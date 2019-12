Les meilleurs repêches de la NFL à surveiller lors des six matchs du Nouvel An

La saison de football universitaire est arrivée, et elle est là pour aider à annoncer la nouvelle année et commencer le compte à rebours pour le repêchage de la NFL. Nous sommes encore à quatre mois du plus grand événement de l'intersaison de la NFL, mais les six plus grands jeux universitaires de bol – le Cotton Bowl, le Peach Bowl, le Fiesta Bowl, l'Orange Bowl, le Rose Bowl et le Sugar Bowl – devraient fournir l'occasion idéale pour les fans et les équipes pour aller de l'avant dans le dépistage. Ces jeux comportent une multitude de premiers joueurs potentiels et, probablement, quelques choix parmi les 10 premiers. Donc, pour ceux d'entre vous qui cherchent à se familiariser avec les meilleurs talents en vue du repêchage de la NFL 2020, voici une introduction rapide sur certains des plus grands noms éligibles au repêchage à regarder dans le Nouvel An Six.

Bol en coton classique

N ° 17 Memphis Tigers (12-1) c. 10 Penn State Nittany Lions (10-2): 28 décembre, 12 h ET

À l'honneur

Edge Yetur Gross-Matos, État de Penn: Gross-Matos fait partie d'une poignée de sous-classes qui ont déjà déclaré pour le projet. Le défenseur dynamique de 6 pieds 5 pouces et 265 livres a affiché 8 sacs au cours de chacune des deux dernières saisons et récolté 33,5 plaqués pour une défaite au cours de cette séquence de 23 matchs. Bénéficiant d'une taille prototypique et d'un athlétisme de haut niveau, le junior de 21 ans offre un ensemble de compétences scintillantes en tant que défenseur des passes et défenseur de la course. Gross-Matos a de bonnes chances d'entendre son nom appelé au premier tour et il ne fait qu'effleurer la surface de son potentiel.

WR KJ Hamler, État de Penn: Hamler, qui est un étudiant en deuxième année, n'a pas encore annoncé s'il déclarera pour le repêchage, mais l'attrapeur de passes de création de jeu est certainement sur les radars des équipes de la NFL après avoir tourné en 54 passes pour 858 verges et huit touchés cette saison. Le speedster de 5 pieds 9 pouces et 176 livres est une menace dynamique en tant que récepteur et a un talent de home run comme homme de coup d'envoi et de retour de botté de dégagement. Vous ne pouvez pas enseigner la vitesse, et Hamler l'a à la pelle; il a un potentiel parmi les 50 premiers s'il déclare.

Bol de pêche

N ° 1 LSU Tigers (13-0) c. 4 Oklahoma Sooners (12-1): 28 décembre, 16 h ET

À l'honneur

QB Joe Burrow, LSU: Burrow est peut-être le plus grand nom d'un large éventail de stars potentielles en tête d'affiche des Six du Nouvel An. Le quart-arrière All-American, lauréat du trophée Heisman, est le favori par excellence pour devenir le premier choix du repêchage de 2020, et pour cause. Le signaleur des Tigers a complété 77,9% de ses passes pour 4715 verges, 48 ​​touchés et seulement six choix cette saison, passant du QB après coup en 2018 à la star légitime de l'attaque à grande échelle de LSU. Burrow est un passeur agressif et précis qui est capable d'enfiler l'aiguille vers le bas et de faire payer les défenses avec ses jambes.

QB Jalen Hurts, Oklahoma: Hurts a été le quart-arrière ultime à double menace pour l'Oklahoma cette année. Il a terminé en tant que finaliste de Heisman après avoir lancé pour 3 643 verges et 32 ​​touchés tout en ajoutant 1 255 verges et 18 scores au sol. Le transfert de 6 pieds 2 pouces et 219 livres en Alabama a montré la précision et le toucher sur les passes de champ, et bien que certaines premières projections aient Hurts comme choix de jour deux ou même de jour trois, il a la possibilité de créer un premier tour battage médiatique avec une finition solide.

