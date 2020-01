Les combattants undercard de Gary O’Sullivan discutent de l’événement du 11 janvier sur DAZN

RINGSIDE 09/01/2020

Gary “Spike” O’Sullivan (30-3, 21 KO) a organisé une séance d’entraînement médiatique aujourd’hui au Boxers and Brawlers Boxing Club avant son combat de 12 rounds contre Jaime Munguia (34-0, 27 KO) à l’Alamodome.

L’événement aura lieu le samedi 11 janvier à l’Alamodome de San Antonio, TX et sera diffusé en direct exclusivement sur DAZN.

O’Sullivan a été rejoint par les combattants undercard Franchon Crews-Dezurn (6-1, 2 KOs), Hector Tanajara Jr. (18-0, 5 KOs), Joshua Franco (15-1-2, 7 KOs), Tristan Kalkreuth ( 3-0, 2 KO), George Rincon (9-0, 6 KO), Hector Valdez (11-0, 7 KO) et James Wilkins (8-1, 6 KO).

Voici ce que les combattants avaient à dire lors de l’entraînement d’aujourd’hui:

GARY ‘SPIKE’ O’SULLIVAN, concurrent de poids moyen:

«Je suis prêt pour la guerre. Jaime Munguia est un champion invaincu et il est aussi jeune. Il est devenu un grand guerrier mexicain et je n’attends rien de moins de lui. Je le respecte vraiment et je sais qu’il me respecte également. J’espère que nous allons pouvoir nous battre samedi pour le public. Je crois que j’ai la capacité de battre n’importe qui et de toujours gagner. Tout dépend de votre état d’esprit “

«Je viens préparé. Je suis un travailleur acharné et je vais le montrer samedi soir. Chaque fois que je me bats, j’essaie d’y mettre mon cœur. Ce n’est pas différent pour moi. J’ai reçu un grand soutien de mon équipe, et je respecte leur temps et leurs sacrifices. “

«Je suis ravi d’être à nouveau à San Antonio. Je n’ai pas eu l’occasion de me déplacer dans la ville la dernière fois que je suis venu. Jusqu’à présent, je pense que c’est un bel endroit. J’ai eu la chance de visiter le stade Alamodome hier soir et je m’attends à en voir beaucoup plus cette fois. »

FRANCHON CREWS-DEZURN, WBC & WBO Super Middleweight World Champion:

«Le camp d’entraînement a été incroyable; mon équipe a été incroyable. Mon mari a été mon partenaire constant. Je me sens bien; Je culmine au bon moment. “

«Je veux que mon adversaire soit confiante, je veux qu’elle fasse de son mieux parce que je vais faire de mon mieux. Un de mes cadeaux est de pouvoir m’adapter et je vais m’adapter à tout ce qui est devant moi. J’espère qu’elle me sous-estime parce que je vais lui faire manger chaque mot qu’elle a dit sur moi. Je suis dans un meilleur endroit qu’il y a trois ans, il y a deux ans, un an, et je vis dans le moment. Et je ne mélange pas le personnel avec les affaires. Je vais monter un spectacle et elle va se faire battre. “

«Je veux juste dire merci à mes fans pour le soutien, merci pour les messages. Le monde est dans un endroit fou en ce moment, alors enlevez-vous de cela et profitez d’un bon spectacle parce que je vais me battre pour vous. Samedi soir, je vais me battre pour le monde “

HECTOR TANAJARA JR., Champion poids léger de l’USNBC:

«Je suis ravi d’être de retour dans ma ville natale et de voir beaucoup de visages familiers. Cela me fait me sentir plus détendu et motivé pour sortir victorieux samedi. Rester avec ma famille dans ma ville natale m’aide beaucoup à rester concentré et à la terre. Mon père m’a été d’un grand soutien. Il m’a aidé à tout garder une étape à la fois. Je suis ravi de lui montrer à moi et à ma ville natale ce que je peux faire, en particulier avec un combattant de haut calibre. “

«Mon objectif est de devenir un combattant complet. Burgos est un adversaire très coriace. Il a eu plusieurs grands combats dans le passé. C’est un boxeur de haut niveau et mon niveau monte juste plus haut quand je me bats contre des adversaires comme lui. Je suis prêt à montrer au monde ce que je peux donner sur le ring et que je vais combattre mon combat et non son combat. “

