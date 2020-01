Les frères de boxe de Gary Russell Jr figureront sur le undercard du titre mondial le 8 février

RINGSIDE 30/01/2020

Invaincu, l’athlète américain Gary Antuanne Russell 2016 affrontera le Mexicain José Marrufo dans un combat ultra-léger de 10 rounds, tandis que le combattant invaincu des poids coq Antonio Russell monte sur le ring pour un combat de 10 rounds mettant en valeur la carte de base non télévisée samedi 8 février dans un Premier événement de champions de boxe du PPL Center à Allentown, Pennsylvanie.

La carte est titrée par le frère aîné de Gary Antuanne et Antonio, alors que le champion invaincu des poids plumes WBC Gary Russell Jr. défendra sa couronne de 126 livres contre le challenger obligatoire invaincu Tugstsogt “King Tug” Nyambayar en direct sur SHOWTIME.

La télédiffusion de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING commence à 21 h. ET / 18 h PT et verra les anciens champions du monde Guillermo Rigondeaux et Liborio Solís se battre pour le titre mondial WBA Bantamweight vacant dans le co-événement principal, ainsi que Jaime Arboleda rencontrant Jayson Vélez dans un combat de 12 rounds WBA Super Featherweight Title éliminator dans le match d’ouverture.

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions et Kings Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés via www.pplcenter.com/events.

L’action Undercard verra également le concurrent super poids welter Jamontay “The Quiet Assassin” Clark (14-1-1, 7 KOs) dans une confrontation de huit rounds contre le Mexicain Vladimir Hernández (10-4, 6 KOs) et Springfield, Massachusetts natif Anthony Velázquez (8-0, 8 KOs) dans un duel poids welter de six rounds contre Reading, Kashon Hutchinson de Pennsylvanie (7-5, 1 KO).

Pour compléter la programmation, le Portoricain Jonathan Torres (7-0, 3 KOs) affrontera le Mexicain Edson Eduardo Neri (3-4, 2 KOs) pour six rounds de poids coq et une bataille de six rounds de poids welters invaincus comme Bowie, Marlon Bolen du Maryland (3-0, 2 KO) affronte l’Osmel Mayorga de Miami (2-0, 1 KO).

Gary Antuanne Russell (12-0, 12 KOs), 23 ans, n’a pas encore permis à un adversaire de faire la distance contre lui depuis qu’il est devenu pro en 2017 après sa course représentant les États-Unis aux Jeux olympiques de 2016. Russell a ajouté cinq autres victoires d’arrêt en 2019 et sera opposé à Marrufo, âgé de 28 ans (12-9-2, 1 KO), né à Sonora, au Mexique, mais qui se bat à Phoenix, en Arizona. Marrufo a divisé une paire de combats contre Willie Shaw, alors invaincu, en 2019, le battant en mars avant de rendre une décision lors du match revanche en août.

Antonio Russell (16-0, 12 KOs) s’entraîne aux côtés de ses frères Gary Antuanne et Gary Jr., avec leur père et entraîneur en chef Gary Russell Sr. dans leur ville natale de Capitol Heights, Maryland. Le joueur de 26 ans est invaincu depuis qu’il est devenu professionnel en 2015 et a remporté quatre victoires en 2019, dont son premier combat de 10 rounds, quand il a battu Francisco Pedroza en juillet, et plus récemment un arrêt de première ronde de Samuel Gutierrez en novembre.