WR CeeDee Lamb, Oklahoma: Lamb a gagné la première équipe AP Tous les honneurs américains après avoir terminé la saison avec 58 captures pour 1 208 verges et 14 touchés – à égalité au quatrième rang parmi tous les récepteurs FBS. Le receveur de passes de 6 pieds 2 pouces et 189 livres se projette parmi les 10 meilleurs choix possibles, apportant de la taille, des mains solides et un talent rare après la capture. Ses cinq prises de plus de 60 verges étaient à égalité pour le plus de football collégial, et il a en moyenne un ridicule 20,8 verges par réception sur l'année. C'est une grosse pièce qui attend de se produire.

WR Justin Jefferson, LSU: Jefferson a capté 88 passes (sixième au niveau national) pour 1 207 verges cette saison et égalé la sortie de touché de Lamb. Le junior de 6 pieds 3 pouces et 192 livres n'a pas tout à fait atteint le niveau de production de son coéquipier de deuxième année Ja'Marr Chase (qui a couru pour 1498 verges et 18 touchés), mais il était une menace pour le croisement des routes et devrait entendre son nom appelé au cours des deux premiers jours du projet d'avril.

CB Kristian Fulton, LSU: Le joueur de première année Derek Stingley a un peu surclassé Fulton cette année, mais Fulton a encore une chance d'être le prochain dans une ligne de plus en plus longue de défenseurs LSU à choisir dans les premiers tours du repêchage. Il possède une excellente taille (6 pieds, 200 livres) et un athlétisme de haut niveau, a rompu 12 passes cette année (à égalité au 16e rang parmi tous les défenseurs), et a décroché un choix et 31 plaqués en 13 matchs.

SS Grant Delpit, LSU: Delpit, lauréat du prix Jim Thorpe de cette saison (décerné au meilleur arrière défensif du pays) et AP All-American de deuxième équipe, rejoint Fulton comme choix potentiel pour le premier jour. Le junior de 6 pieds 3 pouces et 203 livres a une excellente portée et un bon instinct de jeu, et a réussi sept choix, 15 passes défensives, six sacs et 130 plaqués au cours des deux dernières saisons. S'attaquer était un problème pour le défenseur du Tigre cette année, donc les équipes seront concentrées sur cet aspect de son jeu dans le Peach Bowl.

LB Kenneth Murray, Oklahoma: Murray amène la vitesse de ligne à ligne au milieu de la défense de l'Oklahoma. Au cours des deux dernières saisons, le secondeur moderne prototypique a accumulé 250 plaqués, dont 28,5 pour une perte, pour aller avec 8,5 sacs.

Garder un œil sur

Le Peach Bowl ne manquera pas de perspectives professionnelles de haut calibre. Le défenseur des passes du LSU K’Lavon Chaisson est un joueur très vigilant dans ce match. L'étudiant en deuxième année de 6 pieds 4 pouces et 250 livres a raté la majeure partie de la saison 2018 avec un ACL déchiré mais 11,5 TFL entaillés et 4,5 sacs cette saison. Il apporte une première étape explosive et la polyvalence pour retomber dans la couverture, et à cause de cela, il a une chance d'être un choix de première ronde. L'offensive des Tigers a également une poignée de contremarches potentielles intrigantes, y compris le centre Lloyd Cushenberry III et le porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire. Edwards-Helaire est discutable pour le match avec un ischio-jambier blessé, mais après s'être précipité pour 1290 verges et 16 touchés cette saison, le dos ouvrier s'est mis dans la conversation de la deuxième journée.

Pour l'Oklahoma, le centre Creed Humphrey a une chance de se faufiler dans le premier tour après avoir remporté les honneurs AP All-American de deuxième équipe. De même, Sooner défensif s'attaque à Neville Gallimore, un grand homme absurdement athlétique qui a fait la liste des Freaks de pré-saison de Bruce Feldman après avoir censément pressé 500 livres, s'accroupi 800 livres, nettoyé à l'électricité 405 livres et chronométré un temps de 40 verges de 4,76 secondes . Le joueur de ligne défensive de 6 pieds 2 pouces et 302 livres devrait aller quelque part dans le top 50.

