Les événements de premier plan se dérouleront sans fans; Gants dorés annulés

Tout d’abord, la saison NBA s’est arrêtée de façon stridente. Puis les tournois de basket-ball de la conférence de la NCAA et les matchs MLB Spring Training.

Maintenant, Top Rank a annoncé que ses événements se dérouleront sans fans au Hulu Theatre.

Ils ont publié l’annonce suivante aujourd’hui par e-mail:

En raison de la pandémie de coronavirus, et pour assurer la santé et la sécurité des fans de boxe et des participants au combat, Top Rank a annoncé aujourd’hui que les événements des 14 et 17 mars au Hulu Theatre du Madison Square Garden se dérouleront sans spectateurs. Les seules personnes autorisées à accéder aux événements seront le personnel de production et de soutien essentiel, en plus des combattants et des membres de l’équipe nécessaires, et des médias accrédités. Les deux événements seront toujours diffusés en direct sur leurs plateformes respectives.

En ce qui concerne les événements futurs, Top Rank consulte ses partenaires sur le site et prendra une décision en temps opportun.

Le remboursement complet des billets achetés pour les événements du 14 mars et du 17 mars sera disponible au point d’achat.

Outre le fait que Top Rank limite les fans de leurs événements, il a également été annoncé que les Golden Gloves ont été annulés. De nombreux spectacles locaux ont également été annulés.

