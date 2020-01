Les effets illimités du scandale du vol de signes d’Astros

Jeudi matin, les Mets et les représentants du gouvernement local de Port St. Lucie, en Floride, ont organisé une cérémonie pour célébrer le changement de nom de la route qui mène au complexe d’entraînement de printemps du club après Mike Piazza. C’était censé être un tour de victoire pour le receveur du Hall of Fame, une belle excuse pour les fans de se remémorer une légende de la franchise et un titre positif facile pour le club lors d’une lente journée de nouvelles en janvier. Au lieu de cela, le chef de l’exploitation des Mets, Jeff Wilpon, s’est retrouvé face à des questions sur son manager, Carlos Beltrán, qui a récemment été nommé l’un des cerveaux derrière le scandale du vol de panneaux électroniques des Astros dans un rapport de la MLB.

Wilpon a répondu à ces questions avec un résumé: “Nous parlons de Mike Piazza Drive aujourd’hui”, et a essayé de changer de sujet, mais cela ne disparaissait pas. Et bien que Wilpon ne soit généralement pas un personnage digne de sympathie, dans ce cas précis, il est difficile de ne pas le ressentir.

Beltrán semblait être une recrue slam-dunk lorsque les Mets l’ont amené au début de novembre. Il était lui-même un joueur légendaire, avec cinq apparitions d’étoiles au cours de ses six saisons et demie aux couleurs des Mets, et il est bien respecté et apprécié dans tout le sport. Dans une intersaison qui a vu les échelons supérieurs du pouvoir en MLB devenir sensiblement plus blancs, Wilpon et les Mets – qui ne sont presque jamais à la pointe de telles choses – ont remis les clés à un natif de Porto Rico. Dans l’ensemble, les choses semblaient s’améliorer à New York.

Jeudi, moins de deux heures après la conférence de presse de Wilpon, Beltrán a démissionné avant d’avoir réussi un seul match dans les grandes ligues. Il est maintenant le troisième manager en quatre jours à perdre son emploi dans les retombées du rapport de lundi; Houston a encaissé A.J. Hinch (avec GM Jeff Luhnow) presque immédiatement après que la ligue l’a suspendu pour une saison, et un jour plus tard, les Red Sox se sont séparés d’Alex Cora, qui avait été l’entraîneur de Hinch en 2017 et aurait aidé à concevoir l’appareil photo et- surveiller la plate-forme qui a aidé les Astros à décoder les signes des adversaires.

Depuis que les accusations contre Houston ont été rendues publiques en novembre, l’un des fils les plus persistants du discours de baseball a entouré la capacité des Astros à anticiper les lanceurs adverses – de la capacité de leurs frappeurs à décoder les propos de Tyler Glasnow dans le match 5 de l’ALDS (qui se trouve dans -bound et legal) à leur caméra dans le champ central (qui ne l’est pas). Dans l’intervalle, au moins 10 autres équipes ont été accusées – soit par des joueurs sur les réseaux sociaux, soit par des fuites anonymes de journalistes – d’activités illicites similaires. Les Mets n’en font pas partie. Pour autant que nous le sachions, ils n’ont rien fait de mal, et pourtant ils sont là, comme Alan Ruck dans Speed, ayant été aspirés à contrecœur dans un périlleux voyage qui n’était pas de leur propre initiative et est entièrement hors de leur contrôle.

Le rapport original dans The Athletic, dans lequel l’ancien lanceur des Astros Mike Fiers a dénoncé Houston, était intitulé “Les Astros ont volé des signes électroniquement en 2017 – une partie d’un problème beaucoup plus large pour la Major League Baseball.” Quand j’ai écrit sur le fait de Cora licenciement (mardi soir, il y a 10 ans maintenant), j’ai déploré la possibilité que MLB essaye d’attirer l’attention sur la première clause de ce titre afin de pouvoir s’en tirer sans aborder la seconde. En arrosant les Astros et les Red Sox de pénalités, la ligue enverrait un message fort à ses équipes que le vol de panneaux électroniques est verboten. Et ce faisant, la MLB pourrait résoudre ce problème spécifique sans passer par une comptabilité éthique difficile, désordonnée et délétère à l’échelle de l’industrie, comme nous n’en avons pas vu depuis le rapport Mitchell.

Cela pourrait ne plus être possible. Peu de temps après que Beltrán et les Mets se soient séparés, un utilisateur de Twitter – anonyme mais prétendant être la nièce de Beltrán – a posté que les joueurs d’Astros José Altuve et Alex Bregman avaient porté des buzzers à distance sous leurs uniformes en 2019 afin qu’une personne ayant accès à un flux de caméra en direct puisse relais quel terrain venait. La famille Beltrán a rapidement nié que le compte Twitter appartienne à un parent de l’ancien voltigeur des Astros, mais selon JJ Cooper, rédacteur en chef de Baseball America, ce tweet – quelle qu’en soit la source – faisait écho aux rumeurs qu’il entendait depuis des mois. Cela contredirait directement le rapport publié par le commissaire, qui a déclaré que les Astros avaient abandonné leur stratagème de vol de panneaux en 2018, et l’affirmation de la MLB selon laquelle elle n’aurait trouvé “aucune preuve pour prouver” que les joueurs utilisaient des appareils portables. La MLB n’a suspendu aucun joueur et n’avait pas l’intention de le faire lundi. Mais c’est la première fois pendant toute l’affaire qu’une accusation publique concernant un joueur en particulier triche semble tenir.