Fiesta Bowl

No.2 Ohio State Buckeyes (13-0) contre no. 3 Clemson Tigers (13-0): 28 décembre, 20 h ET

À l'honneur

Edge Chase Young, État de l'Ohio: Young est facilement le meilleur espoir hors quart de la classe 2020, et bien que le talentueux finaliste junior et Heisman n'ait pas encore officiellement déclaré, il serait un verrou pour être parmi les cinq premiers choix s'il quittait l'Ohio State. Young a affiché un record de 16,5 sacs Buckeyes en seulement 11 matchs cette saison, et il a ajouté 21 TFL, trois déviations de passes et sept échappés forcés pour faire bonne mesure. Young est un athlète d'élite avec une taille, une explosivité et une puissance prototypiques. Autrement dit, il pourrait être meilleur que Nick et Joey Bosa.

CB Jeffrey Okudah, Ohio State: le La première équipe All-American apporte un ensemble de compétences de type Marshon Lattimore au secondaire de l'Ohio State. Il est un coin de couverture athlétique et techniquement solide avec une excellente taille (6 pieds 1 pouce, 200 livres) et un instinct de jeu. Okudah a réussi trois passes et en a cassé sept autres cette saison, ajoutant 29 plaqués et un échappé forcé. Le dos défensif junior a le potentiel pour être un top 10.

WR Tee Higgins, Clemson: Higgins est un spécialiste du gros jeu qui a en moyenne 20,8 verges par réception cette saison, bon pour la huitième place parmi les joueurs de FBS. Le junior de 6 pieds 4 pouces et 215 livres a capté 52 passes pour 1 082 verges et 13 touchés, éclipsant sa ligne de 936 verges et 12 touchés à partir de 2018. Higgins utilise son rayon de capture massif et son contrôle du corps de haut niveau pour faire descendre les passes dans le trafic, et il a la vitesse d'étirement pour se placer derrière les défenses.

LB / SS Isaiah Simmons, Clemson: Le Simmons de 6 pieds 4 pouces et 230 livres est un hybride entre une sécurité et un secondeur, offrant la taille et la puissance pour jouer en descente et la vitesse de touche à touche pour reculer et couvrir. Le meneur de jeu junior a fait un peu de tout pour Clemson cette saison, accumulant sept sacs, 14,5 TFL, deux choix, six déviations de passe, deux échappés forcés et 93 plaqués. Il est un verrou pour le premier tour.

RB Travis Etienne, Clemson: Ettiene est un meneur de jeu explosif qui s'est précipité pour 1 500 verges et 17 touchés cette saison, tout en conservant une moyenne de 8,2 verges par université dans le football. La deuxième équipe de l'AP All-American apporte une insaisissabilité d'élite et des prouesses révolutionnaires à l'offensive de Clemson.

RB J.K. Dobbins, Ohio State: Dobbins rejoint Etienne dans la deuxième équipe d'étoiles AP cette saison après avoir accumulé 1 829 verges au sol (troisième du FBS) et 20 touchés. Le 5 pieds 9 219 livres est un coureur robuste et explosif, et il devrait avoir beaucoup d'action contre Clemson.

Garder un œil sur

Okudah est le plus grand nom du groupe des cornerbacks Buckeyes, mais toute l'unité de départ de l'équipe a un potentiel professionnel. Shaun Wade ― qui a quitté le match de championnat Big Ten contre le Michigan avec une blessure non divulguée ― devrait être opposé à Clemson. Wade est un défenseur de machines à sous polyvalent qui a des cotes de taille, de physique et de couverture. Il pourrait être un choix de début de partie. Et le corner senior Damon Arnette sera à l'extérieur en face d'Okudah, où il sera obligé de se faire tester par le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence.

