me si j’ai 33 ans, c’est ma premi√®re opportunit√© √† la t√©l√©vision. Il y a beaucoup de combattants qui se battent jusqu’√† 40 ans. Je pense que j’ai cinq ou six ans. C’est mon heure. Je me sens jeune et je crois que je peux, alors je le ferai. Je suis aussi bon que je le pense et je vais seulement accomplir ce que je crois pouvoir accomplir. C’est l’occasion d’une vie. C‚Äôest une b√©n√©diction. “

Brian Norman, Jr.

¬ęJe suis devenu pro √† 17 ans, j’ai donc d√Ľ combattre beaucoup de mes premiers combats au Mexique. Cela m’a donn√© une grande confiance. Si vous continuez √† assommer les gars au premier tour, vous allez gagner en confiance. Mais mon dernier combat o√Ļ je ne pouvais pas l’arr√™ter √©tait bon pour moi aussi. Cela montre qu’il y a des gars difficiles √† √©liminer, vous devez donc trouver un autre moyen de gagner le combat.

¬ęJe sais que je suis sur une carte avec quelques autres bonnes perspectives, mais je veux √™tre celui qui vole la vedette. Peu m’importe si je suis co-main event, je veux que les gens disent que c’√©tait mon show quand la nuit est finie. Il y a certaines qualit√©s que je veux montrer dans ce combat. Je sais que les gens savent que j’ai du pouvoir et de l’agilit√©, mais je veux montrer mon jeu de jambes et mon QI en anneau aussi.

¬ęMon dernier combat a √©t√© une tr√®s bonne exp√©rience d’apprentissage pour moi. Je pensais que je faisais les cent pas. C’√©tait bien de faire les six tours complets et cela m’aidera pour ce huit rondes. J’√©tais un peu frustr√© de ne pas avoir arr√™t√© le gars. Je suis sorti tr√®s fort au premier tour et j’ai vu qu’il ne tombait pas, et j’ai r√©alis√© qu’il serait difficile de sortir de l√†. C’est √† ce moment-l√† que je l’ai allum√© et que je l’ai mis en bo√ģte. Il s’agit de s’adapter.

“Je suis vraiment excit√©. Ceci est mon premier combat t√©l√©vis√©, donc je dois monter une √©mission. Ce sera ma premi√®re impression sur les fans de boxe nationale, donc je veux qu’ils partent vraiment impressionn√©s. “

Flavio Rodriguez

¬ęJ‚Äôai eu un long chemin pour arriver ici. Je suis tomb√©e amoureuse du sport de la boxe, j’ai arr√™t√© de me battre pendant longtemps. J’ai pris une tonne de poids et je suis all√© jusqu’√† 230 livres. J’ai perdu du poids. J’ai √©t√© bless√©. Il y a eu tellement de choses qui se sont produites en cours de route et je suis maintenant tellement reconnaissant et excit√© pour cette opportunit√©. Je ne m’inqui√®te pas du tout de la rouille annulaire.

¬ęJe pense que mon cerveau est ma plus grande arme. Je pense que je suis plus intelligent que mes adversaires. Je peux boxer. Je peux m’en d√©barrasser. J’√©value la fa√ßon dont mon adversaire se bat au premier tour, puis je m’ajuste √† partir de l√†.

¬ęMon adversaire a l’air bien. Il est rapide. Il est fort. On dirait qu’il a un certain pouvoir. Mais je crois que j’ai aussi un pouvoir de coupure. Je sais que je suis ici parce que je suis le type le plus √Ęg√© et je me bats pour lui. Je sais comment se passe le jeu; Je suis l√† depuis un moment. Ils s’attendent √† ce que je perde, mais je sens vraiment que j’ai ce qu’il faut pour le battre. Je ne pense pas qu’ils aient bien fait leurs devoirs.

¬ęMa seule perte aurait pu aller dans les deux sens, je pense. Pour √™tre honn√™te. J’ai √©t√© frapp√© et le sang a continu√© √† couler dans mes yeux. Mais c’√©tait un dur et bon combattant. ¬Ľ

Alejandro Guerrero

¬ęC’est un peu un combat intensifi√© pour moi. Se battre √† la t√©l√©vision est une grosse affaire, et j’essaie de faire conna√ģtre mon nom. Je ne ressens aucune pression avec le fait que ce soit un combat t√©l√©vis√©, je suis pr√™t √† faire mon truc et √† monter une √©mission. C‚Äôest un bon d√©but, mais nous ne sommes pas du tout l√† o√Ļ nous voulons √™tre.

¬ęJe travaille √† plein temps. J’ai une journ√©e vraiment charg√©e. Je pars √† quatre heures du matin et je ne rentre pas avant 8 heures du soir. Je m’entra√ģne le matin, je vais travailler une journ√©e enti√®re, puis je m’entra√ģne aussi apr√®s le travail.

¬ęJ’ai eu beaucoup de rouille sur les anneaux lors de mon dernier combat. Une fois arriv√© au deuxi√®me tour, je me suis senti beaucoup plus √† l’aise et j’ai rendu les choses plus faciles √† partir de l√†. Je devais juste me r√©habituer aux lumi√®res.

