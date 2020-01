Les débuts de Zion Williamson et la «grande» question des pélicans

Zion Williamson retrouve une situation meilleure qu’elle ne l’était il y a quelques semaines. Les Pélicans ont été l’une des équipes les plus décevantes de la première mi-temps après le non. 1 choix de chirurgie pré-saison du ménisque. Mais ils ont montré des signes de vie récemment, passant 5-2 au cours des sept derniers matchs, y compris une victoire le jour de Noël à Denver. On s’attend à ce que Zion fasse bientôt ses débuts tant attendus dans la NBA, ce qui augmentera considérablement les projecteurs sur l’équipe. La Nouvelle-Orléans aura une décision intéressante à prendre une fois qu’il sera au courant.

La résurgence des pélicans a commencé avec le retour d’un autre grand homme. Derrick Favors, qu’ils ont acquis du Jazz à l’intersaison, a été limité par des blessures au genou et au dos et a également manqué de temps après la mort de sa mère. La Nouvelle-Orléans ressemblait plus à l’équipe que tout le monde s’attendait à voir arriver dans la saison dès qu’il reprendra sa charge de travail normale. Les Pélicans sont 7-3 lorsque Favors joue plus de 25 minutes dans un match cette saison et 5-21 quand il ne le fait pas.

Ce n’est pas que Favors soit une star. Il a une moyenne de 8,9 points par match et ne possède pas le même athlétisme que lui quand il était plus jeune. Mais le vétéran de 10 ans remplit un rôle qu’aucun des autres grands hommes des Pélicans ne pourrait. Les faveurs peuvent ancrer la défense, finir au bord et trouver l’homme ouvert lorsque la défense s’effondre. Mettez un centre comme ça au milieu de tous les joueurs de périmètre de qualité à la Nouvelle-Orléans et tout se met en place. La plus grande question concernant le retour de Zion est de savoir s’ils vont le mettre à cet endroit.

Les Pélicans avaient beaucoup de talent sur le sol même sans leur sensation de recrue. Le problème était leur trou flagrant au centre. Lorsque Favors était absent ou sur une restriction de minutes, l’entraîneur de la Nouvelle-Orléans Alvin Gentry a utilisé un peloton de Jaxson Hayes, le no. 8 choix dans le repêchage de cette année, Jahlil Okafor et Nicolò Melli au poste. Hayes est le seul protecteur de jante crédible du peloton, et c’est un adolescent brut qui se fait bousculer et ne peut pas éviter les problèmes (5.5 fautes par 36 minutes de temps de jeu). Une fois Okafor ou Melli arrivés, les choses se sont complètement effondrées.

Centres de pélicans

Centres de pélicans



Minutes



Évaluation nette













Centres de pélicans



Minutes



Évaluation nette















Faveurs de Derrick



477



plus-1.1











Jaxson Hayes



652



plus-0,1











Jahlil Okafor



362



moins-9,8











Nicolo Melli



370



moins-11,3

Leur nombre avec Favors pourrait en fait sous-estimer ses contributions. Une grande partie du temps des Pélicans avec Favors cette saison est venue quand il était dans et hors de la formation au cours des deux premiers mois sans jamais entrer dans un rythme. Les Pélicans ont une cote nette de plus-11,6 en 212 minutes avec lui sur le sol au cours des sept derniers matchs.

Il y avait beaucoup de questions sur la façon dont tous les nouveaux visages de la Nouvelle-Orléans s’intégreraient cette saison. Mais Gentry semble avoir trouvé quelque chose récemment en lançant Lonzo Ball, JJ Redick, Jrue Holiday et Brandon Ingram autour de Favors. Ce qui est passionnant, c’est que ce n’est pas seulement Favors qui fait fonctionner ces files d’attente. Lonzo et Ingram ont tous deux apporté des améliorations spectaculaires après être venus des Lakers cet été dans le commerce Anthony Davis.

Ingram est l’un des premiers à remporter le prix du joueur le plus amélioré, avec une moyenne de 24,9 points sur 48,1% des tirs, 6,8 rebonds et 3,8 passes décisives par match. Mais tout le monde savait qu’il pourrait mettre en place des chiffres si on lui donnait un plus grand rôle. Le développement clé est qu’il a commencé à faire tomber 3s, tirant 40,1% en profondeur sur 5,8 tentatives par match cette saison après avoir tiré 32,9% sur 2,0 tentatives par match au cours des trois précédents. Son coup amélioré signifie qu’Ingram peut désormais prospérer, qu’il joue sur ou hors du ballon, ce qui le rend plus interchangeable qu’il ne l’était avec les Lakers.

