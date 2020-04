Les matchs de boxe à venir les plus chauds que nous pourrions encore voir cette année

Ringside 30/03/2020

📷 Stéphanie Trapp

Après une année exceptionnelle de grande boxe en 2019 qui a vu Anthony Joshua reconquérir son titre mondial des poids lourds contre Andy Ruiz Jr et a également vu des victoires pour les étoiles montantes Daniel Dubois et Tommy Fury, 2020 promet d’être une autre année passionnante pour la boxe, une fois de retour À la normale.

Voici quelques-uns des matchs de boxe à venir les plus chauds prévus à ce jour cette année.

Michael McKinson vs Louis Greene (poids welter)

Devant avoir lieu le 18 avril au York Hall à Bethnal Green, Londres dans le cadre de la MTK Fight Night (diffusée sur ESPN), ce match promet de voir McKinson défendre son record invaincu contre Greene qui est originaire des pays d’origine. McKinson est en quelque sorte une étoile montante et son combat contre Greene est le prochain pour McKinson qui espère atteindre une opportunité de titre mondial plus tard dans l’année. Ce match est certainement une opportunité intéressante pour placer un pari sur Michael ou Louis Greene. Assurez-vous de consulter les meilleurs sites de paris actuels avant de faire un choix.

Callum Johnson vs Igor Mikhalkin (titre européen des poids légers et lourds)

Prévu pour le 2 mai à Manchester, ce combat verra Johnson et Mikhalkin s’affronter pour le titre convoité de l’UER European Light-Heavyweight. Dans le dos du match de crack de Johnson contre Artur Beterbiev lorsque les deux se sont rencontrés sur le ring pour concourir pour le titre mondial IBF des poids légers, ce match promet d’être un grand spectacle avec tous les yeux sur Johnson pour envoyer Mikhalkin emballer, mais il a gagné ce ne sera pas une tâche facile. Mikhalkin a précédemment détenu le titre européen des poids légers et lourds pendant deux ans et a la réputation d’être un concurrent solide. Johnson lui-même reconnaît la place de son concurrent dans le monde de la boxe, mais est ravi de le rencontrer sur le ring, en disant: «Je m’attends à un combat très dur, mais c’est un combat que j’attends avec impatience et je suis confiant de pouvoir gagner . “

James Tennyson contre Gavin Gwynne (British Lightweight Title)

Réunis le 9 mai, Tennyson et Gwynne s’affronteront et s’affronteront pour le titre britannique de poids léger vacant, qui doit avoir lieu à Cardiff. Malgré sa défaite contre Tevin Farmer il y a quelques années, Tennyson a plus que rattrapé le temps perdu et a plusieurs KO à son actif. Gwynne a également subi quelques revers, perdant le titre auparavant face à Joe Cordina en août 2019, il sera donc intéressant de voir lesquels sortiront en possession du titre.

Jose Pedraza vs Javier Molina (Super-léger)

Le 9 mai, Pedraza, également connu sous le nom de «Sniper», devrait rencontrer Molina «El Intocable», qui est également une ancienne boxeuse de l’équipe olympique américaine. Le combat devrait être télévisé sur ESPN depuis le Save Mart Center de Fresno, en Californie, et Pedraza a reconnu l’importance du combat, en disant: «c’est un combat important et j’utiliserai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir sur la route gagnante contre un adversaire de classe mondiale ». Les deux sont après un tir au titre mondial Super Lightweight avec Molina pesant 140 livres, il sera donc excitant de regarder ces deux batailles pour la victoire du titre Super Lightweight.

Claressa Shields contre Marie Eve Dicaire (titres WBA, WBC, IBF et WBO Super-Welterweight)

Dans le monde de la boxe féminine, Shields et Dicaire devraient se battre le 9 mai, Shields cherchant à ajouter plus de titres à son palmarès déjà impressionnant de victoires WBO et WBC super welters. Dicaire elle-même est championne de l’IBF et même si elle n’a jamais combattu en dehors de son Canada natal auparavant, elle a déjà dix-sept victoires à son actif.

