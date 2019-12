Les éliminatoires du football universitaire regorgent de nouveaux adversaires en vieux uniformes

Peut-être aucun sport ne change moins d'année en année que le football universitaire. Les programmes sont remplis de nouveaux joueurs toutes les quelques saisons, mais dans une compétition impliquant 130 équipes, les mêmes quelques puissances gagnent le championnat presque chaque année. La juxtaposition du chiffre d'affaires et de la stagnation du sport est mise à nu par le terrain des éliminatoires du football universitaire 2019.

Les quatre équipes dans ce domaine ont été des compétiteurs pérennes au 21e siècle, Clemson et l'Ohio State remportant des championnats au cours des cinq premières années de l'ère des séries éliminatoires, LSU remportant une paire de titres dans les années 2000 et Oklahoma remportant un titre en 1999 et trois séries éliminatoires consécutives de 2018 à aujourd'hui. Mais les quatre programmes ont des histoires différentes cette année que par le passé. LSU, OSU et Oklahoma sont différents de leurs versions précédentes, et même si Clemson n'a pas beaucoup changé depuis la victoire du titre l'an dernier, le sentiment qui entoure l'équipe est différent.

Voici un aperçu des quatre équipes dans le domaine de cette année, et les histoires de leurs équipes au bord d'un championnat.

La Renaissance

Il y a une grande histoire sur la façon dont Ed Orgeron a accueilli Joe Burrow pour sa visite officielle au LSU, le restaurant où ils sont allés n'avait pas d'écrevisses au menu, alors Coach O a demandé un congé des employés, acheter 15 livres d'écrevisses et cuisiner il.

Inutile de dire que j'y pense beaucoup. En supposant que l'entraîneur O a choisi l'endroit, car il savait que Baton Rouge et Joe ne l'avaient pas fait, pourquoi a-t-il choisi un endroit sans écrevisses? Le restaurant avait-il déjà servi des écrevisses mais changé de menu? L'entraîneur O a-t-il réellement mis en place tout l'incident des écrevisses pour se faire passer pour Joe passionné et puissant? Ai-je raison de supposer que les écrevisses préparées par un établissement sans écrevisses au menu étaient probablement mauvaises?

Quand Joe et O ont mangé leurs écrevisses d'urgence, ils n'étaient pas encore des super-héros. Orgeron a été largement questionné en tant qu'entraîneur approprié pour LSU pendant la majeure partie de son premier mandat avec les Tigers, car il était un entraîneur-chef échoué avec une personnalité réputée volatile qui a pris le relais dans une école dont les deux derniers entraîneurs avaient remporté des championnats nationaux. Et Burrow était une ancienne recrue de haut niveau qui n'avait pas été assez bonne pour même devenir la principale sauvegarde de l'Ohio State. De nombreux restaurants ne prépareraient même pas d'écrevisses à la demande pour ce duo inoubliable.

Depuis, tout a changé. Burrow a remporté le Heisman avec la plus grande marge de victoire de tous les temps. Bien qu'il y ait eu des vainqueurs de Heisman sortis de nulle part auparavant, Burrow pourrait être le premier à avoir joué un temps considérable et à paraître médiocre pour éclater dans la célébrité. Pendant ce temps, Orgeron est monté au statut de Dieu cajun. Et le coordinateur du jeu de passe de première année, Joe Brady, a dissipé les craintes qu'Orgeron recrute bien mais entraîne les équipes arriérées de manière schématique.

Les Tigers ont déjà été des prétendants, mais ils n'ont jamais ressemblé à ça – une machine à marquer à l'esprit offensif qui cherche à devancer la nation. Ils affronteront l'Oklahoma, la centrale offensive qui a produit les deux derniers vainqueurs de Heisman et non. 1 choix de repêchage global, sauf que cette fois-ci, LSU a le vainqueur de Heisman et probablement le premier choix de repêchage à Burrow. Dans le passé, LSU avait espéré fermer l’Oklahoma avec un talent défensif scandaleux. Un nouveau LSU tentera en fait de suivre le rythme de l'Oklahoma de manière offensive, et pourrait vraiment le faire.

Orgeron et Burrow ont changé leurs histoires de vie depuis ce dîner aux écrevisses – tout comme les Tigres, un programme renaissant dans une nouvelle image passionnante.

Le réoutillage

Vous savez comment lorsque les requins perdent leurs dents, une autre rangée apparaît simplement pour les remplacer? C'est l'état de l'Ohio. Au cours des 12 derniers mois, les Buckeyes ont perdu Urban Meyer, largement considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football universitaire, lorsqu'il a décidé brusquement de prendre sa retraite après une saison au cours de laquelle il a été suspendu. Ils ont perdu Dwayne Haskins, le quart-arrière qui a établi le record d'école pour les passes de touché et a été choisi au premier tour du repêchage de la NFL. Et ils ont perdu Nick Bosa, l'ailier défensif incroyablement talentueux qui s'enfuit actuellement avec la recrue de l'année de la NFL.

