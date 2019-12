Les gagnants et les perdants de la semaine 16 de la NFL

Chaque semaine cette saison de la NFL, nous célébrerons les jeux électriques, enquêterons sur les bévues colossales et expliquerons les moments inexplicables de l'ardoise la plus récente. Bienvenue aux gagnants et aux perdants. Lequel es-tu?

Gagnant: The Tank Bowls

Vous pourriez dire que les matchs entre les équipes éliminées des éliminatoires ne devraient tout simplement pas avoir lieu. Que chaque dollar dépensé par un fan pour regarder ces matchs est un gaspillage d'argent; que chaque blessure subie par un joueur dans ces jeux est un soldat mourant en vain; que chaque gallon de carburant utilisé pour transporter les joueurs, l'équipement et les fans de ces jeux est une folie que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre. Les seules personnes qui veulent vraiment ces jeux sont les propriétaires d’équipes qui apprécient de pouvoir vendre huit matchs à des détenteurs d’abonnements, même si leur équipe ne sera pas compétitive dans plus de deux d’entre eux. Nous pourrions régler le projet d'ordre par lequel les équipes sont éliminées en premier et laisser les équipes mortes reposer en paix au lieu de jouer comme des zombies.

Mais nous manquerions alors des moments comme dimanche, lorsque deux des matchs les moins nécessaires de la saison 2019 se sont avérés être des classiques étrangement passionnants. Quatre des pires équipes de la ligue – les Bengals, les Dolphins, les Giants et Washington (record combiné: 10-46) – ont tout mis en jeu dans des matchs qu'ils auraient mieux fait de perdre.

Le match entre les Bengals et les Dolphins était la star du jour – à l'époque où les deux équipes étaient sans victoire, nous avons identifié cette rencontre de la semaine 16 comme un Pooper Bowl potentiellement historique, mais malheureusement, les deux équipes ont remporté des matchs dans la dernière ligne droite. (Les Jets ont tout gâché.) Pourtant, le match a été important pour les Bengals, qui ont eu la chance de s'assurer le premier choix du repêchage avec une défaite.

Pour une raison quelconque, Cincinnati s'est battu comme un enfer pour obtenir une victoire. Les Bengals ont traîné 35-12 au milieu du quatrième quart. Vingt-trois points! Au quatrième trimestre! Ils ont marqué un touché, ont obtenu un arrêt, ont marqué un touché avec 29 secondes à gauche, ont décroché une conversion en deux points – et c'est là que les choses deviennent vraiment folles – ont récupéré un coup de pied de côté, ont lancé un touché et ont marqué une autre conversion de deux points à égalité à 35.

Voyons à quel point c'est ridicule. Depuis 1994 (aussi loin que Game Play Finder de Pro-Football-Reference), il n'y a eu qu'un seul match gagné par une équipe qui a traîné de 14 dans les 90 dernières secondes du jeu. En 2001, les Bears sont revenus de 21 -7 pour battre les Browns en prolongation. Les Bengals ont perdu 16 points avec 29 secondes à jouer. Si nous supposons que chaque conversion à deux points est un effort de 50 à 50, les chances de marquer deux touchés et deux conversions à deux points ne sont que de 25 pour cent aussi bonnes que de simplement marquer deux touchés – et une seule équipe dans le dernier 25 saisons l'ont fait dans les 90 dernières secondes et ont fini par gagner. (Il n'y a eu aucun retour de 23 points au cours du dernier demi-trimestre.) Les Bengals, sans aucune raison de vouloir gagner, ont presque réussi un bouleversement qu'aucune équipe n'avait jamais réussi auparavant.

Bien sûr, avec le non. 1 choix sur la ligne, les fans des Bengals les suppliaient d’arrêter.

Ce retour improbable a été joué devant des dizaines de fans, qui méritent tous une sorte de médaille irrévocable de réalisation de Fandom qu'ils peuvent retirer chaque fois que quiconque remet en question leur dévouement à leur équipe:

Mais ce n’était pas le seul retour ridicule et dénué de sens! Washington a vu le quart-arrière partant Dwayne Haskins reculer avec une blessure, mais a tout de même réussi à revenir d'un déficit de 14 points pour égaliser le match à 35 dans la dernière minute du match.

