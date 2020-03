Les effets des carences nutritionnelles sur la santé mentale

RINGSIDE 16/03/2020

Bien que les carences en nutriments soient généralement rares, il est important de noter l’effet que certaines carences peuvent avoir sur la santé mentale.

La thiamine (vitamine B1), présente dans les légumineuses, certaines graines et les céréales enrichies, est nécessaire pour maintenir votre approvisionnement énergétique et coordonner l’activité des nerfs et des muscles.

Une carence en thiamine peut donc conduire à une faiblesse, une irritabilité et une dépression. Le folate (vitamine B9), qui se trouve dans les légumes-feuilles, les légumineuses et les grains enrichis, est essentiel pour soutenir la production de globules rouges, aider à prévenir l’accumulation d’homocystéine dans votre sang et permettre aux nerfs de fonctionner correctement.

La carence en folates peut entraîner une dépression, de l’apathie, de la fatigue, un mauvais sommeil et une mauvaise concentration.

Veuillez noter qu’aucune étude de recherche ne soutient la prise de grandes quantités de suppléments vitaminiques pour prévenir ou traiter la dépression. Il est très important de parler à votre médecin avant de prendre des vitamines ou des suppléments.

Les vitamines et les minéraux contenus dans les aliments sont beaucoup plus facilement et efficacement absorbés par l’organisme que ceux obtenus à partir de suppléments.

En mangeant une grande variété d’aliments – y compris des protéines maigres, des grains entiers, des fruits, des légumes, des graisses saines et des produits laitiers faibles en gras – vous êtes tenu d’obtenir les nutriments nécessaires pour soutenir un corps et un esprit sains.