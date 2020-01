Les effets d’entraînement de l’enquête Astros sur le vol de signes

Lundi, le commissaire de la Ligue majeure de baseball, Rob Manfred, a annoncé les résultats de l’enquête de la ligue sur le vol présumé des signes des Astros de Houston. En fait, grattez le «présumé»: nous pouvons simplement dire signe de vol maintenant. Sur la base d’informations tirées de 68 entretiens, dont 23 avec des joueurs d’Astros passés ou présents, la MLB a conclu que Houston avait illégalement volé des pancartes tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires de 2017, à la fois en frappant sur une poubelle pour relayer des signaux en temps réel volés dans un flux de une caméra de champ central à Minute Maid Park et en utilisant le moniteur vidéo dans leur salle de lecture pour casser les schémas de signe des équipes adverses et les relayer manuellement à l’abri afin que les coureurs puissent les décoder à partir de la deuxième base. Selon le rapport, les Astros ont continué d’utiliser cette dernière méthode seule pendant une partie de la saison régulière de 2018.

Les sanctions ont été durement appropriées. La MLB a suspendu le directeur général Jeff Luhnow et le manager A.J. Hinch jusqu’à la fin des World Series 2020; Le propriétaire des Astros, Jim Crane, a licencié les deux hommes presque immédiatement. (L’ancien directeur général adjoint d’Astros Brandon Taubman, que Houston avait déjà licencié pour avoir réprimandé trois femmes reporters lors des éliminatoires de 2018, a reçu une suspension de la même durée.) Alex Cora, l’ancien entraîneur du banc Astros et (pour l’instant) directeur des Red Sox en titre , a été jugé directement responsable du vol du signe de Houston, bien que sa peine soit toujours en attente. La MLB a également privé les Astros de deux futurs choix de première ronde et de deux futurs choix de deuxième ronde et a infligé une amende de 5 millions de dollars aux Astros (le montant maximal autorisé selon les règles de la ligue). Laisser non spécifié est une conséquence intangible mais toujours significative: la tache sur le titre de l’équipe 2017, qui existe dans de nombreux esprits même si Crane insiste sur le contraire.

La poussière soulevée par le rapport sportif de novembre qui a incité la plongée profonde de la MLB a commencé à se dissiper, mais les effets d’entraînement de cette enquête, de l’enquête distincte et toujours en cours sur les rapports de signes de vol des Red Sox en 2018 et des sanctions qui en découlent de ces enquêtes continuent de se répandre. Examinons quelques-unes des implications secondaires qui peuvent découler de ces résultats.

Les astros

À court terme, les Astros sont toujours une formidable équipe. FanGraphs les projette d’être les meilleurs du baseball en 2020, et il faudrait attribuer une grande partie de leur succès passé à signer le vol pour croire le contraire. Cela semble être un tronçon, pour plusieurs raisons. D’une part, les Astros sont venus en quelques manches après avoir remporté une série mondiale en 2019, et aucun rapport n’a suggéré qu’ils avaient volé illégalement des panneaux au cours de cette saison. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas volé de panneaux illégalement en 2019 – Houston n’a pas exactement profité du doute – mais une surveillance plus stricte de la part de la MLB et des contre-mesures accrues des équipes adverses auraient rendu la tâche plus difficile.

Au-delà de cela, il y a la question de savoir combien le vol de signe a aidé au cours des saisons précédentes. Comme le note le rapport de MLB, il est impossible de dire avec certitude si ou combien les Astros ont bénéficié du vol de panneaux. Manfred note que certains Astros ont déclaré aux enquêteurs que le vol de pancartes était “plus distrayant qu’utile pour les frappeurs” et que l’équipe a cessé de voler des pancartes en 2018 parce qu’ils l’ont trouvé inefficace. Prenez cela pour ce qu’il vaut, compte tenu de la source – Mark McGwire a déclaré que les stéroïdes ne l’aidaient pas à frapper les circuits – mais les preuves statistiques d’un effet de vol de signes sont quelque peu mitigées. Les Astros ont triché, et cela pourrait bien les avoir améliorés, mais ils sont assez bons malgré tout.

Cela dit, ces pénalités rendront plus difficile pour les Astros de maintenir leur succès. Une amende de 5 millions de dollars représente un changement de taille pour une équipe de ligue majeure, mais les autres pertes sont plus significatives. Les Astros vieillissent et deviennent plus chers, et leur système agricole n’est plus ce qu’il était. Laisser tomber les deux premiers choix de leurs deux prochains projets, il sera beaucoup plus difficile pour eux de reconstituer leurs richesses potentielles.

En plus de cela, les Astros seront sans le directeur général et le directeur qui a présidé la reconstruction de la franchise. Si vous pensiez qu’il était difficile de quantifier les effets du vol de panneaux, bonne chance pour attribuer une valeur à un directeur général ou à un gestionnaire. Le directeur général adjoint d’Astros, Pete Putila, qui a aidé à concevoir le pipeline de développement des joueurs de Houston, récemment interviewé pour le poste de directeur général de deux équipes ou de président des opérations de baseball, et qui est probablement en ligne pour le travail de Luhnow, serait-il sensiblement pire à ce poste que Luhnow? Le manager intérimaire Joe Espada, qui a été embauché comme entraîneur de Hinch après 2017 et interviewé deux fois avec les Cubs et les Giants en octobre dernier, est-il sensiblement pire que Hinch lui-même? Qui sait! Compte tenu des antécédents de Luhnow et Hinch, il peut sembler sûr de dire qu’ils ont une certaine valeur par rapport à un directeur général ou à un directeur de remplacement, mais cela peut ne pas être vrai s’ils ont dirigé personnellement les remplaçants. Et peut-être qu’ils avaient déjà développé et mis en œuvre leurs meilleures idées.

Parce que la MLB n’impose pas de suspensions aux joueurs – ce qui serait complexe compte tenu du mouvement des joueurs entre les équipes, de la difficulté d’assigner des responsabilités aux joueurs individuels, et des appels et des protections que l’ABC et la MLBPA accordent aux joueurs disciplinés – les sanctions imposées par la ligue ne remodèlera pas radicalement le paysage concurrentiel de la MLB. Mais les coûts pour les Astros pourraient faire fermer leur fenêtre plus rapidement, et si les Red Sox encourent des pénalités pour le repêchage, leurs rivaux de l’AL Est pourraient également en bénéficier.

Luhnow et Hinch

Tout ce que nous pouvons dire pour aujourd’hui, c’est que Luhnow et Hinch ne travailleront pas pour un club de ligue majeure (ou, dans le cas de Hinch, l’équipe 2020 AL All-Star) d’ici la fin des World Series 2020. Après cela, ils pourront reprendre leurs anciens rôles, ou des rôles alternatifs, pour de nouvelles franchises. Mais est-ce que quelqu’un le voudra?

D’une part, Luhnow et Hinch ont gagné avec Houston, et de nombreux propriétaires sont prêts à ignorer beaucoup de mauvais comportements si cela met de l’argent dans leurs poches et des bagues aux doigts. Hinch a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs managers du baseball, et même le rapport annonçant la suspension de Luhnow a permis que le directeur général soit «largement considéré comme l’un des dirigeants de baseball les plus performants de sa génération». Les équipes emploient des joueurs avec des suspensions de violence domestique dans leur passé – et les gestionnaires ayant des antécédents de ne pas répondre de manière appropriée aux incidents de violence domestique – s’ils pensent que cela en vaudra la peine pendant la GUERRE. D’un point de vue éthique, le vol de pancartes semble presque frivole en comparaison, et bien que ces sanctions fassent du tort à Houston, Crane pense probablement que le titre valait le coup à la réputation de l’équipe. Certaines équipes peuvent être influencées par la perspective d’un Luhnow ou d’un Hinch mieux comporté, toujours capable, mais réprimé par la réprimande publique et la saison d’exil qui a suivi.

D’un autre côté, ni Hinch ni Luhnow ne semblent bons dans la déclaration de Manfred, qui les reproche à tous les deux de ne pas «établir une culture dans laquelle le respect des règles est ancré dans le tissu de l’organisation et de mettre fin aux mauvais comportements dès que cela a également eu lieu. »Il distingue également Luhnow pour avoir présidé une culture des opérations de baseball« très problématique », qui« valorisait et récompensait les résultats par rapport à d’autres considérations »et« le personnel d’individus qui manquaient souvent de direction ou de supervision suffisante. »La suspension de Luhnow peut avoir entraîné du vol de pancartes, mais ses rôles dans la réponse à la débâcle de Taubman et la culture qui a contribué à cet incident sont très importants.