Notamment, Washington aurait pu opter pour une conversion décisive en deux points après avoir marqué pour faire le score de 35-34 en moins de 30 secondes, tout en s'assurant que le jeu se terminerait en règlement. En tant que franchise, la chose la plus intelligente à faire aurait été de simplement agenouiller le ballon au lieu d'essayer de marquer, mais Washington a décidé de donner un coup de pied supplémentaire pour envoyer le match en prolongation. Si vous pensez que ces jeux sont inutiles, les heures supplémentaires étaient une extension inutile de jeux qui étaient déjà inutiles. Mais Washington voulait continuer à jouer.

Et après que tout a été dit et fait, le temps supplémentaire était particulièrement inutile, car les retours massifs étaient devenus sans objet. Les Dolphins et Giants, qui avaient tous deux mené tout le match, ont remporté leurs matchs en OT. Les équipes qui ont le plus à gagner d'une défaite ont toutes deux retiré des pertes – les Bengals choisiront en premier dans le repêchage; Washington prendra probablement la deuxième place.

Curieusement, tout le monde a tiré quelque chose de ces jeux. Les dauphins ont commencé l'année comme le visage du tanking moderne; ils finiront l'année avec au moins quatre victoires. Les Giants ont obtenu une autre victoire au bras de Daniel Jones, la recrue qu'ils espèrent devenir un quart-arrière de franchise. Les Bengals et Washington n’ont pas seulement obtenu des choix de repêchage, ils ont eu la garantie que même dans les scénarios les plus laids – les jeux les plus inutiles qui n’auraient même pas dû exister – ils se battraient pour la victoire.

Personne n'aurait dû se soucier de tout cela – en fait, une partie du spectacle venait du fait que toutes les personnes impliquées auraient vraiment dû essayer de perdre, au lieu de se battre pour la victoire comme si c'était le jeu le plus important de leur vie. Ils disent que le front-office fonctionne, mais les entraîneurs et les joueurs continuent de s'entraîner et de jouer, car leur travail et leur fierté dépendent de leur performance au mieux de leurs capacités. Ces équipes l'ont prouvé dimanche. Les matchs n'avaient toujours pas d'importance, mais le fait qu'ils n'aient pas d'importance rendait les efforts frénétiques des deux équipes d'autant plus fascinants à regarder.

Perdant: Conscience

Alors que les Titans conduisaient pour potentiellement prendre la tête, Ryan Tannehill a complété une passe à Kalif Raymond, qui se déplaçait vers le bas avec le ballon après la capture quand il a tâtonné après un gain de 23 verges. Comment Raymond pouvait-il être si imprudent avec le ballon dans une situation aussi critique? En revoyant la pièce, c'est assez clair: Raymond a été instantanément assommé par un coup des Saints DB Chauncey Gardner-Johnson:

Vous pouvez voir le moment où le cerveau de Raymond s'éteint. Ses mains cessent de recevoir le signal de son cerveau pour saisir le ballon, s'ouvrant comme s'il avait soudainement décidé de jeter du «papier» dans un jeu sur le terrain de ciseaux à papier. L'élan continue de porter le corps de Raymond vers l'avant, mais puisque son esprit est éteint, il ne peut pas ajuster son corps et ses jambes maladroitement se tranchant en avant dans une position qui serait douloureuse s'il pouvait ressentir de la douleur. Les saints accrochent le fumble; Raymond n'essaie pas de l'obtenir parce qu'il dort involontairement.

