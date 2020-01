Les Panthers parient que le nouvel entraîneur Matt Rhule peut aussi réparer une équipe professionnelle

Matt Rhule s’est fait un nom en partant de zéro, et maintenant il commence avec beaucoup de scratch. Selon les Pete Thamel de Yahoo, les Carolina Panthers sont en train de finaliser un accord pour embaucher Baylor’s Rhule comme entraîneur-chef de l’équipe. L’accord est pour sept ans et 60 millions de dollars et pourrait atteindre 70 millions de dollars avec des incitations, selon Adam Schefter d’ESPN. Le salaire de 8,5 millions de dollars doublera ce que Rhule gagnait chez Baylor.

C’était le prix requis pour attirer Rhule vers le jeu professionnel. Rhule est devenu l’un des entraîneurs les plus recherchés dans le football universitaire après avoir transformé les programmes de football de Temple et Baylor en quelques années en chaque emploi. Il a refusé le poste d’entraîneur-chef des Jets de New York l’année dernière et a refusé une entrevue avec Cleveland en décembre. Rhule était prévu pour une interview mardi avec les Giants, pour lesquels il était entraîneur adjoint de la ligne offensive en 2012, mais il a plutôt accepté le poste des Panthers plus tôt dans la journée. Les Giants ont embauché des récepteurs des Patriots et l’entraîneur des équipes spéciales Joe Judge dans les deux heures suivant la nouvelle de Rhule. Il n’est pas clair si Rhule prenant le poste des Panthers a incité les Giants à embaucher un juge ou vice versa.

Les #Panthers avaient un top deux de Josh McDaniels et Matt Rhule. Le propriétaire David Tepper a passé hier à Waco avec Rhule et sa famille, et il en a assez entendu. Plutôt que de risquer Rhule de monter dans l’avion, il a conclu un marché. Rhule est maintenant l’entraîneur de Carolina.

– Ian Rapoport (@RapSheet) 7 janvier 2020

En 2017, Rhule a repris le programme de football de Baylor, qui est toujours aux prises avec un scandale de viol systémique qui a conduit au licenciement de l’entraîneur Art Briles deux ans plus tôt. Lorsque Rhule est intervenue, l’équipe n’avait pourvu que 45 des 85 places boursières maximum disponibles et n’avait eu qu’un seul engagement verbal. L’équipe est allée 1-11 dans sa première année. Cette saison, Baylor a terminé 11-3 et est entré dans le Nouvel An comme le non. 8 équipes de football universitaire. L’école est devenue la troisième équipe de l’histoire de FBS à entamer une saison 7-0 dans les deux saisons suivant le début 0-7. Ce revirement n’a pas été une surprise – c’est la raison pour laquelle Baylor a engagé Rhule. Il a réussi un revirement similaire à Temple après avoir rejoint l’école en 2013. Lors de la première saison de Rhule là-bas, il est allé 2-10, mais lors de sa troisième saison en 2015, l’équipe a terminé avec un record de 10 victoires.

Rhule savait que Temple, situé à Philadelphie, ne pouvait pas rivaliser avec Penn State et d’autres écoles de haut niveau pour les recrues d’élite, alors il a construit un programme autour d’athlètes d’élite avec des compétences de football sous-développées et a fait confiance à ses entraîneurs pour enseigner aux joueurs une bonne technique. Ça a marché. Lors de sa troisième saison à Temple, les Owls ont battu Penn State 27-10 lors du premier match de la saison pour leur première victoire contre State depuis 1941. Depuis 2016, les Owls comptent plus de joueurs recrutés dans la NFL (11) que les Texas Longhorns ( huit).

La capacité de Rhule à inverser ces deux programmes est la raison pour laquelle il se dirige des Baylor Bears vers les Carolina Panthers. Contrairement à Lincoln Riley de l’Oklahoma, l’autre entraîneur des Big 12 souvent lié à la NFL, Rhule n’a pas gagné en traction avec un schéma révolutionnaire. Rhule était disposé à aérer le ballon et à exécuter une attaque de propagation de style universitaire dans le Big 12, où la propagation est la forme de base du sport, mais semble finalement être un agnostique schématique qui préfère une approche physique.

«L’option passe-passe a été mon affaire avec le diable», a déclaré Rhule lors d’une clinique de coaching l’été dernier. “Nous avons gagné quelques matchs, mais cela n’a pas été joué comme je le souhaitais. Je veux que le jeu ait une certaine apparence, avec une certaine marque. L’option run-pass a été un pont pour moi, un moyen de gagner. Nous voulons être durs. Nous croyons à l’équipement complet, à l’haltérophilie, à la perceuse de l’Oklahoma. Tous les gens nous disent de faire attention, je crois que c’est exactement ce que nous devons faire. »

Nous ne savons pas si les Panthers prévoient de ramener le quart-arrière Cam Newton, qui a une saison à gauche sur son contrat et a raté tous les matchs sauf deux cette saison avec une blessure au pied. La sortie de Newton pourrait permettre à l’équipe d’économiser 19 millions de dollars en espace de plafond, mais étant donné que Jared Goff aura un plafond de presque deux fois celui de 2020, ce nombre n’est pas si mal. Ni le quart-arrière suppléant Kyle Allen ni le troisième rond de 2019 Will Grier ne devraient être le partant de Rhule en 2020. Si les Panthers gardent Newton, ils pourraient économiser 8 millions de dollars en libérant le fin de longue date Greg Olsen.

Les Panthers, qui sont allés 5-11 en 2019, doivent également reconstruire leur ligne défensive. Sept joueurs de ligne défensive ou secondeurs extérieurs seront des agents libres, et six des sept ont plus de 30. Cette saison, la défensive contre la course de la Caroline a donné le plus de verges au sol par tentative (5,2 verges par course) et était la moins efficace du football, selon Outsiders de football. Cela ne correspond pas à ce que Rhule pense du jeu physique.

Avant que Rhule traite avec ses joueurs, il doit traiter avec son personnel. L’ancien entraîneur-chef des Panthers, Ron Rivera, a embauché les entraîneurs des receveurs larges (Jim Hostler), de la ligne offensive (John Matsko) et des secondeurs (Steve Russ) avec lesquels il avait travaillé en Caroline dans son nouveau concert à Washington, selon Jourdan Rodrigue de The Athletic’s. Rivera a également engagé l’entraîneur-chef de la Caroline, Ryan Vermillion, et s’entretiendra avec l’entraîneur de la ligne défensive de la Caroline, Sam Mills, et l’entraîneur des quarts, Scott Turner. Rivera rassemble le gang à Washington, et il est peu probable que le père de Turner, Norv, continue de diriger l’attaque des Panthers. Sans plan établi au quart-arrière, sur la ligne défensive ou pour le personnel d’entraîneurs, Rhule partira essentiellement de zéro. C’est probablement la raison pour laquelle il a obtenu le poste.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer