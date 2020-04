Les fans ne seront pas satisfaits du patron de l’UFC Dana White après une interview de boxe

Ringside 04/04/2020

📸 Idris Erba

Dana White est apparu récemment sur le podcast des poids lourds de Frank Warren alors que le président de l’UFC laissait échapper l’état actuel de la boxe en 2020.

White s’est lancé dans une tirade épique sur l’état de la boxe et a déclaré: “Le sport est un spectacle de s!”

Les deux promoteurs ont convenu que la boxe doit prendre les devants de l’UFC pour affronter plus souvent les meilleurs combattants, le promoteur du temple de la renommée Frank Warren saluant Wilder vs Fury et, maintenant reporté, Dubois vs Joyce comme exemples de la façon dont il essaie faire juste cela.

White, cependant, a déploré le nombre de personnes impliquées dans la mise en place de Wilder / Fury et a fait sensationnellement: «ce combat aurait dû être en Angleterre».

Il a ajouté: «Wilder vs Fury aurait dû être au Royaume-Uni. Je pense que vous auriez fait 100 000 personnes à Wembley ou dans l’un de ces grands stades. “

On dit depuis un certain temps que White prépare un passage à la boxe sous le parapluie «Zuffa Boxing». Mais semblait prendre ses distances avec un tel mouvement.

«Au lieu de plonger tête première, je prends mon temps. Il semble que plus le sport continue, plus il s’améliore! »

«Je pensais que je savais, mais tu ne sais pas vraiment avant de savoir à quel point le sport est vraiment bon. Le sport est un spectacle. »

Il a ajouté: “Il est difficile de vous dire à quel point ce truc est vraiment gâché.”

Frank Warren a lancé une défense à fond de la boxe, cependant, et a déclaré: “Je fais cela depuis longtemps.

“Maintes et maintes fois, les événements génèrent des revenus records, les boxeurs sont parmi les athlètes les mieux payés au monde.”

Frank a également soutenu le succès de Wilder contre Fury en tant qu’événement et a déclaré qu’il avait un «véritable facteur de bien-être pour la boxe britannique».

Il a ajouté: «C’était formidable de travailler avec Top Rank, la société Al Haymon (PBC) et MTK pour obtenir le tout ensemble. J’ai hâte de travailler avec eux à l’avenir. “

Les deux promoteurs, qui sont amis dans la vraie vie, ont profité d’une conversation de grande envergure qui a couvert des sujets aussi divers que le président Trump, Nelson Mandela, Mike Tyson, UFC 249. En outre, les effets du coronavirus actuel sur la promotion d’événements.

De plus, les deux promoteurs ont convenu qu’ils étaient impatients de recommencer avec des spectacles, au fur et à mesure qu’ils recevaient le feu vert.

Warren a déclaré: «Les combattants veulent se battre. Le public veut se divertir. »

Il a ajouté: “Mais évidemment, ce serait formidable de rassembler quelque chose!”