Cette pièce a suscité un débat animé sur la question de savoir si le coup de Gardner-Johnson était illégal. Raymond a été enveloppé par un défenseur et Gardner-Johnson a enfoncé son épaule dans la tête de Raymond. Cela ressemble à un coup de force à la tête d'un joueur sans défense, ce qui est illégal. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Pour commencer, Raymond réalisait toujours des progrès, ce qui, selon le règlement, signifie qu'il n'est pas techniquement sans défense même s'il est à la portée d'un défenseur. Et comme pour de nombreux jeux similaires, certains ont fait valoir que Gardner-Johnson n'avait pas le temps de réagir – une seconde, il sprintait vers un récepteur avec le ballon dans l'espoir de faire un gros jeu; une fraction de seconde plus tard, le récepteur a été emballé et Gardner-Johnson a dû cesser de s'inquiéter de faire le jeu et de s'inquiéter d'éviter tout contact illégal.

Mais quand je regarde des jeux comme celui-ci, je me préoccupe moins de la légalité du jeu que de la brutalité du jeu. Peu importe à quel point les arbitres appellent le jeu, peu importe la protection que la ligue obtient avec ses changements de règles, il sera parfois avantageux de faire perdre connaissance à vos adversaires. Cette année, les Saints pourraient très bien avoir un avantage sur le terrain lors des séries éliminatoires, car ils ont coupé le cerveau d'un adversaire au bon moment. Je ne suis pas sûr que vous puissiez jamais réparer complètement un sport où c'est le cas.

Gagnant: Fantasy Bust

Les Giants repoussant Saquon Barkley étaient le consensus non. 1 choix de brouillons fantastiques cette année, et pendant la majeure partie de l'année, il n'a absolument pas respecté cette facturation. Entrant dimanche, Barkley était le non. 16 coureurs en arrière dans la notation standard. Si vous avez cassé la banque pour Barkley, votre saison fantastique s'est probablement écoulée en novembre.

Mais pour tous les joueurs de fantasy qui ont réussi à faire leur championnat de fantasy en dépit de cette erreur – peut-être ont-ils attrapé Lamar Jackson pour 1 $ à la fin du projet? – Dimanche, c'était la validation. Barkley avait 189 verges au sol (un sommet en carrière), 90 verges au sol (le deuxième plus de sa carrière) et deux touchés:

Barkley a récolté 39,9 points en pointage standard, le septième plus grand nombre de joueurs dans n'importe quel match de la saison et 43,9 points en pointage PPR, le sixième plus grand nombre de joueurs dans n'importe quel match de la saison. Barkley n’avait pas dépassé 30 au cours des deux saisons, avec seulement deux matchs de plus de 20 en notation standard.

J'espère que votre championnat de football fantastique a confirmé la chose la plus importante à propos du football fantastique: qu'il s'agit d'un jeu stupide. Parfois, les saisons sont décidées par des explosions aléatoires par des ramasseurs de fils de dérogation anonymes comme Kenyan Drake; parfois les gens sont déçus par les superstars. Dimanche, le joueur que tout le monde s'attendait à porter des équipes toute la saison a fini par être le meilleur joueur pendant le week-end du championnat, mais bien sûr, si vous aviez dépensé beaucoup d'argent à Saquon, vous n'y êtes probablement pas parvenu. Félicitations à tous les gagnants; peu importe la stupidité de votre saison, vous la méritiez. Et à tous les perdants, eh bien, voyons à quel point c'était stupide et ça l'est toujours.

Perdant: le centre de sauvegarde des Steelers

Le football est un jeu d'équipe. Vous pourriez oublier cela au milieu des gémissements sans fin sur les quarts, mais c'est vrai: si l'un des 11 joueurs est en difficulté, cette faiblesse peut coûter une partie à une équipe. Dimanche, avec leur saison en jeu, les Steelers ont été complètement défaits par une blessure à leur centre, Maurkice Pouncey.

À 8-6, Pittsburgh était en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires s’ils gagnaient les deux derniers matchs. Cela aurait dû être facile compte tenu de leur match contre les 5-9 Jets, mais Devlin Hodges a lancé deux interceptions et a été mis hors jeu avant la mi-temps pour Mason Rudolph. (À cette époque de l'année, vous adorez voir un Rudolph appelé à jouer divers jeux dont il était auparavant exclu.) Rudolph a mené les Steelers sur deux disques et les Steelers étaient à égalité à la mi-temps.

