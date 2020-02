Les demi-finales du Golden Contract seront diffusées sur ESPN + aux États-Unis

RINGSIDE 19/02/2020

Les terrains du tournoi poids plume et super léger MTK Global Golden Contract seront restreints vendredi, alors que les matchs de demi-finale de 10 tours seront disputés depuis le York Hall de Londres. ESPN + diffusera les combats à partir de 14h30. ET / 11: 30 heures PT.

En demi-finale super légère, Ohara «Two Tanks» Davies affrontera Jeff Ofori et Mohamed «The Problem» Mimoune affrontera son compatriote Tyrone McKenna.

Les demi-finales poids plume mettront en vedette Ryan Walsh contre Tyrone “White Chocolate” McCullagh et Leigh Wood défendant son titre européen WBO contre l’ancien challenger mondial James “Jazza” Dickens.

L’ancien meilleur espoir Davies (20-2, 15 KO) a relancé sa carrière en quart de finale avec un arrêt de septième ronde contre Logan «Korican Kid» Yoon. Ofori (10-1-1, 3 KOs) a été sellé avec un match nul en quart de finale contre Kieran Gething, mais l’arbitre a sorti l’impasse et a marqué le combat pour Ofori.

McKenna (20-1-1, 6 KOs), de Belfast, a remporté quatre matchs de suite et a décroché un quasi-blanchissage sur Mikey Sakyi pour avancer. L’ancien champion de France des poids mi-moyens de l’Union européenne et Mimoune (22-3, 3 KOs) est passé d’un renversement de deuxième ronde dans son combat en quart de finale pour arrêter Darren Surtees au cinquième tour.

L’ancien champion britannique des poids plumes Walsh (25-2-2, 12 KO) a éliminé Hairon Socarras, alors battu, en neuf rounds pour marquer sa place en demi-finale. McCullagh (14-0, 6 KOs) a battu Razaq “Lionheart” Najib via une décision unanime en quart de finale et fait campagne en tant que poids plume après avoir remporté la ceinture européenne WBO junior poids plume en octobre 2018.

L’ancien challenger du titre mondial Dickens (28-3, 11 KOs), de Liverpool, en Angleterre, a remporté six matchs de suite depuis un skid perdant de deux combats. Il a remporté un verdict de points sans équivoque contre l’ancien champion de l’Union européenne et poids plume Carlos Ramos pour se qualifier pour les demi-finales. Wood (23-1, 13 KO) a peut-être fait la déclaration la plus catégorique en quart de finale, en éliminant l’Olympien irlandais invaincu Davey Oliver Joyce en neuf rounds dominants.

Les combats de demi-finale Golden Contract des poids lourds légers seront disputés vendredi 20 mars en direct sur ESPN +. Les combats de championnat des trois catégories de poids auront lieu à une date qui sera annoncée.