JOSHUA FRANCO, aspirant au poids mouche:

«Je me sens très excité. J’ai enfin la chance de donner un spectacle devant ma ville natale. C’est un grand sentiment. Être capable de représenter ma ville et ressentir ce grand soutien de la part de mon propre peuple. »

«J’ai eu un camp d’entraînement solide, mais je me sens vraiment solide. Je suis juste prêt à monter sur le ring et à me battre. J’ai un adversaire coriace samedi. C’est un bon boxeur; il vient avec tout. Il n’a que deux défaites, donc cela signifie qu’il va sur le ring avec un état d’esprit très positif et fort et je sais qu’il n’abandonnera pas simplement le combat. “

TRISTAN KALKREUTH, Prospect léger léger:

«Je me sens bien pour ce combat. Je me suis poussé à travers chaque camp d’entraînement aussi fort que possible. Il y a toujours de la place pour travailler plus dur et je pense que c’est ce que j’ai fait sur ce camp. Je me sens mince et fort. “

«Ce sera certainement un combat difficile car mon adversaire a 6’7, mais je pense que je suis prêt à tout donner sur le ring et à me battre. Ce sera une expérience formidable et une opportunité d’en savoir plus. En tant que boxeur professionnel, j’espère continuer à apprendre d’autres grands boxeurs comme Canelo. Continuez simplement le travail acharné. »

GEORGE RINCON, Super Lightweight Prospect:

«Je me sens bien, prêt et concentré pour la nuit de combat. J’ai hâte à ce combat à venir et de commencer l’année en force. J’ai travaillé dur pour maintenir les bases, donc je suis prêt à boxer et à faire mon truc. Je dois être patient et m’assurer de bien paraître et de montrer mon talent. C’est le plan, pour commencer cette année fort et montrer ce que je peux faire. Une fois que je trouverai ce timing et mon rythme en marche, ce sera une courte nuit. »

«Nous avons des combattants coriaces ici au Texas. Petit à petit, le Texas reçoit de plus en plus d’attention et j’espère que vous vous souviendrez des Rincon Brothers dans le cadre de l’histoire de la boxe ici. Nous faisons partie des grands talents que nous avons ici dans l’État. »

HECTOR VALDEZ, Super Bantamweight Prospect:

«Je me sens excité et à l’aise pour le combat. J’ai eu un bon camp d’entraînement; mon entraîneur est l’un des meilleurs entraîneurs. J’ai également eu un camp au RGBA avec Vergil à mes côtés. Je me sens fort, bon et je suis prêt à me battre. “

«Ce combat va être une bonne expérience d’apprentissage pour moi. Je veux aller dans les tours ultérieurs et voir ce que je peux surmonter. S’il y a une opportunité de prendre un bon coup, je le saisis. “

JAMES WILKINS, Super poids plume Prospect:

«Le camp d’entraînement était super. C’est mon deuxième camp au Texas et j’adore l’atmosphère. Je viens de New York, donc j’adore l’ambiance ici au Texas. Je me prépare bien avec l’entraîneur Roger et je travaille aussi dur sur ma force et mon conditionnement. »

«Pour la nuit de combat, j’ai hâte de me battre et d’être intelligent et intelligent, et si le KO arrive, je le ferai sortir de là. C’est de la boxe, donc je ne couche sur personne, je prends tout au sérieux et je sais que lorsque l’occasion se présentera, je retirerai mon adversaire du ring. “

Munguia vs. O’Sullivan est un combat de 12 rounds pour le titre WBO International Middleweight présenté par Golden Boy en association avec Zanfer Promotions et Murphy’s Boxing. L’événement est parrainé par Hennessy «Never Stop. Never Settle. »L’événement aura lieu le samedi 11 janvier à l’Alamodome de San Antonio, TX et sera diffusé en direct exclusivement sur DAZN.

Les billets pour Munguia vs O’Sullivan sont en vente au prix de 25 $, 40 $, 65 $, 100 $ et 200 $, plus les taxes, frais et services applicables. Les billets peuvent être achetés en ligne sur ticketsmaster.com et par téléphone au 1-800-745-3000. Les billets seront également disponibles à la billetterie de l’Alamodome, qui est ouverte du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 C.T. et les samedis et dimanches lorsque des événements ont lieu à l’Alamodome.