Puis Pouncey, récemment nommé à son huitième Pro Bowl, s'est blessé. Le remplaçant BJ Finney, qui est avec Pittsburgh depuis qu'il n'a pas été repêché de l'État du Kansas en 2015, est venu en renfort. Plus tôt cette année, Finney a atteint la notoriété pour avoir mal compris le nombre de clichés et avoir oublié de claquer le ballon lorsque le reste de l'équipe a commencé à jouer. .

Dimanche, il a été un désastre du saut. Lors du premier jeu de Finney du match, son pied s'est emmêlé avec celui de Rudolph après le snap. Rudolph a été plaqué pour une perte de 5 mètres et s'est blessé à l'épaule sur le jeu.

Après cette série, Rudolph est sorti du jeu en raison d'une blessure à l'épaule. (Nous sortons ici du scénario de l'histoire traditionnelle de Noël de Rudolph.) Hodges a pris le relais, mais a à plusieurs reprises lutté pour attraper des clichés de fusil de chasse de Finney.

Les Steelers ont le 2e et le 7 sur les Jets 29. Ne gagnez pas un autre verge et c'est 46 verges pour Boswell dans un match de trois points.

Au lieu de cela, c'est un sac, un snap tombé et l'offensive recule de 17 mètres en deux jeux. Doit botté. C'était le jeu juste là. pic.twitter.com/0DR33e8Jze

– Alex Kozora (@Alex_Kozora) 23 décembre 2019

Lors du dernier jeu des Steelers, Hodges n'a pas réussi à gérer le snap et a été forcé de passer du temps à récupérer la balle lâche au lieu de balayer le terrain. Avec la ruée vers la passe, il lança faiblement une balle en direction de JuJu Smith-Schuster. Il est tombé et les Steelers ont perdu.

Je n'ai pas regardé de très près pour avoir une opinion sur le blocage des passes et la protection contre les passes de Finney, mais il était clair qu'il ne pouvait tout simplement pas exécuter l'aspect le plus simple et le plus fondamental de chaque jeu: le snap. Il est surprenant que Finney ne puisse pas être sur la même longueur d'onde que ses quarts-arrière – il a commencé plusieurs matchs au centre récemment lorsque Pouncey a été frappé d'une suspension! Mais un bug dans la partie la plus élémentaire de chaque jeu a coûté un quart aux Steelers et a rendu l'autre inutile.

Gagnant: Nyheim Hines

Les Colts 2019 sont décédés la semaine dernière. Cette semaine et la semaine prochaine étaient censées simplement régler leurs affaires et s'assurer que tout était en ordre pour leurs héritiers. Et en parcourant leurs papiers et en vérifiant leurs actifs, ils ont trouvé un billet de loterie gagnant qu'ils auraient pu encaisser quand cela aurait pu changer leur vie. Dimanche, ils ont découvert que Nyheim Hines pourrait être le meilleur retourneur de bottés de dégagement de la NFL – même s'il n'a pas retourné de bottés de dégagement pendant les trois premiers mois de la saison.

Pendant la majeure partie des quatre dernières saisons, le botteur de dégagement d'Indianapolis a été le receveur large Chester Rogers. Il n'a pas été spectaculaire, sans touché sur 60 retours en carrière. Cette année, son plus long retour a été de 21 yards. Mais Rogers s'est cassé le genou lors du match de l'équipe de la semaine 13 contre les Titans, forçant Hines à jouer le rôle. Il a immédiatement eu un impact, avec un retour de 23 verges contre le Tennessee et un retour de 19 verges contre les Buccaneers. (Il n'a eu aucun retour de botté de dégagement contre les Saints parce que la Nouvelle-Orléans a marqué sur leurs six premiers coups.) Mais dimanche, il était absolument incroyable. Il a eu ce touché de retour de botté de 84 verges au premier quart:

Et ce touché de retour de botté de 71 verges au quatrième:

En entrant dimanche, il n'y avait eu que quatre bottés de dégagement retournés pour des touchés toute la saison dans toute la NFL. Aucun joueur n'a eu plusieurs touchdowns de retour au jeu dans le même match depuis 2012. Et lors du quatrième match de Hynes en tant qu'homme de retour des Colts, il l'a réussi. En plus du 84 verges et du 71 verges, Hynes avait un 40 verges pour lui donner trois retours pour 195 verges. C'est le quatrième chantier de retours de bottés de dégagement de tous les temps, et les trois gars devant lui ont tous eu au moins cinq retours.