Le rapport laisse la place à Luhnow et Hinch pour recevoir une deuxième chance. L’enquête de la MLB n’a établi aucune directive descendante du front office d’Astros qui a orchestré le plan de vol de panneaux. Il reproche à Luhnow de ne pas avoir veillé à ce que la note de service de la MLB sur les sanctions sévères pour les futures infractions de vol de panneaux soit transmise aux joueurs et au personnel sur le terrain, et elle affirme avoir reçu des courriels faisant allusion au moins élaboré des systèmes de vol de panneaux. Le rapport décrit les fautes de Luhnow comme des péchés d’omission plutôt que des péchés de commission; il était, semble-t-il, négligent, mais pas néfaste, bien qu’il n’y ait aucun moyen de prouver qu’il n’était pas au courant de ce qui se passait.

Hinch, quant à lui, aurait été dérangé par le vol de panneau au point qu’il a endommagé à plusieurs reprises les moniteurs de rediffusion, mais, bizarrement, pas au point qu’il a effectivement demandé à quiconque d’arrêter de voler des panneaux. Bien qu’il ne soit pas le cerveau, il a dissimulé le vol de pancartes dans les déclarations aux médias, et sa réticence à intervenir et à arrêter une pratique dont il était censément désapprouvé le fait paraître sans vergogne et non qualifié pour surveiller un club-house.

Luhnow et Hinch ont publié des déclarations à la suite du rapport. Hinch a corroboré le rapport et a exprimé ses regrets. La responsabilité acceptée de Luhnow mais a également déclaré: «Je ne savais pas que les règles étaient enfreintes», ce qui contredit les conclusions de la ligue. S’ils veulent travailler à nouveau au baseball, je suppose que quelqu’un leur donnera cette chance. Mais ils pourraient avoir à faire pénitence dans un rôle moins public – peut-être quelque chose comme un assistant spécial – jusqu’à ce que la chaleur s’éteigne.

Alex Cora et Carlos Beltrán

Pour Cora, les conclusions de MLB sont accablantes. Le rapport révèle que Cora était l’un des principaux instigateurs des deux stratagèmes de vol de signes des Astros et le seul non-joueur en uniforme impliqué dans le système de relais de poubelle. Non seulement il a aidé à mettre ces systèmes en place, mais son implication – et donc l’approbation tacite du personnel de terrain des Astros, en l’absence d’objections de Hinch – peut avoir rendu plus probable la participation des joueurs.

Cora devrait également être blâmé en grande partie pour les activités de vol de panneaux de Boston en 2018 (bien que l’équipe ait déjà relayé des signes via Apple Watch en 2017, alors que Cora volait encore des panneaux à Houston). Compte tenu de son rôle direct dans le comportement de non-respect d’une règle, mais de deux équipes, Cora devrait faire face à une suspension plus rigide que Luhnow ou Hinch – pas nécessairement une interdiction à vie, mais qui durerait au moins plusieurs années. Les Red Sox le révoqueront probablement dès que l’enquête de la MLB sera terminée, et bien qu’il soit considéré comme un manager, la nature sérieuse de ses infractions pourrait le rendre encore plus radioactif pour les employeurs potentiels.

Beltrán, que les Mets ont embauché en tant que manager quelques jours avant la première histoire de vol de panneaux, est le seul ancien joueur d’Astros (à part le lanceur d’alerte initial Mike Fiers) à être nommé dans le rapport de la MLB, peut-être parce que l’athlétique l’avait déjà identifié comme un coupable. Le rapport révèle que Beltrán faisait partie d’un groupe de joueurs qui a discuté des moyens par lesquels les Astros pourraient voler des signes plus efficacement deux mois après le début de la saison régulière de 2017. Parce que Beltrán était un joueur à l’époque, la MLB ne l’a pas discipliné, mais les Mets peuvent se méfier de confier leur équipe à un leader à moins de trois ans de l’aide à l’instauration des efforts de vol des signes des Astros, et seulement deux mois de nier qu’il était au courant de tout vol illégal de panneaux (ce qui semble encore plus sommaire maintenant). Même si Beltrán échappe à une suspension, il est sûr d’être bombardé de questions une fois l’entraînement de printemps commencé, bien que le mauvais PR puisse le faire bien s’intégrer aux Mets.

