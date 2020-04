Les fans disent que Martin Bakole a partagé une vidéo sur les abus sexuels sur enfants et veut des réponses

Nouvelles de boxe du monde 01/04/2020

Une tempête choquante a éclaté contre le poids lourd Martin Bakole après les accusations de fans de pornographie enfantine partagées sur ses réseaux sociaux.

Après que Billy Joe Saunders ait été suspendu pour avoir publié un clip de blague sur la violence domestique, certains demandent maintenant pourquoi la vidéo de Bakole a apparemment été ignorée.

Apparemment téléchargé samedi matin avant d’être rapidement supprimé, Bakole aurait même présenté ses excuses pour l’erreur. S’il l’a fait, ce regret a également disparu.

World Boxing News n’a pas vu la vidéo et n’est donc pas en mesure de faire un commentaire à ce sujet. Ceux qui ont demandé pourquoi le promoteur de Matchroom Boxing Eddie Hearn, qui a condamné Saunders pour ses actions, n’ont pas mentionné Bakole.

Que Bakole ait téléchargé le clip innocemment et par erreur ou non, les fans sont toujours perplexes quant au manque de reportage.

MARTIN BAKOLE

“Pourquoi la vidéo de Martin Bakole n’est-elle pas mentionnée”, a demandé l’un d’eux sur le fil Twitter.

D’autres commentaires ont déclaré: «Donc, dans une semaine, Martin Bakole a partagé du porno pour enfants sur les réseaux sociaux. BJS a publié une vidéo sur la façon de battre une femme et Scott Fitzgerald a brutalisé son ex. Les boxeurs ne sont pas le groupe le plus pointu, n’est-ce pas? L’isolement rend les hommes fous. »

“Qu’est-ce que c’est que Martin Bakole mettant des vidéos sur Twitter?”

“Le boxeur Martin Bakole a mis en ligne une vidéo d’un vieil homme sur Twitter, puis l’a rapidement supprimée et s’est excusé.”

«@EddieHearn, vous avez été consterné par Billy Joe Saunders et sa vidéo le week-end. Nous comprenons, mais qu’en est-il de Martin Bakole et de la vidéo porno pour enfants qu’il a mise en ligne? Ce n’est pas le fait qu’il l’ait téléchargé sur Twitter mais qui l’a envoyé. la pornographie juvénile est bien pire que la violence faite aux femmes. »

“Martin Bakole publie une vidéo d’abus sexuels sur enfants sur Twitter et ne reçoit rien.”

“Le conseil a-t-il déjà vu la vidéo de Martin Bakole?”

«Matchroom essaie probablement d’enterrer l’histoire de Martin Bakole parce que la personne qui a envoyé cette vidéo à Bakole se trouve dans son cercle ou à proximité. Ils ne se comporteraient pas comme ça sinon parce que Bakole est un idiot qui ne vend pas de billets, il serait viré instantanément. “

EXAMEN MINUTIEUX

«Martin Bakole, un autre boxeur, a partagé une vidéo sur Twitter de pornographie enfantine. Rien dit. “

«Martin Bakole a mis en ligne il y a trois jours une vidéo d’une petite fille qui a été retouchée. Aucune réaction médiatique et seulement des excuses demandées à Matchroom. »

“Une mention de la vidéo de Martin Bakole?”

«Martin Bakole a posté une vidéo d’un vieil homme en train de sonner un peu ce matin. Pourtant, Billy Joe obtient le contrecoup d’une vidéo de blague. “

Il a depuis été révélé que Bakole était peut-être en colère contre ce qu’il avait rencontré, puis l’a affiché pour montrer son mécontentement. Si c’est vrai, encore une fois le mauvais mouvement.

Un examen supplémentaire est certainement mis sur les comptes des boxeurs à mesure que la crise des coronavirus s’aggrave et qu’aucun boxeur n’a de combats à l’horizon.

Le moins que les fans veulent, c’est une explication de Bakole sur comment et pourquoi la vidéo a été partagée.