Ce n’est pas tout. Des images considérées comme une preuve d’actes répréhensibles ont explosé sur Twitter dans l’agitation de jeudi après-midi. Ceux-ci comprenaient un clip de José Altuve disant à ses coéquipiers de ne pas déchirer son maillot après son coup de circuit avec ALCS l’automne dernier, et des photos de Josh Reddick faisant une interview avec un buzzer ou un morceau de confettis sur sa poitrine. (Reddick dit que c’était des confettis.) Quoi qu’il en soit, il porte définitivement un maillot Dragon Ball Z. C’est ce genre d’histoire. Même le lanceur d’alerte lui-même avait récemment fait la une des journaux pour avoir joué dans un jeu avec une barbe sortie tout droit du cinquième élément. Les joueurs qui ont perdu contre les Astros en séries éliminatoires au cours des trois dernières années ont rompu leur silence, notamment Cody Bellinger des Dodgers, Mike Clevinger des Indiens et Trevor Bauer, qui a joué pour Cleveland jusqu’à l’été dernier. (Parce que l’ironie est morte, les Dodgers et les Indiens ont été accusés d’utiliser des caméras pour voler eux-mêmes des signes, bien que ces accusations ne soient pas aussi détaillées que celles contre les Astros.)

Appeler ce scandale «le plan de vol de signes des Astros», en plus d’être particulièrement concis, n’est plus exact. Ce n’est plus un feu de brousse que MLB pourrait tenter de contenir à Houston ou à Boston; c’est maintenant un monstre gigantesque qui jaillit du manteau de la terre, balançant ses tentacules et frappant club après club, joueur après joueur, dans le cratère d’où il est sorti. Personne, semble-t-il, n’est exempt de péché, et chaque nouvelle tournure est plus inattendue et bizarre que celle qui l’a précédée.

Cela a commencé comme un scandale assez ordonné – des rumeurs ont conduit à des dénonciations et à un dénonciateur, ce qui a conduit à des sanctions officielles – mais il est depuis tombé dans le chaos. Les documents officiels et les rapports vérifiés se trouvent maintenant à côté de secrets ouverts et de rumeurs anonymes sur les réseaux sociaux qui pourraient très facilement être une fabrication totale. Et la frontière entre ce qui est faux et ce dont MLB préfère ne pas parler n’a jamais été aussi floue.

Ce genre de chaos est passionnant pour les fans et les reporters, mais il pourrait être désastreux pour la MLB, dont la crédibilité a déjà été entamée par des années d’obstruction et d’obscurcissement quant à la nature de l’élément même qui donne son nom au sport. La MLB aura beaucoup de questions à répondre dans les mois à venir, et il est difficile de prendre la ligue au mot ces jours-ci.

L’un des endroits les plus précaires que le monstre tentacule voleur de signes pourrait frapper ensuite est la nouvelle relation confortable de la MLB avec le jeu. Après près d’un siècle de tenue de paris sportifs à distance – ce qui est compréhensible, étant donné que l’incident des Black Sox il y a 101 ans n’était pas un événement isolé mais le point culminant d’un problème systémique – la MLB a signé un pacte officiel de paris sportifs avec MGM à l’hiver 2018. Étant donné que les jeux de hasard et le baseball sont tous deux fondés sur le niveau des jeux, le moment est plutôt incommode pour l’histoire dominante du sport de savoir si la ligue est de travers.

S’il y a jamais eu une sorte de code de silence sur le vol de panneaux électroniques, dicté par une omertà professionnelle parmi les joueurs et les intérêts financiers de la ligue, cette façade s’effondre de jour en jour. À l’heure actuelle, il n’y a vraiment aucune preuve tangible pour lier Altuve, Bregman ou tout autre Astro à des appareils portables utilisés pour voler des signes – juste quelques rumeurs et des images fixes floues de la télévision. Comme les événements de jeudi l’ont montré, cela suffit pour engendrer plus de mèmes que l’ensemble de la franchise Real Housewives, mais cela ne suffit pas pour forcer Rob Manfred à revenir sur sa position qu’aucun joueur ne sera suspendu pour son rôle dans le scandale. Au moins pas encore; alors que se retourner et suspendre des joueurs maintenant serait embarrassant pour la MLB, il serait colossalement embarrassant pour la MLB de continuer à affirmer que tout va bien tandis que des preuves plus accablantes se présentent ailleurs.

Nous ne savons pas où le prochain coup tombera, mais seulement qu’il vient. Et ça va être bizarre.