Mais dans l'entraîneur-chef gradué Ryan Day, qui a mené les Buckeyes à un record invaincu (et qui a décroché la classe de recrutement la plus élevée des Big Ten pour 2020 d'un mile). Dans Justin Fields, un QB à double menace considéré par certains comme la meilleure recrue de la classe de 2018, qui a réalisé 50 touchés au total cette saison. Et dans Chase Young, l'ailier défensif quart-avaleur qui pourrait en fait être plus terrifiant que Bosa, et pourrait être le deuxième défenseur OSU en deux ans à être le non. 2 choisissez dans le projet.

Si j'avais été en charge du comité des séries éliminatoires, j'aurais classé OSU comme la meilleure équipe du pays. Malheureusement pour les Buckeyes, ils ont été classés deuxièmes et ont attiré Clemson, clairement un adversaire plus coriace que l'Oklahoma quatrième. Cela dit, ce match devrait aller beaucoup mieux que le fameux match des séries éliminatoires 31-0 2016 entre ces deux – ce sont deux machines de football tout aussi effrayantes.

La répétition

Par hasard, vous souvenez-vous du match pour le titre national de l'an dernier? Celui où Clemson a décapité l'Alabama, le roi régnant du football universitaire, et a défilé la tête sur une pointe pour que tout le monde puisse le voir? Celui où le véritable quart de première année Trevor Lawrence, qui ne serait pas autorisé à partir pour la NFL jusqu'en 2021, a démantelé une défense redoutable de futurs pros?

Il y a si longtemps. Au début de 2019, Clemson semblait être le meilleur programme incontesté du sport, et Lawrence était le seul joueur dont un fan de football universitaire pouvait parler. Les Tigers ont réussi à détourner l'attention avec une victoire en un point mordante en début de saison sur une équipe médiocre de Caroline du Nord et un calendrier faible avec quelques matchs de chapiteau pour capturer l'audience nationale; Lawrence a abandonné l'attention en commençant la saison avec un pic inhabituel d'interceptions.

Et donc, Clemson est classé non. 3 malgré une saison 13-0 l'année après avoir remporté un championnat national. Burrow a remporté le Heisman, Fields était finaliste et Lawrence n'était même pas finaliste. Mais c'est un scénario idéal pour l'entraîneur-chef Dabo Swinney, qui doit normalement chercher très dur le matériel du babillard, mais peut maintenant facilement trouver des gens qui remettent en question légitimement son équipe. La confrontation avec OSU met Fields et Lawrence, les deux meilleures recrues de la classe de 2018, l'un contre l'autre. Cela nous donnera également une chance de voir si le battage médiatique diminué pour cette équipe était mérité, ou si Clemson est toujours capable de démolir des adversaires apparemment parfaits.

Le redémarrage

C'est encore un peu étrange de voir Jalen Hurts comme QB de l'Oklahoma. Comme Burrow and Fields, il est un transfert, mais contrairement à Burrow and Fields, Hurts a eu un impact significatif sur son ancienne école. À l'Alabama, Hurts a obtenu la marée pour les matchs de championnat national en tant que recrue et étudiant en deuxième année avant d'être mis hors jeu à la mi-temps du match 2018 pour Tua Tagovailoa. Hurts était considéré comme un gestionnaire de jeu aux armes faibles, premier couru, tandis que Tua pouvait propulser l'offensive Tide vers de nouveaux sommets.

Mais maintenant, Hurts est à la tête de l'infraction la plus explosive du pays. (Et son équipe est en séries éliminatoires, contrairement à l'Alabama.) Tout comme Baker Mayfield et Kyler Murray avant lui, Hurts a été transféré en Oklahoma et l'entraîneur-chef Lincoln Riley a remodelé l'infraction autour de lui. Avec les jambes de Hurts plus efficaces que son bras, les Sooners sont plus lourds que jamais, mais ne vous inquiétez pas, ils sont toujours aussi efficaces offensivement.

Les Sooners mènent la nation en SP + offensif. Malheureusement, LSU n'est pas. 2, et alors que les Tigres ont également une défense solide, les Sooners sont toujours classés 41e en SP + défensif. Ils pourraient peut-être battre LSU en fusillade, mais il y a une raison pour laquelle cela est considéré comme le moins compétitif des deux matchs éliminatoires.