Il semble assez clair que les Colts auraient dû essayer Hynes chez punt returner plus tôt. Hines a 47 variétés de jukes et a couru un 4.38 40 lors du repêchage de la NFL 2018, plus rapide que tout autre porteur de ballon de sa classe. Il était un sprinter dans l'équipe d'athlétisme de NC State et a dominé les retours pour l'équipe de football. Bien qu'il n'ait eu que 12 retours de botté pour le Wolfpack, il en a retourné un pour un touché contre Pitt. Et pourtant, les Colts ne l'ont pas utilisé comme homme de retour en tant que recrue ou jusqu'en novembre de cette année, quand il est entré dans la rotation des coups de pied d'Indianapolis. Et il n’a retourné aucun jeu de mots avant la blessure de Rogers.

C'est une déception pour les Colts et pour Hines. Après dimanche, il est difficile de prétendre qu'il n'est pas le meilleur retourneur de bottés de dégagement de la NFL, mais il n'ira pas au Pro Bowl parce que personne ne l'a compris avant la semaine 16. Au lieu de cela, Mecole Hardman, qui n'a eu aucun touché de coup de pied ou de retour de botté de dégagement cette année, représentera l'AFC. Et tandis que Hines est en moyenne de 37,3 verges par retour – personne d'autre dans la ligue en moyenne plus de 12 – il ne sera pas considéré comme le leader de la NFL cette année, car il a moins d'un retour par match.

Ce n'est pas comme si c'était mauvais de trouver un billet de loterie sur votre lit de mort. Vous pouvez vraiment le vivre pour le peu de temps qu'il vous reste, et vous pouvez transmettre des millions à vos proches et leur assurer une vie heureuse. Les Colts ont clairement apprécié leur victoire avec Hines dimanche – ils ont gagné 38-6! – et peuvent l'utiliser la semaine prochaine, et maintenant ils savent que Hines devrait être leur homme de retour à l'avenir. Mais bien que ce soit agréable et tout, leur vie aurait été tellement différente s'ils avaient eu ce ticket gagnant quand ils étaient jeunes.

Perdant: The Carson, California Chargers

La semaine dernière, les Oakland Raiders ont disputé leur dernier match dans leur stade avant leur déménagement à Las Vegas. Cette semaine, les Chargers de Los Angeles ont disputé leur dernier match dans leur stade avant leur déménagement dans un nouveau bâtiment. Cependant, la semaine dernière n'a pas été le dernier match à domicile des Raiders de l'année – c'était dimanche, car la base de fans massive de Los Angeles des Raiders était de loin plus nombreuse que celle des Chargers. Les Chargers ont été hués en route vers le terrain:

Et chaque tir de foule a révélé une foule remplie d'argent et de noir plutôt que de bleu et d'or:

L'expérience a bouleversé les Chargers, le porteur de ballon Melvin Gordon, qui était content d'avoir fini avec le stade:

Melvin Gordon a déclaré qu'il avait eu une expérience terrible en jouant sur le site temporaire pendant trois saisons: "Je me suis surpris en train d'essayer de faire monter la foule aujourd'hui après avoir marqué. J'ai réalisé que c'était tous des maillots noirs. J'étais comme 'Man, ce n'est pas un match à domicile . '"#Chargeurs

– Gilbert Manzano (@ GManzano24) 23 décembre 2019

Le séjour de trois ans des Chargers dans le stade du Los Angeles Galaxy – il s'appelait le StubHub Center quand ils ont emménagé, mais s'appelle maintenant «Dignity Health Sports Park», bien que je l'ai aussi appelé «Dignity Sports Health Park» par accident —A été l'une des plus étranges de l'histoire récente de la NFL. C'était le plus petit stade de la NFL depuis les années 1960, avec 30 000 places assises. Et pourtant, les Chargers – dont les fans sont principalement encore sur la route à San Diego – semblaient rarement le remplir même à mi-chemin. C'était régulièrement un jeu de route virtuel pour les Chargers, alors que les fans des autres équipes faisaient le plein.

