Les Cowboys embauchent Mike McCarthy et les Giants embauchent… Joe Judge?

Ne perdant pas de temps, les Cowboys ont embauché Mike McCarthy comme nouvel entraîneur-chef, les Giants ont embauché Joe Judge, le coordonnateur des équipes spéciales des Patriots / entraîneur des receveurs généraux, et les Panthers ont embauché l’entraîneur-chef de Baylor, Matt Rhule (1:25). Ensuite, nous prévoyons une ronde de division mettant en vedette quatre gros favoris à domicile, mettant en évidence les Titans affrontant Lamar et les Ravens, et Russell Wilson se dirigeant vers Lambeau pour faire face aux Packers (25:45).

