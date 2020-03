Les gymnases de boxe tentent de s’adapter à la pandémie du virus Corona

Publié le 17/03/2020

Par: Sean Crose

La liste semble être presque sans fin. Les gymnases de boxe et de MMA dans tout le pays ont fermé leurs portes en raison de problèmes de santé concernant le redouté virus Corona. Les villes et les États ont fermé toutes les entreprises qui ne répondent pas uniquement aux mécanismes de base d’une société qui fonctionne, et les gymnases ne répondent pas aux critères nécessaires pour rester ouverts.

“À compter de minuit ce soir”, a déclaré lundi le Fortune Gym basé à Los Angeles, “tous les gymnases et centres de fitness ont été fermés à Los Angeles.”

“La santé de chacun étant la priorité”, a déclaré la Combination Boxing Academy de Lawndale, “et selon les avis de santé locaux, nous serons fermés cette semaine, du 15 au 22 mars.”

«@Southboxgym est fermé en raison de la récente épidémie de virus Corona du 16/03 au 23/03», a annoncé le célèbre établissement new-yorkais d’Eric Kelly, South Box Gym.

«C’est le cœur lourd», a déclaré Women’s World of Boxing, «que pour empêcher la propagation de COVID-19, en tant qu’acte de solidarité avec notre communauté de New York, le Women’s World of Boxing fermera à compter d’aujourd’hui, le 15 mars et s’attendre à être fermé jusqu’au 31 mars au moins. »

Certains gymnases ont pris l’habitude de s’adapter à cette situation loin d’être optimale, dans le but de maintenir les activités tout en préservant la sécurité des clients et des employés. Le Church Street Gym de New York a offert une solution très contemporaine au problème de la quarantaine de masse.

“Nous diffuserons EN DIRECT sur Instagram vos cours préférés enseignés par nos entraîneurs les plus populaires”, a posté le Gym sur son site. “Si vous ne pouvez pas venir chez nous, nous venons pour vous!”

Dans l’esprit de transformer les citrons en limonade, Church Street Gym a décidé de faire un peu d’auto-promotion par le biais d’échantillons gratuits en ligne.

“L’adhésion au gymnase”, indique le communiqué, “n’est PAS nécessaire pour visualiser et suivre ces séances d’entraînement.”

Le célèbre Gleason’s Gym de Brooklyn est également devenu créatif en publiant ce qui suit:

«La première option consiste à demander à l’un de nos formateurs de Gleason de vous former à votre domicile ou à l’endroit de votre choix.

(150 $ / 50 minutes payées à l’avance)

2. La deuxième option consiste à demander à notre entraîneur de vous former à distance via Skype, FaceTime, Google Hangouts, etc. “

(100 $ / 50 minutes payées à l’avance) ”

Il y a une chance qu’aucune de la créativité fournie par certains gymnases notables n’éloigne la piqûre du frelon financier qu’est le virus Corona. Les gymnases plus petits et moins connus pourraient être encore plus mauvais. L’ensemble du sport semble être en suspens dans un avenir prévisible, ce qui signifie que toutes les personnes impliquées dans l’entreprise ont été – comme une grande partie de la société – laissées dans une sorte de no man’s land.