“Avec le style que j’ai, je pense que je vais rapidement progresser dans le classement. J’apporte de l’agressivit√© et de l’excitation, et je pense que √ßa va ouvrir les yeux. Les gens aiment regarder le type de combattant que je suis. Je veux y aller et mettre ma vie en jeu. J’aime le sang. √áa ne me d√©range pas si c’est mon propre sang. Je suis un plaisir pour la foule. C’est ennuyeux de regarder des boxeurs qui viennent de rentrer et qui essaient de ne pas se faire toucher. Pour moi, la boxe consiste √† savoir qui a le plus de balles sur le ring. Il s’agit de savoir qui sera le dernier homme debout. Mais j’√©coute aussi mes entra√ģneurs et j’apprends aussi √† √™tre un combattant intelligent.

¬ęJe veux toujours voler la vedette. C‚Äôest toujours mon objectif. J’ai organis√© un excellent camp d’entra√ģnement et je suis ravi de faire face √† des adversaires meilleurs et plus exp√©riment√©s. Cela fait ressortir le meilleur de moi. Je ressemble √† un meilleur combattant contre des gars qui peuvent r√©ellement se battre, par opposition √† des gars qui essaient juste de survivre l√†-bas. ¬Ľ

Jose Angulo

¬ęIl y a une grande diff√©rence entre la formation √† San Jose [Calif.] et formation en Equateur. L’intensit√© a √©t√© tr√®s diff√©rente. L’entra√ģnement, l’entra√ģnement, le conditionnement sont ici plus professionnels et intenses. Il y a beaucoup de bons boxeurs dans les parages et j’ai vraiment du bon combat. Cela a √©norm√©ment aid√© mon jeu et je suis dans la meilleure forme dans laquelle j’ai √©t√©.

¬ęIl y a beaucoup de gens qui me sous-estiment en tant que combattant parce que la concurrence en √Čquateur n’est pas forte. Vendredi soir, tout le monde va avoir une vraie surprise. Je pense que la formation que j’ai faite a vraiment affin√© mes comp√©tences et m’a permis d’atteindre un niveau que je ne pouvais pas atteindre auparavant.

¬ęC’est une tr√®s grande opportunit√© pour moi de montrer √† tout le monde ce que je suis capable de faire. La prochaine √©tape est de signer avec un promoteur, et c’est une vitrine pour moi. Je ne suis pas ici pour √™tre simplement un adversaire pour la perspective montante. Je suis ici pour me faire un nom. ¬Ľ

Aram Avagyan

¬ęJ’ai travaill√© toute ma vie pour cela. J’ai eu un super camp d’entra√ģnement, je suis d√©vou√©, donc rien ne peut m’arr√™ter.

¬ęJ’ai vu deux de ses combats sur YouTube. Il a de l’exp√©rience et c’√©tait un bon combattant amateur. Sur le ring, nous d√©couvrirons tout. J’ai un plan de match pour lui. Je vais √©couter mes entra√ģneurs et mon coin et faire ce qu’ils me disent.

¬ęCe sera ma premi√®re fois √† la t√©l√©vision. C‚Äôest une grande exposition pour moi. J’esp√®re que ce combat ouvre de nouvelles opportunit√©s.

¬ęQuand j’ai commenc√© la boxe, je n’√©tais pas tr√®s bon. J’√©tais tellement touch√©. Mais je suis rest√© avec √ßa, je suis une personne d√©vou√©e et je suis un guerrier, donc je voulais continuer et comprendre. Il n’y avait aucun moyen que j’allais arr√™ter. J’adore la boxe, j’adore m’entra√ģner et je suis l√† pour rester. ¬Ľ

Dagoberto Aguero

¬ęJ’ai d√©j√† combattu au poids coq et je peux encore faire ce poids si c’est n√©cessaire, mais je me sens vraiment √† l’aise en poids plume en ce moment. Je prends du poids et je me sens vraiment fort.

¬ęJe suis vraiment pr√©par√© pour ce combat. Je ne vois pas n√©cessairement mon adversaire comme un step-up, je le vois juste comme un autre adversaire. Je suis toujours pr√™t √† combattre les meilleurs talents, et ce ne sera pas diff√©rent.

“Je suis un pro depuis sept ans et c’est un peu frustrant de ne pas √™tre un peu plus avanc√©. Il y a eu des choses en dehors du ring qui m’ont ralenti et ne m’ont pas permis de me battre autant que je le voulais, mais je crois que mon temps est maintenant √©coul√©. C’est le moment de vraiment commencer √† avancer et √† me faire un nom.

¬ęJ’ai eu une longue carri√®re amateur et j’ai combattu de tr√®s bons adversaires, dont la double m√©daill√©e d’or olympique Robeisy Ramirez. Il est l’adversaire le plus coriace que j’ai jamais affront√©, et je n’ai pas encore affront√© ce type de comp√©titeur en tant que pro. “