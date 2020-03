Les meilleurs boxeurs sont-ils toujours ceux dont nous nous souvenons?

Ringside 25/03/2020

BBC

Les meilleurs boxeurs sont-ils ceux dont nous nous souvenons, ou nous souvenons-nous plus facilement des personnalités les plus divertissantes de la boxe? Rejoignez le débat ici.

Il serait logique que les meilleurs boxeurs avec des ceintures de championnat soient ceux dont nous nous souvenons le plus. Mais y a-t-il un cas où les meilleurs boxeurs ne sont pas les noms qui restent dans l’esprit des gens, mais plutôt les plus divertissants.

Le moment où les deux combattants entrent dans le ring est le moment que chaque fan de boxe attend, mais ce moment n’est rendu plus spécial que par ce qui précède. Des conférences de presse où les deux boxeurs mettent en valeur leur personnalité et attisent la tension peuvent être plus divertissantes que le combat lui-même.

Bien sûr, les grands boxeurs peuvent aussi être ceux qui ont le plus de valeur de divertissement. Il suffit de regarder le rap de Mohammad Ali en conférence de presse, Conor McGregor vole les ceintures de Mayweather sur scène, ou Tyson Fury demande à Wilder “d’avoir un chatouillement” lors de sa conférence de presse d’avant-combat. Ces boxeurs se souviennent tout autant de moments en dehors de la droite et leur rapportent plus d’entretiens avec les médias, des accords de parrainage ou même des jeux de machines à sous de casino en leur nom.

Recherche du Fury Camp

Avant que Tyson Fury ne combatte Deontay Wilder pour la première fois, l’équipe Fury a parcouru les rues de Los Angeles pour demander aux membres du grand public qui Deontay Wilder. À l’époque, Wilder était le champion du monde des poids lourds et Fury le combattait pour essayer de prendre sa ceinture. Cependant, comme vous pouvez le voir sur les images de la courte enquête, la plupart du grand public ne savait pas qui était Wilder.

On dit que cela est dû au fait que Deontay Wilder – bien qu’intéressant – n’a pas une grande personnalité; comme certains des champions poids lourds du passé. Pourtant, d’autres disent que la population américaine est devenue déconnectée de la division des poids lourds parce qu’il n’y a pas de grandes personnalités.

Il serait difficile de prétendre que Tyson Fury n’est pas l’un des personnages les plus colorés du sport en ce moment et qu’il avait été hors du ring pendant une longue période lors de la montée en puissance de Wilder. C’est peut-être un signe que l’intérêt pour ce domaine de la boxe va à nouveau culminer.

Rester sous les projecteurs

Il est également plus facile de se souvenir de boxeurs exceptionnels qui sont restés dans les yeux des médias pour de bonnes et négatives raisons. Certains boxeurs ont des records incroyables mais prennent leur retraite et s’éloignent du sport. D’autres prennent leur retraite et travaillent ensuite comme experts en boxe et peuvent être vus au bord du ring à chaque événement principal de Las Vegas.

Si un boxeur célèbre reste sous les projecteurs, il est beaucoup plus facile pour le grand public de s’en souvenir. Certains combattants sont formidables mais poursuivent ensuite leur carrière dans d’autres domaines en gérant des affaires et en vendant des produits. L’un des plus remarquables est George Foreman, qui a ensuite vendu sa machine à griller qui est toujours populaire dans les cuisines du monde entier.