Mairis Briedis vs Yunier Dorticos (titre IBF Cruiserweight)

Le 21 mars, Briedis rencontrera Dorticos lors de la World Boxing Super Series qui se déroulera à l’Arena Riga de Riga, en Lettonie, qui est également la ville natale de Briedis. Briedis a remporté le titre deux fois auparavant, mais comme il a été dépouillé en novembre du titre mondial, il semble que cette lutte contre Dorticos soit davantage due aux obligations contractuelles de Briedis envers la World Boxing Super Series. Cependant, cela n’a pas ralenti les esprits de Briedis, qui est fier que la Lettonie accueille un événement de boxe aussi énorme, avec “des millions et des millions d’yeux dans le monde entier regarderont ce qui se passe à l’Arena Riga le soir de la lutte” et il n’a pas caché le fait qu’il cherche à marquer une victoire à domicile. Dorticos, également connu sous le nom de “KO Doctor”, a déjà parlé d’un bon jeu, avertissant Briedis de se préparer comme “le trophée Muhammad Ali a déjà mon nom gravé”, donc cela promet d’être un match fougueux entre le Letton et le Cubain.

Oleksandr Usyk vs Derek Chisora ​​(poids lourd)

Cette rencontre, qui se tiendra le 23 mai à l’O2 Arena de Londres, ne sera que la deuxième fois qu’Usyk combattra sur le sol britannique. En raison de la projection de Sky Sports sur le paiement à la séance, cela semble être un affrontement passionnant entre ces deux poids lourds. Usyk, autrefois un cruiserweight qui est maintenant devenu un champion des poids lourds, est le challenger obligatoire des poids lourds et a battu à peu près tous les adversaires qu’il a rencontrés sur le ring en marquant des titres de grands noms en cours de route. Le bilan de Chisora ​​a été encore plus inégal, avec neuf pertes ces derniers mois. Cependant, Usyk reconnaît que son adversaire pourrait toujours représenter une menace car il est “fort, dur et résilient” qui a déjà rencontré des boxeurs de renom sur le ring, comme Vitali Klitschko. Chisora ​​ne recule pas non plus, disant à Usyk que «c’est la GUERRE» et même le promoteur Eddie Hearn se lance dans la conversation trash, ravivant les fans avec la promesse que ce match sera en effet «une GUERRE absolue !!».

Malheureusement, plusieurs matchs ont été suspendus en raison de l’apparition du coronavirus, notamment Jose Ramirez contre Viktor Postol, Ramirez devant se battre pour conserver ses titres WBO et WBC. Les autres matchs qui ont été reportés incluent Daniel Dubois contre Joe Joyce, un combat qui devait avoir lieu dans le cadre des titres européens, britanniques et du Commonwealth poids lourds le 11 avril à l’O2 Arena de Londres. Dubois, ainsi que sa sœur, sont sur le point de devenir de grandes stars du monde de la boxe et on ignore comment ce report, ainsi que l’annulation éventuelle des Jeux olympiques de Tokyo, affecteront leur carrière. ‘Dynamite’ Dubois et ‘Juggernaut’ Joyce, lui-même médaillé d’argent olympique, taquinaient les fans avec un possible match depuis l’été de l’année dernière. Les deux sont au sommet de leur art et pourraient facilement arracher le titre mondial des poids lourds, les fans devront donc attendre un peu plus longtemps pour voir quand un combat reprogrammé pourrait avoir lieu. Dubois a dit précédemment qu’un combat contre Joyce serait “le plus grand de ma carrière” et Joyce sait aussi que affronter Dubois sur le ring sera “un combat massif, on ne peut nier qu’il y a beaucoup de choses en jeu des deux côtés”, il semble donc que quand ils se rencontreront finalement sur le ring, ce sera un combat qui vaut la peine d’attendre. Un boxeur cependant qui n’a peut-être pas à s’inquiéter de la façon dont ces reports le toucheront est le vainqueur actuel du titre mondial des poids lourds, Anthony Joshua qui devait combattre Kubrat Pulev en juin de cette année. Pulev, lui-même un ancien champion des super poids lourds, a exprimé sa déception mais espère qu’une revanche avec Josuha pourra avoir lieu vers la fin de l’année. Pour l’instant, les fans n’auront qu’à regarder et attendre.