De l'autre côté du ballon, le receveur de l'Ohio K.J. Hill a une chance d'avoir un impact important et d'augmenter son stock de draft. Le senior de 6 pieds et 194 livres, qui a réussi une passe à chaque match de Buckeyes depuis 2016, a terminé le calendrier de l'équipe en saison régulière avec 51 attrapés pour 569 verges et 10 touchés.

Pour Clemson, n'oubliez pas de regarder John Simpson et le demi de coin A.J. Terrell, qui apporte des compétences de vitesse, de taille et de balle à la défense du Tigre. Terrell a réussi six passes et en a cassé 11 autres en trois saisons avec Clemson.

Orange Bowl

N ° 9 des Florida Gators (10-2) c. 24 Virginia Cavaliers (9-4): 30 décembre, 20 h ET

À l'honneur

Edge Jonathan Greenard, Floride: Greenard a raté la saison 2018 avec une blessure au poignet, mais le transfert de Louisville a marqué 9 sacs, 15 TFL en 10 matchs, trois déviations de passe et une récupération échappée cette saison. À 6 pieds 3 pouces et 265 livres, Greenard offre une polyvalence en tant que défenseur de la course et des passes et devrait s'intégrer dans n'importe quel programme de niveau professionnel.

Garder un œil sur

Joe Reed, le receveur slash de Virginia, est un autre joueur à surveiller dans ce match. Le meneur de jeu de 6 pieds 1 pouce et 215 livres a réussi 70 attrapés pour 627 verges et six touchés en 2019, tout en ajoutant 764 verges et deux scores au retour du coup d'envoi. Le secondeur des Cavaliers Jordan Mack a également une chance d'être repêché dans les rondes du milieu, alors recherchez le 6 pieds 2 230 livres au milieu.

Du côté de la Floride, le porteur de ballon Lamical Perine devrait avoir beaucoup d'action. L'aîné a présenté un ensemble complet de compétences en tant que coureur, receveur de passes et bloqueur: il s'est précipité pour 539 verges et quatre touchés cette année tout en ajoutant 35 captures pour 219 verges et quatre autres scores dans les airs. Le rusher Edge Jabari Zuniga, qui a raté sept matchs cette saison avec une blessure à la cheville, est de nouveau en bonne santé et devrait être un facteur pour les Gators. L'aîné a enregistré 18,5 sacs et 33 plaqués pour une défaite dans sa carrière à Gainesville.

Rose bowl

No 6 Oregon Ducks (11-2) contre no. 8 blaireaux du Wisconsin (10-3): 1er janvier, 17 h ET

À l'honneur

QB Justin Herbert, Oregon: Herbert est actuellement à un niveau inférieur à Burrow et à Tua Tagovailoa en Alabama dans la classe de repêchage de 2020, mais il pourrait monter sur des planches de repêchage avec de bonnes performances à la fois dans le Rose Bowl et dans le circuit de pré-tirage. Le senior a montré une adaptabilité remarquable en jouant dans trois régimes différents sous trois états-majors différents au cours de sa carrière dans l'Oregon (y compris l'infraction de Mark Helfrich, l'infraction de Gulf Coast de Willie Taggart et l'infraction de pistolet de Mario Cristobal), et il a le genre d'outils que les équipes professionnelles recherchent. à la position de quart arrière, comme la taille prototypique (6 pieds 6 pouces, 238 livres) et un bras solide. Le manque de cohérence d'Herbert est ce qui pourrait nuire à son stock de draft: il lancera un lancer parfaitement placé en fenêtre serrée sur un jeu, puis ratera un lancer facile sur le suivant. Ce jeu lui donne une chance de terminer sa carrière universitaire sur la bonne note.