Désormais, les Chargers emménageront dans un stade plus grand, l'arène Inglewood à 4 milliards de dollars qu'ils partageront avec les Rams (et, un jour, les Jeux olympiques). Peut-être que le nouveau stade fera enfin de Los Angeles un chez-soi pour les Chargers. Ou peut-être que cela rendra les fans de Chargers encore plus rares et permettra à encore plus de fans adverses de prendre des billets.

Comme je l'ai dit, la semaine dernière n'était pas le dernier match à domicile des Raiders avant leur déménagement à Vegas, qui est survenu dimanche à Los Angeles. Et dimanche n'était pas le dernier match à domicile des Chargers – il y a trois ans, lorsqu'ils ont quitté San Diego en premier lieu.

Gagnant: Marquer de grands hommes

Ce fut un week-end historique dans la NFL. Dimanche, Michael Thomas a battu le record de réception de Marvin Harrison en une saison. Samedi, Jameis Winston a égalé le record de tous les temps pour les six coups sûrs lancés en une saison. (OK, il ne se vante probablement pas de celui-là.) Mais ce qui est le plus excitant pour moi, c'est un record établi par toute la NFL. Dimanche, la NFL a battu son record de touchés avec 300 livres en une saison.

Au début de la semaine 16, il n'y avait eu que quatre touchés. Mais samedi, les Bills ont lancé un touché pour le joueur de ligne offensive de 320 livres Dion Dawkins:

Dimanche, les Dolphins ont lancé un touché à l'ailier défensif de 315 livres Christian Wilkins, qui a réussi trois touchés au cours de sa carrière universitaire à Clemson:

Cette saison a vu le score de réception le plus élevé de l'histoire de la ligue – un touché par Vita Vea, 347 livres – et le score de réception le plus lourd de l'histoire de la ligue. Cela vous semble peut-être cruel de souligner le poids de ces joueurs, mais je le vois comme une reconnaissance de leur incroyable polyvalence. Les joueurs de la NFL de trois cent cinquante livres ne sont pas seulement des sacs de plomb. Ils ne sont pas seulement plus forts que nous non athlètes, ils sont aussi plus rapides et plus agiles et plus habiles avec leurs mains aussi. (Wilkins a couru un 5,04 de 40 verges à la moissonneuse-batteuse de la NFL; c'est un smidgen de moins de 16 miles par heure. Votre tapis roulant ne va probablement même pas aussi haut.)

Les plus grands joueurs de la NFL réussissent plus que jamais à jouer des tours. C’est la véritable révolution offensive de la NFL.

Perdant: Jason Garrett

Garrett est un entraîneur à l'esprit offensif. Il a joué le quart-arrière dans la NFL, et a travaillé comme entraîneur des quarts-arrière et coordonnateur offensif avant de devenir entraîneur-chef des Cowboys en 2010.

Les Cowboys de Dallas ont une équipe construite autour de l'offensive. Leur quart-arrière, Dak Prescott, a été brièvement dans la course MVP; leur porteur de ballon, Ezekiel Elliott, est le mieux payé de tous les temps; leur meilleur receveur large, Amari Cooper, était pratiquement imparable pour la seconde moitié de la saison dernière; leur ligne offensive est la mieux payée de tous les temps.

Dimanche, dans un match gagnant-et-vous contre les Eagles, les Cowboys ont marqué neuf points. Ils n'ont marqué aucun touché et ont botté trois buts sur le terrain. Au quatrième quart, tout en tirant de l'arrière par 11 points, Garrett a retiré son offensive du terrain pour donner un coup de pied de but sur le quatrième et quatrième but. Après cela, tout en tirant de l'arrière de huit points, les Cowboys ont fait face à un quatrième et -8 pour le match. Pour une raison quelconque, ils ont retiré Cooper du terrain.