Autres équipes

Tous les signes suggèrent que MLB aurait été heureux de ne pas faire bouger cette histoire de vol de signes. La MLB savait que les Red Sox avaient utilisé la technologie pour voler des panneaux en 2017, et Jeff Passan a rapporté en 2018, selon des joueurs MLB anonymes, que les Astros avaient transmis des panneaux via une poubelle. La MLB a par la suite augmenté ses mesures préventives en réponse aux rumeurs de vol de pancartes tourbillonnant autour du sport. Pourtant, ce n’est que lorsque Fiers a été enregistré dans le rapport initial de The Athletic que la MLB a lancé à contrecœur une enquête. Même alors, Manfred a déclaré: «Je n’ai aucune raison de croire que cela s’étend au-delà des Astros à ce stade», ce qui était farfelu à l’époque, étant donné que la troisième phrase du rapport de The Athletic citait une source qui décrivait la pratique. comme «omniprésente». Et ce n’est que lorsque The Athletic a lié les Red Sox 2018 pour signer le vol que la MLB l’a reconnu publiquement. Tom Verducci a rapporté que lorsque Manfred a appelé le propriétaire des Red Sox, John Henry, pour l’informer de l’enquête, Manfred a déclaré: «Je n’ai pas le choix ici», ce qui ne donne pas l’impression que Manfred était impatient de suivre le vol du signe. Piste.

Par souci de cohérence, cependant, la MLB devra suivre cette piste si elle mène ailleurs. Il est fort probable que les Astros et les Red Sox n’étaient pas les deux seules équipes à se livrer à des formes au moins de bas niveau de vol illégal de panneaux; chaque équipe dispose d’une salle vidéo et a dû être tentée de l’utiliser de manière inappropriée. Lundi, le joueur de MLB Logan Morrison a suggéré que les Dodgers et les Yankees avaient également «utilisé des films pour choisir des panneaux». En 2018, des membres des Brewers ont suggéré que les Dodgers volaient des panneaux. En novembre, un membre de BBWAA, Jeff Jones, a rapporté que plusieurs joueurs lui avaient dit que les Brewers et les Rangers avaient volé des signes par voie électronique, et Yu Darvish a alimenté de nouvelles spéculations sur les Brewers. Aucune de ces fumées ne s’est transformée en feu, mais il est probablement risqué pour toute base de fans de la MLB de proclamer son équipe pure ou de se plaindre trop fort de perdre contre des voleurs de pancartes connus. Cela dit, Manfred devra être poussé assez fort pour que la ligue reconnaisse que le scandale s’étend au-delà de Boston et de Houston.

L’avenir du vol de panneaux

Pour l’instant, nous n’avons aucune preuve tangible que le vol de panneaux est un problème permanent, mais qui voudrait parier contre? Depuis que les joueurs déposent des pancartes, les joueurs adverses les volent en utilisant la technologie qui existait à l’époque. Et bien que les clubs puissent se défendre contre le vol de panneaux, le changement de panneaux peut provoquer des interceptions et des délais plus longs entre les terrains. À court terme, Manfred prévoit d’imposer davantage de surveillance et de réglementation; les salles vidéo pourraient être verrouillées et les caméras et les moniteurs désactivés après le début des jeux. Le sort des Astros et des Red Sox peut également dissuader les équipes d’enfreindre les règles. Mais comme Manfred l’a dit à Verducci, à long terme, “l’idée d’avoir une solution technologique qui élimine un gars mettant les doigts au-dessus de sa tasse pourrait être une meilleure réponse.”

La MLB sera motivée à calmer cette préoccupation, à la fois parce que le vol de panneaux électroniques joue mal avec le public et parce que la montée du jeu légal – une vache à lait potentielle – augmente la pression sur la ligue pour s’assurer que son produit est en hausse et vers le haut. Manfred a mentionné un système de lumières colorées, visible uniquement depuis le monticule, que le receveur pouvait activer, mais les bracelets vibrants qui transmettent les signes de manière invisible peuvent être un système plus sûr. La seule façon d’éliminer les soupçons de vol de signes vieux de plusieurs siècles est d’éliminer un système de signes vieux de plusieurs siècles. Si Manfred combat les dernières tactiques de vol d’enseignes avec une technologie qui ne peut pas être résolue, le scandale le plus embarrassant de vol d’enseignes de MLB pourrait aussi être le dernier.