RB Jonathan Taylor, Wisconsin: Taylor a brouillé à peu près tous les adversaires qu'il a affrontés cette année, accumulant 1 909 verges au sol (deuxième dans le FBS) et 21 touchés (troisième). La première équipe AP All-American s'est également améliorée en tant que receveur de passes cette saison, avec 24 réceptions pour 209 verges et cinq scores. Taylor a été le producteur de sonnailles du Wisconsin au cours des trois dernières années, mettant en vedette la vitesse, la durabilité, l'insaisissabilité et la puissance incroyable; il a la chance d’être le premier à revenir sur la planche.

Garder un œil sur

La défense de l'Oregon a une multitude de candidats potentiels à surveiller, y compris les demi de coin Thomas Graham Jr. et Deommodore Lenoir, le secondeur Troy Dye et les joueurs de ligne défensifs Austin Faoliu et Jordon Scott. Offensivement, Shane Lemieux, le garde panaméricain de la deuxième équipe de l'AP, sera chargé de maintenir Herbert debout.

Pour le Wisconsin, cherchez le premier centre de l'équipe AP All-American et le vainqueur du trophée Rimington (décerné au meilleur centre du football universitaire) Tyler Biadasz, qui a pu entendre son nom appelé pendant les deux premiers jours du repêchage. Le secondeur Zack Baun, un joueur de la deuxième équipe AP All-American qui a accumulé 12,5 sacs en 2019, est un autre à surveiller, et n'oubliez pas le secondeur extérieur Chris Orr, qui a collecté 11,5 sacs cette saison.

Sucrier

Bulldogs de Géorgie n ° 5 (11-2) contre Baylor Bears n ° 7 (11-2): 1er janvier, 20 h 45 ET

À l'honneur

QB Jake Fromm, Géorgie: À 6 pieds 2 pouces et 220 livres, Fromm n'a pas de hauteur prototypique pour une QB ou une force de bras de haut niveau, mais il lance avec précision et toucher aux trois niveaux du terrain. Fromm a lutté lors de la défaite de 37-10 de l'équipe contre LSU lors du match de championnat SEC, réussissant seulement 20 des 42 passes pour 225 verges, un touché et deux choix. Mais le junior, qui est connu pour son leadership solide et son QI de football, cherchera à reprendre un peu d'élan de son côté dans celui-ci. Le projet de stock de Fromm s'étend sur toute la gamme, du premier tour potentiel au choix du troisième jour, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'est toujours pas décidé s'il déclarera pour le projet ou reviendra pour sa dernière année en Géorgie.

RB D’Andre Swift, Géorgie: Swift se bat contre une blessure à l'épaule, donc son statut pour le Sugar Bowl reste en suspens – un peu comme ses plans pour l'année prochaine. Mais s'il joue, le dos insaisissable et polyvalent cherchera à présenter ses côtelettes en tant que coureur et receveur de passes. Swift s'est précipité pour 1216 verges et sept touchés cette saison tout en ajoutant 24 prises pour 216 verges et un score dans les airs. Le dos de 5 pieds 9 pouces et 215 livres a le talent de pousser à la fois Etienne de Clemson et Taylor du Wisconsin en tant que meilleur défenseur.

DL James Lynch, Baylor: Lynch a remporté les honneurs de la première équipe AP All-American et le prix du meilleur joueur défensif de l'année 12 cette saison après avoir affiché 12,5 sacs et 18,5 TFL en 13 matchs. Le junior de 6 pieds 5 pouces et 295 livres apporte taille, puissance et polyvalence à la ligne défensive des Bears.

Garder un œil sur

Pour la Géorgie, n'oubliez pas la sécurité J.R. Reed, qui a été nommé première équipe AP All-American après avoir compté un choix, sept passes déviées, un demi-sac et un échappé forcé cette saison. L'arrière défensif senior et le capitaine de l'équipe ont été finalistes du Thorpe Award et du Nagurski Trophy (remis au meilleur joueur défensif du pays). Du côté de Baylor, gardez un œil sur l'attaquant défensif Bravvion Roy et le receveur large Denzel Mims. Mims a décroché 61 passes pour 945 verges et 11 touchés cette saison.