Une source #Cowboys conteste la notion de WR Amari Cooper. Au lieu de cela, ils voulaient donner un coup de pied à Tavon Austin dans les DB parce que les Eagles avaient du mal à faire des petits gars rapides. Ils sont passés en mode pressé, ils ont donc dû attendre pour remettre Cooper en place. «Changement de rotation, pas de banc.»

– Jane Slater (@SlaterNFL) 23 décembre 2019

Si vous entraînez, vous devriez probablement pouvoir remplacer les changements de rotation prévus pour garder vos meilleurs joueurs sur le terrain. Et soyons clairs: Cooper, qui a récolté 14 touchés en 24 matchs avec les Cowboys, est un meilleur receveur large que Tavon Austin, qui a récolté 15 touchés en 95 matchs en carrière.

Avec leur entraîneur à l'esprit offensif et une équipe bâtie autour de l'offensive, les Cowboys ont marqué neuf points dans leur plus gros match de l'année. Malheureusement, il est impossible de se débarrasser de leur équipe, en raison du nombre de centaines de millions de dollars qu’ils ont engagés dans la ligne offensive et offensive, et des dizaines de millions de dollars qu’ils devront consacrer à leur quart-arrière. Se débarrasser de l'entraîneur devrait être facile.

Après le match, les Cowboys ont été bloqués à l'aéroport de Philadelphie pendant des heures car le vol charter de l'équipe a subi des retards mécaniques. Ils ont un entraîneur à l'esprit offensif et une équipe construite autour de l'offensive, et ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport que quelqu'un a cassé l'avion.

Gagnant: La parade qui sauve la saison des Raiders

À la fin de la saison, il y a toujours une équipe condamnée qui est toujours techniquement vivante pour les éliminatoires si un scénario ridiculement improbable se joue. Cette saison, ce sont les Raiders, une équipe qui vient de prendre une énorme avance dans leur dernier match dans leur stade à domicile pour tomber à 6-8 dans une ligue avec plusieurs équipes de 8-6. En entrant dans la semaine 16, les Raiders avaient besoin des choses suivantes pour aller droit aux éliminatoires:

Gagnez leurs deux derniers matchs

Demandez aux Steelers de perdre leurs deux derniers matchs

Demandez aux Titans de perdre leurs deux derniers matchs

Demandez aux Colts de gagner leurs deux derniers matchs

Faire perdre au moins un match sur deux aux Browns

Ridicule, non? C'est une période de huit matchs avant d'arriver aux Browns. Connaissez-vous les chances d'une frappe de huit matchs dans un parlay? Ils sont hauts.

Mais dimanche, les cinq premières étapes de ce parlay ont frappé. Les Raiders ont battu les Chargers; les Steelers ont perdu contre les Jets; les Titans ont perdu aux saints; les Colts ont battu les Panthers et les Browns ont perdu face aux Ravens. Maintenant, les Raiders n'ont besoin que de quatre choses pour se produire au cours de la semaine 17:

Battez les Broncos à Denver

Faites perdre les Steelers aux Ravens

Faites perdre les Titans aux Texans

Demandez aux Colts de battre les Jaguars

Ces résultats donneraient à la ligue une égalité à quatre voies à 8-8 entre les Raiders, les Colts, les Titans et les Steelers pour la sixième et dernière place en séries éliminatoires. Le record divisionnaire des Colts serait meilleur que les Titans, éliminant le Tennessee, mais les Colts ont perdu contre les Steelers et les Raiders, ce qui signifie qu'Indianapolis serait éliminé, et les Raiders auraient une meilleure «force de victoire» (le cinquième bris d'égalité!) que les Steelers.

Tous les quatre sont possibles! FiveThirtyEight donne actuellement aux Raiders une chance de 10% de faire les séries éliminatoires. C'est un peu compliqué par le fait que les Ravens et les Texans vont probablement se reposer les débutants la semaine prochaine, mais quand même!