C’est la même histoire avec Lonzo, bien qu’il ait dû faire quelques ajustements de plus qu’Ingram. Il a complètement reconstruit son sauteur pendant l’intersaison et tire maintenant 3s avec un clip (6,3 par match) et un pourcentage (35,6) plus élevés que jamais. Bien qu’il y ait encore des moments où son tir est arrêté et que les défenses choisissent de le laisser ouvert, il est devenu un tireur suffisamment respectable pour rester au sol. C’était tout ce dont il avait besoin, car il pouvait bien faire bien d’autres choses sur le terrain.

Les pélicans peuvent désormais exécuter des pick-and-rolls avec Ingram ou Holiday (qui est toujours un garde bidirectionnel d’élite) avec un écran Favors, tandis que Ball et Redick aident à espacer le sol. Le seul mauvais défenseur des cinq est Redick, et ils peuvent le remplacer par deux gardes de tir 3 et D s’ils ont besoin d’arrêts: Josh Hart (l’autre joueur qu’ils ont reçu dans le commerce AD) et E’Twaun Moore.

La plus grande préoccupation avec le retour de Zion est qu’il pourrait gâcher leur espacement s’il joue à côté de Favors. Les Pélicans ont été l’une des meilleures équipes de tir à 3 points de la NBA cette saison (n ° 5 en tentatives de 3 points par match et n ° 7 en pourcentage de 3 points). Jouer ensemble avec Sion et Faveurs changerait cela.

Ni l’un ni l’autre ne peuvent menacer la défense du périmètre. Zion a tiré un pourcentage respectable de 3 au collège (33,8) mais sur un nombre limité de tentatives (2,2 par match) et ses mauvais nombres de lancers francs (64,0 pour cent sur 6,2 tentatives par match) et les sauteurs de ligne de conduite signifient qu’il sera probablement besoin de plus de temps pour étendre sa portée. L’Utah a passé les dernières saisons à essayer de faire passer Favors dans un rôle de tronçon 4 à côté de Rudy Gobert sans grand succès. Les deux joueurs seront plus efficaces lorsqu’ils rouleront sur le bord avec quatre tireurs autour d’eux qu’ils ne le seront lorsqu’ils essaieront d’espacer le sol pour quelqu’un d’autre.

Zion pourrait être suffisamment qualifié pour le faire fonctionner en quelques minutes. C’est un bon passeur qui sait couper et se déplacer sans le ballon, ce qui lui permettrait d’occuper la défense lorsqu’il n’est pas impliqué dans le jeu. Mais la meilleure version des Pélicans sera probablement avec Zion au 5, pas au 4.

Il est bien plus qu’un simple dunker. Zion est l’un des espoirs NBA les plus intéressants de mémoire récente, car il a les compétences et le QI de basket-ball nécessaires pour utiliser ses outils physiques. Il a enregistré des chiffres historiques en pré-saison: 23,3 points pour 71,4% de tirs, 6,5 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,5 interception en 27,3 minutes par match. Entourez un joueur comme lui de quatre tireurs à 3 points qui peuvent ouvrir la peinture et il pourrait être presque imparable.

L’offense n’est que la moitié de l’équation. Zion est le grand homme recrue rare qui pourrait être en mesure de gérer immédiatement les exigences de jouer au centre de la défense. Le contraste entre Sion et Hayes est révélateur. Sion, à 6 pieds 6 pouces et 285 livres, est beaucoup plus fort que Hayes et a un bien meilleur instinct. Hayes, à 6 pieds 11 pouces et 220 livres, est un adolescent NBA plus typique qui dépend de son athlétisme pour le renflouer quand il prend de mauvaises décisions. Zion utilise son athlétisme pour prendre de meilleures décisions encore mieux. Il a en moyenne 2,1 interceptions et 1,8 bloc par match comme point d’ancrage du no. Défense classée 8 au pays à Duke la saison dernière. Il a montré la capacité de protéger la jante, de tenir la sienne dans la peinture et de rester devant les petits joueurs sur le périmètre. Il y a une raison pour laquelle le vice-président exécutif de Pelicans, David Griffin, l’a comparé à Draymond Green. Il a ce type de potentiel défensif en tant que petite balle 5.

