Les légendes de la boxe pèsent sur Wilder-Fury 2

Posté le 20/02/2020

Par: Sean Crose

C’est probablement le plus grand combat des poids lourds depuis 2002, lorsque le stellaire Lennox Lewis a battu Mike Tyson lavé à Nashville pour affirmer sa domination absolue sur la division. On pourrait souhaiter que Lewis et Tyson se soient battus alors qu’ils étaient tous les deux en force, mais personne ne pourra jamais se plaindre que Tyson Fury et Deontay Wilder ne se soient pas entendus au moins deux fois alors qu’ils étaient tous les deux à leur meilleur. Pour ce samedi soir, le deuxième chapitre de la saga Wilder-Fury se déroulera au MGM Grand à Las Vegas, Nevada. La première fois que les deux hommes se sont rencontrés, le monde a eu droit à ce qui pourrait bien être un chapitre classique de l’histoire des poids lourds. Wilder, apparemment en retard aux points, a envoyé Fury s’écraser sur le tapis avec un tir effrayant dans le tour final, seulement pour voir Fury se lever et le combat a finalement déclaré un match nul. Chaque combattant pensait qu’il méritait la victoire cette nuit-là en 2018, c’est pourquoi le combat de ce samedi devrait être si intéressant – et peut-être pourquoi il y a tellement de battage publicitaire pour sa diffusion conjointe ESPN / FOX pay per view.

Crédit photo: Ryan Hafey / Premier Boxing Champions

Quand il y a un combat aussi important en boxe professionnelle, les grands noms sont garantis. Wilder-Fury 2 ne fait pas exception. “J’aime que Deontay Wilder gagne, peut-être par KO”, dit Sugar Ray Leonard, le grand génial de tous les temps “, mais, en vérité, je ne vois aucun des deux gars se faire éliminer. Je pense que Wilder a non seulement cette main droite puissante, mais qu’il a amélioré sa capacité à l’installer. » Pourtant, Leonard, célèbre pour avoir réfléchi, voit les deux côtés de l’équation. “D’un autre côté”, affirme-t-il, “je sais que Tyson Fury a d’excellentes capacités de boxe et un menton formidable de la façon dont il s’est levé des deux KO lors de leur combat précédent. Au final, je pense que Wilder est toujours en forme et qu’il utilisera sa vitesse et sa puissance pour faire le travail. »

Thomas Hearns, le grand rival de Leonard, pense également au combat de samedi. “Deontay Wilder peut boxer et gagner”, dit le combattant légendaire connu sous le nom de “The Hit Man”, “mais je pense que son pouvoir sera la différence pour vaincre Tyson Fury. Je crois que cela ira à nouveau à une décision, mais avec Deontay Wilder qui l’a gagnée. » Les opinions des anciens grands poids lourds Evander Holyfield et Larry Holmes sont particulièrement intéressantes avant ce week-end.

“Je choisis Deontay Wilder”, dit Holyfield, “sur la base de sa confiance et du fait qu’il fait toutes les bonnes choses pour rester en pleine forme et qu’il est attaché à son métier.” Holyfield estime également que Wilder est plus rusé que certains ne le reconnaissent. “Wilder n’est pas seulement un grand gars avec une main droite”, ajoute-t-il, “mais il est également devenu plus calculé dans son approche. C’est pourquoi je le choisis pour gagner ce deuxième combat contre Tyson Fury. »Quant à Holmes, l’un des plus grands poids lourds à lacer une paire de gants voit le combat avec une clarté que peut-être seul un pro chevronné peut apporter à l’occasion. . “Deontay Wilder éliminera Tyson Fury au septième ou huitième round”, dit l’homme connu sous le nom de “The Easton Assassin”, quand il dirigeait le royaume des poids lourds, “s’il fait ce que je sais qu’il peut faire, qui est de rester sur l’extérieur, utilisez son jab, jetez cette main droite sur le jab. ”