Les gagnants et les perdants des nominations aux Oscars 2020

Des mois de galas, de grognements et de pronostics plus tard, ils sont enfin là: les nominations pour les 92e Academy Awards ont été annoncées ce matin par John Cho et Issa Rae, qui se levaient avant l’aube heure du Pacifique pour attiser notre rage («félicitations à ces hommes ») et alimenter notre triomphe (félicitations unironic à Rian Johnson et Bong Joon-ho!). Les détails changent, mais les montagnes russes de snobs et de surprises restent éternelles. Les blogueurs intrépides Miles Surrey et Alison Herman décomposent ce dernier tour:

Gagnant: Joker

Nous vivons dans un univers insouciant dominé par le chaos et vulnérable aux caprices des psychopathes. Telle est la morale de Joker, l’histoire d’origine gagnante du Lion d’or mettant en vedette Joaquin Phoenix, ainsi que la morale du succès en fugue de Joker. Le film de Todd Phillips a été nominé pour 11 Oscars, plus que tout autre film en compétition, y compris celui de la claire inspiration de Phillips, Martin Scorsese. La performance de Phoenix présente le genre d’intensité et d’engagement physique bizarre pour lesquels l’acteur est connu, et c’est l’herbe à chat Oscar standard. Mais des hochements de tête pour le meilleur scénario adapté, le meilleur réalisateur, des réalisations techniques comme le meilleur mixage sonore et même la meilleure image suggèrent la possibilité, sinon la probabilité, d’un balayage complet. Telle est la conclusion appropriée de la domination totale de la fiction populaire par les super-héros sur la culture populaire, et le début d’un autre mois environ de #Discourse. Avant que cela ne se produise, soyons clairs: Joker n’est pas mauvais parce que c’est de la propagande incel; c’est mauvais parce que c’est un cas de prestige en termes de nombres, incohérent et thématique. D’un autre côté, cela me semble être un film d’Oscar! —Alison Herman

Gagnant: Papas

Les Oscars 2020 s’annonçaient comme une bonne cérémonie pour les papas du monde, avec des pionniers comme 1917 et The Irishman vérifiant les marques habituelles de Dad Cinema (les papas adorent leurs films de guerre et de gangsters!). Mais même les films de papa en marge de la course aux Oscars étaient représentés dans les nominations, comme Ford contre Ferrari, sans doute le blockbuster le plus digne de l’année.

Avec quatre nominations, dont celle du meilleur film, l’inclusion de Ford contre Ferrari est une victoire pour les papas du monde entier, qui devraient célébrer en faisant leur apparition dans leur documentaire préféré de Ken Burns ce soir. Les films de papa peuvent avoir un petit battage médiatique aux Oscars, comme un régal. —Surrey

Perdant: Direction des réalisateurs

Il serait presque plus facile si Little Women était simplement snobée dans tous les sens, créant un récit simple, quoique aggravant, d’une histoire sur la jeunesse ignorée par un corps qui n’a en grande partie pas connu cette phase tendre et émotionnelle de la vie. Mais le deuxième long métrage de Greta Gerwig s’en est plutôt bien sorti, méritant une reconnaissance bien méritée pour ses performances, sa partition, sa conception de costumes et même son scénario adapté à Gerwig. Cela rend l’exclusion de Gerwig de la liste des meilleurs réalisateurs d’autant plus déconcertante. L’Académie n’est pas un monolithe et ne prend pas ses décisions à l’unisson, mais comment pouvez-vous aimer tous ces éléments du film et ne pas reconnaître la personne principalement responsable de leur assemblage? Academy: Ya done goofed et nous a donné encore une autre liste de mecs. —Herman

Perdant: l’adieu



Pendant la majeure partie de la saison des récompenses, The Farewell était à l’extérieur, même si une projection prometteuse aux Golden Globes (mettant en vedette une meilleure actrice – victoire musicale ou comique pour Awkwafina) m’avait fait sentir un peu optimiste que le film puisse se faufiler dans un quelques catégories d’Oscars. (Le rêve absolu étant un signe de tête de la meilleure actrice de soutien de Zhao Shuzhen.)

Malheureusement, The Farewell a été complètement exclu par l’Académie; même Awkwafina n’a pas pu décrocher une nomination après son triomphe des Globes. C’est un regard dur, surtout dans une année où il y a eu une inquiétude croissante que les films dirigés par des femmes et des personnes de couleur soient exclus des grandes catégories des Oscars – il suffit de regarder les nominés par intérim des BAFTA! La représentation des Oscars ne devrait pas nécessairement tomber entièrement sur les épaules de Parasite. —Surrey

Gagnante: Florence Pugh

Au cours des deux dernières années, Florence Pugh est devenue l’une des jeunes stars les plus excitantes d’Hollywood, rassemblant une œuvre impressionnante et polyvalente qui comprend un biopic de lutte (Fighting with My Family), une adaptation sur petit écran du Carré (The Little Drummer Girl), une pièce d’époque (Outlaw King), un film d’horreur suédois (Midsommar), et à venir plus tard cette année, un film Marvel (Black Widow). Pour quelqu’un avec les talents de Pugh, une nomination aux Oscars semblait être une question de moment, pas si.

