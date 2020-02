Les fans déclarent choquant que Dave Allen se batte “ FIXED ” après la victoire au troisième tour

Nouvelles de boxe du monde 09/02/2020

📸 Dave Thompson

Les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour affirmer qu’un combat entre Dave Allen et Dorian Darch était potentiellement fixé pour une victoire au troisième tour.

Après deux premiers tours ternes qui imitaient le combat, Allen a fait tapis contre Darch au troisième tour et a obtenu l’arrêt.

Certains ont maintenant révélé leurs réflexions sur Twitter après que l’un d’eux ait signalé une augmentation des échanges sur le site de paris britannique Betfair.

Les commentaires viennent après que le chef de la boxe Sky Sports, Adam Smith, a déclaré que la paire avait partagé des conversations à l’hôtel le matin même.

Smith a souligné lors d’un commentaire de Sheffield Arena que les deux hommes avaient été aperçus en train de boire du café ensemble avant l’affrontement.

Quelques-uns de ceux qui remettaient en question le résultat ont également décidé d’étiqueter Sky Sports dans leur argumentation.

D’une masse de commentaires sur le résultat, ils incluaient:

Fixez-vous sur le combat de Dave Allen? On dirait que quelqu’un est très désireux de le soutenir lors de sa victoire au tour 3 sur Betfair, il ressemble aussi à un soutien avec les bookmakers.

3 minutes avant la première cloche Allen dans le 3e a été suspendu sur sky bet – fix?

C’était une solution flagrante, les 2 premiers rounds étaient gênants, puis tout de suite dans le 3e Allen devient agressif et Darch dit “continue” et tombe sur la toile d’une claque sur le corps, puis il y a ceci

Je suis allé une demi-unité – mon petit jeu est 2-3u et 5-8 normal. Une pièce à peu près aussi petite le 16/1. Mais un 4u sur les plus de 2. Allen a dit qu’il voulait porter – il était en surpoids et avait un nouvel entraîneur. Bon encaissement sur un combat facile à voir. Mais l’homme, était-ce une solution

Alors permettez-moi de comprendre cela, il y a eu un mouvement à la vapeur sur RD3 Allen et les deux premiers tours, Allen tirait ses coups de poing, puis dès que le troisième tour a commencé, il l’a tourné et a remporté par KO facilement l’un des pires emplois fixes que j’ai jamais vu dans ma vie

BOOM BABY BOOM! – Plus de 2 tours pour 4 unités CASHES om Allen Darch! Les accessoires à mes garçons me donnant la tête haute sur l’hélice! Woo hoo! Le correctif était sur le combat, donc nous perdons 0,5 sur Darch mais obtenons l’argent facile sur le dessus !!!

Il n’est pas surprenant que les bookmakers soient réticents à proposer des accessoires sur les combats à ce niveau lorsque vous avez une solution claire. La seule chose discutable est de savoir si Allen a porté Darch à 3 et l’a éliminé ou si le plan de Darch était de démissionner le 3 mais quelqu’un savait définitivement quelque chose…

@SkySportsBoxing – J’ai personnellement aimé Dave Allen, mais je suis désolé que ce soit la plongée la plus flagrante de Dorian Darch que j’aie jamais vue. Une solution totale! #AllenDarch

Correction massive dans le combat de Dave Allen. L’adversaire dit “Continuez” juste avant qu’il ne soit renversé. Clair comme le jour. pic.twitter.com/KKfi29XG8N

– Pak (@yidopaks) 8 février 2020

DÉFENDU

Malgré beaucoup de scepticisme, un poste a défendu la paire.

«Ce sont des amis qui remontent loin pour 1. Pour 2, Dorian a été mis KO / arrêté ses 7 dernières mesures 1. Ce n’était pas censé être un combat égal et une fois qu’il a eu une oreille attentive du coin, exactement ce qui était attendu s’est produit. De tous les combats pour «réparer», vous comptez beaucoup Allen / Darch.

Une réponse à ce message est revenue en disant: «Vérifiez les lignes et ce qui s’est passé avant le combat. Ensuite, regardez le combat. Bon sang, le correctif était là. Crois ce que tu aimes bourgeon.

Suivi par: «J’ai d’abord pensé dans ce sens, mais les mouvements de paris couplés à ce qui s’est passé sur le ring étaient très suspects. Selon toute vraisemblance, Darch veut faire quelques chèques supplémentaires. »