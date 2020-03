Les fans de boxe face à la sécheresse de douze semaines, tous les événements de mai et juin dans le doute

Phil Jay 19/03/2020

Les mauvaises nouvelles ont frappé la boxe jeudi alors que le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont tous deux adressés à leurs nations respectives.

Alors que Trump était accusé d’avoir diffusé de fausses informations par la majorité des médias américains, Johnson livrait un message sobre au public britannique.

Johnson a confirmé que le Royaume-Uni n’atteindrait le pic de coronavirus qu’à la mi-juin et ne verrait pas de différence avant la fin de ce mois.

Cela signifie que les mesures en place actuellement, y compris l’auto-isolement et l’éloignement social, devraient devenir encore plus strictes à mesure que COVID-19 s’intensifie.

Si c’est si mauvais pour le Royaume-Uni, le contingent américain peut s’attendre à ce que ce soit encore pire.

Les États-Unis et le Royaume-Uni accuseraient à peine quelques semaines de retard sur l’Italie et l’Espagne. Les deux pays peuvent s’attendre à des milliers de cas supplémentaires jusqu’à ce que ce pic soit finalement atteint.

Par conséquent, les nombreux reports de boxe de mars et avril se poursuivront presque certainement en mai. Peut-être même jusqu’à début juillet.

Plusieurs événements prévus pour la première semaine de mai ont déjà été annulés. Ils incluent Canelo vs Billy Joe Saunders, le retour de John Taylor en Écosse et d’autres.

Dans l’état actuel des choses, de nouvelles dates pour les événements ont indiqué que juillet était la date cible pour relancer la saison des combats. Mais cela signifie presque quatre mois de rien.

Dillian Whyte vs Alexander Povetkin, Oleksandr Usyk vs Derek Chisora, Jose Ramirez vs Viktor Postol, Jamel Herring vs Carl Frampton et Anthony Joshua vs Kubrat Pulev, pour n’en nommer que quelques-uns, devraient avoir de nouvelles dates lorsque nous reprendrons enfin le cours.

SÉCHERESSE

La communauté de boxe pensait initialement que la sécheresse ne durerait que jusqu’à six semaines. Mais cela devrait maintenant doubler alors que les États-Unis et le Royaume-Uni voient une forte augmentation de la pandémie.

En regardant le calendrier sportif dans son ensemble, une série d’événements de haut niveau ont déjà été annulés. Ils comprennent la Premier League, l’Euro 2020, le Kentucky Derby et le Grand National.

Les fans de boxe ont déjà soif de leur dose d’action après seulement dix jours. Faire face à douze autres semaines est donc un désastre pour tous les intéressés.

La finale de la World Boxing Super Series devait avoir lieu ce week-end à Riga. Au lieu de cela, tout le monde se réconcilie avec un retard supplémentaire et la moitié de l’été sans une grande nuit de combat.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay