Les comparaisons de boxeurs masculins et féminins DOIVENT être séparées

Phil Jay 12/01/2020

📷 Stephanie Trapp / Mark Robinson

Un exploit énorme pour la boxeuse Claressa Shields vendredi soir dans sa victoire sur Ivana Habazin, a été – bien sûr, accueilli par ses promoteurs, ses gestionnaires et sa chaîne de télévision comme une innovation.

Comme indiqué, Shields est en effet devenu le BOXEUR le plus rapide de tous les temps pour remporter un titre mondial dans trois catégories de poids différentes.

Mais c’est là que réside le problème.

Mentionner Vasyl Lomachenko dans la même phrase revient à placer le côté féminin du sport dans la même catégorie de compétition que le côté masculin. Cela ne peut pas être fait – du moins pas encore.

S’attendant à une vague de revendications de sexisme, la rédaction de cet article est venue avec une certaine appréhension, bien qu’il doive être dit pour une seule raison.

Regardez les chiffres.

Selon les statistiques, il y a 53 boxeuses féminines en compétition dans la division des poids super-légers où Shields vient de réclamer ses dernières bretelles. Comparez cela à plus de DEUX MILLIERS dans la division des poids légers où Lomachenko est en compétition. Toute comparaison avec ces exploits est simplement stupéfiante.

La force et la profondeur des divisions masculines sont les seules raisons de s’abstenir de telles dénominations. La compétition pour les places de classement est QUARANTE FOIS aussi féroce.

Chez les femmes, la plupart des divisions comptent environ UNE CENTaine de concurrents ou moins. Dont trente ou quarante sont de véritables prétendants. Par conséquent, un tir au titre mondial peut être obtenu après environ deux ou trois victoires décentes.

Oui, Lomachenko a fait ça – mais c’est une anomalie de notre sport. L’homme est simplement à un autre niveau.

Le terrain de jeu pour Shields ou Katie Taylor d’ailleurs, ce qui n’a rien à voir avec eux, est beaucoup plus déséquilibré.

Ce n’est pas seulement réservé aux combattants exceptionnels comme Lomachenko ou Shields, qui arriveraient de toute façon au sommet en raison de leurs compétences.

Cela revient au fait que les femmes de tout talent décent au-dessus de sans espoir obtiendront probablement un titre mondial à un moment donné de leur vie. Ce n’est pas de leur faute, c’est juste à la profondeur de l’opposition de boxe disponible.

Les promoteurs et les réseaux continueront de promouvoir des réalisations record dans les rangs féminins pour vendre leurs émissions. Mais nous devons nous abstenir de réduire ces réalisations du côté des hommes. C’est une montée beaucoup plus difficile vers le sommet pour la grande majorité des boxeurs masculins.

Il y a un moyen de faire les choses. Comparer Shields à Lomachenko n’est pas la voie à suivre. Et pas juste pour l’un ou l’autre combattant.

PERDRE DES DOSSIERS

Un bon exemple de cela vient de la division des poids lourds. Les rangs féminins ne comptent que 21 boxeuses de première division.

Claire Hafner avait une fiche de 3-2 et s’est classée au quatrième rang mondial avec 200 livres et plus. Elle s’est battue pour un titre mondial en octobre dernier.

Il y a beaucoup d’autres exemples de boxeurs avec des records PERDUS qui ont reçu des coups de titre mondial au cours des deux dernières années. Jusqu’à ce que ce genre de chose soit éradiqué de la boxe féminine, il n’y a tout simplement pas de comparaison à faire.

J’ai du mal à me souvenir de tout exemple dans la mémoire récente où cela s’est produit pour un titre mondial masculin – même un titre «régulier».

Encore une fois, ce n’est pas la faute du combattant lui-même. C’est simplement une poussée promotionnelle pour faire de leur star la meilleure du monde.

Shields est génial et je suis un grand fan de la sienne, alors donnons à ses réalisations la reconnaissance qu’elles méritent à titre autonome qui ajoute la pression d’être la matrice des femmes.

Il n’y a qu’une seule Claressa Shields, donc la mettre aux côtés de Loma ne sert à personne.

Ceux qui déclarent que le «GWOAT» a «battu le record de Lomachenko» vont trop loin.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News et membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay