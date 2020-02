Les fans à double prise à ‘Eddie Hearn en compétition sur MasterChef’ UK 2020

Les médias sociaux ont fait le buzz cette semaine lorsque les fans ont réalisé que Euan Walker de Masterchef ressemblait de façon frappante à un certain M. Eddie Hearn.

Vendredi, Edzell, âgé de 29 ans, a atteint les quarts de finale, impressionnant les juges John Torode et Gregg Wallace avec ses compétences évidentes.

Mais c’est la communauté de boxe aux yeux perçants sur Twitter qui a englouti le fait que Euan était une sonnerie pour le promoteur de Matchroom Boxing.

Hearn, toujours dans l’actualité en tant que vendeur de pugilisme le plus vocal du Royaume-Uni, supervise actuellement les événements à Frisco, au Texas, devant Mikey Garcia contre Jessie Vargas.

Les commentaires, cependant, sont venus épais et rapides tout au long des premiers stades de la compétition MasterChef:

“@EddieHearn sur l’ancien #MasterChef cuisinant un petit-déjeuner anglais avec des anguilles en gelée.”

“Je ne savais pas qu’Eddie Hearn participait au MasterChef de cette année ou est-ce son plus jeune frère plus beau sans le balayage de Bobby Charlatan?”

“@EddieHearn se détendre sur Masterchef quand il devrait faire le combat Joshua-Fury.”

Walker s’est rapidement placé parmi les favoris pour remporter le spectacle de cette année. Plus l’Ecossais va loin, plus les comparaisons se poursuivront.