La question pour la Nouvelle-Orléans est de savoir combien elle veut le jouer à ce poste. Il est beaucoup plus difficile de jouer au centre de la NBA, où presque toutes les équipes ont plusieurs 7 pieds. Beaucoup d’équipes essaient de protéger leurs jeunes grands hommes de passer trop de temps à frapper avec des bleus comme Steven Adams. Memphis a échangé pour Jonas Valanciunas et l’a signé pour un contrat de 45 millions de dollars pour trois ans afin qu’il puisse prendre une partie du martèlement pour Jaren Jackson Jr. Jackson a été beaucoup mieux au 5 que au 4 cette saison, avec à la fois son taux d’utilisation et les chiffres d’efficacité montent en flèche, mais les Grizzlies pensent à long terme. C’est un jeune de 20 ans qui se débat avec de gros problèmes et doit encore ajouter du poids à son corps. Il aura amplement le temps de changer de position à mesure qu’il vieillira. Le problème pour les Pélicans est que Zion ne peut pas tirer comme Jackson, ce qui rend plus difficile de le jumeler avec un grand homme traditionnel.

Et bien qu’il ait un type de corps très différent de celui de Jackson, bon nombre des mêmes questions s’appliquent à lui jouer au centre. Zion vient de subir une grave blessure au genou qui s’est produite avant même qu’il ne commence à jouer dans la NBA. Les pélicans auraient travaillé avec Zion pour changer sa façon de courir et de sauter afin de réduire le stress sur ses genoux. Le jouer contre des joueurs plus petits et moins physiques à l’attaque aurait également mis moins de pression physiquement sur lui.

Blake Griffin est le récit édifiant qui plane sur Zion. Il était tout aussi bon athlète quand il est entré dans la ligue il y a une décennie, plongeant sur tout le monde sur son chemin. Et comme Zion, il s’est blessé au genou en pré-saison en tant que recrue. Les Clippers étaient prudents avec Blake, le gardant hors de toute sa campagne recrue. Mais ils ne pouvaient que faire beaucoup pour le protéger. Il y avait un calendrier pour combien de temps un joueur avec sa taille pouvait courir et sauter à ce niveau avant que ses genoux ne cèdent. Griffin n’a cessé de décliner physiquement au cours des dernières années et n’a disputé que 18 matchs avec Detroit cette saison tout en luttant contre un problème de genou persistant. Le jeune homme de 30 ans envisagerait maintenant de s’arrêter pour subir une autre opération au genou. Il n’y a tout simplement aucun moyen de savoir comment le corps de Zion va répondre à la NBA. Nous n’avons jamais vu un joueur comme lui auparavant – il est presque 40 livres plus lourd que Griffin.

La Nouvelle-Orléans pourrait éviter ce dilemme en échangeant pour un tronçon de 5 comme Myles Turner, qui pourrait défendre de plus grands centres tout en espaçant Zion en attaque. Le seul gros homme étiré sur la liste des Pélicans est Melli, une recrue italienne de 28 ans, et il a déjà montré qu’il ne pouvait pas jouer en tant que 5 en défense. Les Pélicans ont beaucoup de choix de repêchage et de jeunes joueurs pour faire un échange pour un joueur comme Turner, compte tenu de tous les actifs futurs qu’ils ont acquis dans l’affaire AD, que cela se produise à la date limite ou pendant l’intersaison.

Croyez-le ou non, la reconstruction pourrait déjà être terminée à la Nouvelle-Orléans. Aussi mauvais qu’ils l’étaient au cours des deux premiers mois de la saison, ils ne sont pas si loin. Le fond de l’Occident est si mauvais qu’ils n’avaient besoin que d’une séquence de victoires pour se placer à moins de trois matchs du non. 8 graines. Tout ce qui leur manquait, c’était un centre qui pouvait se débrouiller. Favors a été bon dans ce rôle, mais Zion pourrait être génial. Les Pélicans ont les pièces pour réussir s’ils le jouent au 5. Il reste juste à voir combien ils le feront.