Et même si je dirais que Midsommar a été sa performance la plus impressionnante de 2019 – les Oscars dorment toujours d’horreur! – c’est son tour de soutien en tant qu’Amy March dans Little Women de Greta Gerwig qui a valu à l’actrice sa première nomination aux Oscars. Pugh est dans une catégorie compétitive qui comprend la gagnante du Golden Globe Laura Dern (histoire de mariage) – la première présumée entrant dans les festivités de février – mais pour quelqu’un qui n’aurait pas été sur de nombreux radars il y a même trois ans, l’ascension rapide de Pugh est un accomplissement en soi. Ne soyez pas surpris si vous la voyez souvent distinguée par l’Académie dans les années 2020. —Miles Surrey

Loser (dans cette instance spécifique et hautement limitée): Beyoncé

S’il vous plaît, ne venez pas pour moi, Beyhive: dans le grand schéma des choses, Beyoncé Giselle Knowles-Carter est une gagnante incontestée. Dans la course aux Oscars 2020 de la meilleure chanson originale, cependant, «Spirit» de Beyoncé de The Lion King a été complètement exclu un peu plus d’une semaine après avoir perdu le Golden Globe (beaucoup plus axé sur les célébrités), mettant la piste sur la même niveau que l’offre de Taylor Swift de Cats. C’est un look indéniablement difficile, et je suis sûr que Beyoncé a légèrement froncé les sourcils avant de passer aux 10 000 meilleures choses qu’elle doit faire aujourd’hui. La véritable perte est pour l’Académie, qui a refusé l’opportunité d’avoir la plus grande star du monde pour attirer les téléspectateurs à sa diffusion en plein essor. Félicitations à “(I Gonna) Love Me Again” de Rocketman, qui fonctionne maintenant pratiquement sans contestation! —Herman

Perdant: Taron Egerton

Il y a toujours un élément d’une course aux Oscars qui se résume à faire campagne – un acteur / écrivain / réalisateur essayant d’attirer les faveurs des électeurs potentiels du corps des récompenses en mettant l’offensive de charme. Egerton aurait mené une campagne acharnée pour s’assurer que sa performance principale dans Rocketman ne passe pas inaperçue – et sa persévérance a été récompensée aux Globes avec une victoire pour le meilleur acteur – comédie musicale ou comédie.

Mais que ce soit parce que la catégorie du meilleur acteur était si ridiculement empilée ou parce que les électeurs de l’Académie se méfiaient des similitudes de surface entre son travail et celui de Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, Egerton n’a pas été en mesure d’obtenir une nomination lundi, laissant Rocketman avec un seul chance à la gloire des Oscars le mois prochain (pour la meilleure chanson originale). En tant que quelqu’un qui déteste les démonstrations performantes de baisers de cul, eh bien, vous détestez le voir. —Surrey

Perdant: biais local

Dans un profil de magazine new-yorkais d’octobre dernier, le réalisateur de Parasite, Bong Joon-ho, a légitimement rejeté les Oscars comme «pas un festival de film international» et «très local». Les membres de l’Académie n’ont apparemment pas été offensés, nommant Parasite pour non seulement (nouvellement renommé) Meilleur long métrage international, mais aussi Meilleur film, Montage de film, Conception de production et Scénario original, et en nommant Bong pour le meilleur réalisateur. La forte présence de Parasite est une reconnaissance encourageante de son excellence sans réserve et une justification de la campagne de Joon-ho tout au long de la saison pour que le public américain “surmonte la barrière d’un pouce de hauteur des sous-titres”. Avec la nomination d’Antonio Banderas pour le meilleur acteur dans l’espagnol de Pedro Almodóvar -Langue Pain and Glory et la nomination pour Honeyland de Macédoine pour le meilleur documentaire, le succès de Parasite s’appuie également sur l’effet domino du recrutement délibéré de membres internationaux par l’Académie, vu pour la dernière fois en 2019 pour la nomination de Pawel Pawlikowski pour sa direction de la guerre froide. Lord sait que les Oscars ont encore de nombreux angles morts, mais au moins celui-ci devient plus petit. —Herman

Perdante: Jennifer Lopez

Cette année, nous avons eu la chance d’avoir prolongé la pole dance de Jennifer Lopez sur «Criminal» de Fiona Apple, l’apogée du délicieux crime de Lorene Scafaria, Hustlers. Pour réitérer à quel point un exploit était absurde, Lopez a publié une ventilation sur YouTube condensant des mois d’entraînement et de pratique en 15 minutes de transpiration indirecte. Et pour que son visage soit encore plus visible qu’elle ne l’était déjà, Lopez a clôturé un défilé Versace dans la robe verte emblématique qui a lancé 10 billions de recherches Google Image, en plus de s’inscrire au spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Après tout cela, l’Académie a eu le culot – l’ingratitude – de snober son tour en tant que Ramona Vega, l’insulte au-dessus de la blessure qui ignorait Hustlers à tous les niveaux. (Il convient également de noter que le champ résultant de l’actrice de soutien est maintenant entièrement blanc.) Branche d’acteurs, je n’entrerai pas dans votre fourrure. —Herman

Perdant: Adam Sandler

Le Sandman a été éliminé d’une course du meilleur acteur hautement compétitif et Uncut Gems a été complètement exclu des nominations. Sandler a menacé de recommencer à faire des films objectivement mauvais s’il n’avait pas remporté un Oscar cette année, alors quand vous vous demandez pourquoi vous devez vous asseoir dans des bandes-annonces dignes de grincements pour Grown Ups 3 et Murder Mystery 2 en 2021 , blâmer l’Académie. —Surrey