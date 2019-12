Les Philadelphia 76ers sont toujours à la recherche

Il n'y a pas de rebondissement dans la NBA, tout comme les prochaines minutes d'un match des Sixers. Quel que soit le plomb qui a été construit, il sera probablement abandonné.

L'offensive de Philadelphie survient par sorts, ce qui en fait une menace intermittente pour eux-mêmes et leurs adversaires. Pour les possessions à la fois, la balle flottera autour du terrain – de Ben Simmons sur une pause interrompue, à Joel Embiid derrière le jeu, à Josh Richardson par un transfert, à Tobias Harris sur l'aile opposée, réinitialisé à Al Horford à le haut du sol, puis se précipita vers Embiid au milieu du poteau, sans rien accomplir.

Puis, sans avertissement, les Sixers vont casser le jeu. Une collection de certains des plus grands et des plus vifs défenseurs du basket-ball va avaler les tentatives de marquage d'un adversaire en entier et cracher des pistes absolument furieuses. Pendant un moment, jouer contre les Sixers peut sembler complètement ingérable.

Ensuite, la course passe et Philadelphie se retrouve en quelque sorte à sa manière.

C'est ainsi que l'une des équipes les plus talentueuses de la ligue peut perdre contre les Wizards avant de remporter des victoires consécutives contre les Raptors, Nuggets et Celtics. C’est ainsi qu’une offensive qui avait permis de travailler rapidement sur la couverture de zone cette saison pouvait faire paraître les 2-3 de Miami impénétrables. La seule chose que les Sixers ont clairement expliqué à ce stade, c'est qu'ils sont assez bons pour être meilleurs qu'ils ne l'ont été. Tout le reste dérange dans et hors de la vérité selon la version de l'équipe qui a choisi de se présenter à un moment donné.

Cela indique à la station de l’équipe qu’un record de 20-9 pourrait être considéré comme une sous-performance. Indépendamment du poids du discours public, les Sixers sont une équipe financièrement à effet de levier avec des aspirations de titre. La plupart de leurs activités devraient être jugées sur le bien-fondé de la manière dont cela pourrait se refléter en mai; L’objection de conscience de Simmons à prendre des tirs au but n’a vraiment d’importance que cette saison dans la mesure où elle limite l’offensive en séries éliminatoires de Philly. Les inquiétudes autour des Sixers ne concernent pas un seul jeu, mais la tendance plus large et la menace de ce qu'il représente. Ce n'est pas encore une équipe avec de bonnes habitudes. Cela n'empêchera pas Embiid d'intimider tout adversaire qui ose conduire dans sa direction, mais cela se confirme dans certains des moments les plus calmes qui perturbent les Sixers dans leur ensemble. Ce qui pourrait être la meilleure défense de la ligue a parfois été étrangement sans engagement. En racontant un run du Heat contre les Sixers mercredi, Harris a décrit la défense de l'équipe dans la tradition de George Romero.

"C'était comme si nous étions des zombies qui se promenaient", a déclaré Harris. "Trop de paniers faciles et ainsi de suite."

D'ordinaire, de grands défenseurs se tenaient là tandis que le Heat faisait des coupes et poursuivait les rebonds sans la moindre résistance. Une partie de cela était à prévoir dans la perte susmentionnée pour les Wizards, que les Sixers ont joué avec peu de respect. Autoriser à plusieurs reprises ces fautes contre la chaleur revient à échapper à la responsabilité de la possession. La saison régulière est le moment de faire des erreurs, mais seulement si une équipe apprend réellement d'eux. Sinon, c'est juste une répétition.

À leur crédit, les Sixers essaient une belle variété de couvertures, ce qui est sain pour une équipe avec ce calibre de personnel. La synergie entre la protection des jantes d'Embiid et la poursuite de Richardson et Matisse Thybulle, la recrue hors concours, permet à Philly de jouer un style plus conservateur de défense par pick-and-roll par défaut, bien qu'ils ne s'y limitent guère. Simmons peut être affecté à toutes sortes de missions et est une terreur dans l'aide, quelle que soit la mode. Horford permet à Embiid d'être son moi le plus dévastateur et pourrait être la clé du match individuel le plus important de la saison des Sixers: la couverture en ballon de Giannis Antetokounmpo. (Connexes: Philly jouera le premier de ses quatre matchs contre Milwaukee à Noël.) Harris est grand, physique et particulièrement engagé cette saison. Ce serait une honte pour une équipe avec ce niveau de capacité défensive d'être une seule chose; les Sixers peuvent lire, bouger, défier et récupérer suffisamment bien pour vivre dans l'adaptation, tant qu'ils restent concentrés. Une mauvaise communication vient avec le territoire. Les ajustements de négligence ne devraient vraiment pas.

Cela est particulièrement préoccupant lorsque tant de matchs de Philadelphie sont décidés par leur capacité à obtenir des arrêts. Les efforts de notation des Sixers, au-delà de la facilité d'une pause rapide, ont tendance à être trop délibérés. Commandant comme Embiid peut être sur le bloc, il n'y a pas assez de place autour de lui pour un flux improvisé. Tous les autres Sixer sur le sol – Simmons d'abord et avant tout – doivent être méticuleusement arrangés juste pour garder le poste viable. C'est le genre d'arrangement qui mène facilement à la frustration, qui peut saigner dans la défense, qui devient alors un problème encore plus important. Les Sixers savent ce qu'ils veulent faire en attaque; ils ne savent tout simplement pas toujours comment le gérer. Avec cela vient la tension. Il peut être dangereux pour une équipe de culminer trop tôt, mais il y a aussi un coût lié à la recherche d'âme pendant toute une saison.

C'est ce qui est en jeu pour les Sixers en décembre et janvier, alors qu'ils jouent des matchs de routine pour compléter leur calendrier. Il ne s'agit pas d'être formidable tout le temps, mais suffisamment: entourer une liste impressionnante avec la structure pour contrôler les jeux de manière cohérente. Si ce n'est pas possible, alors Philadelphie devra reconsidérer sa liste à l'approche de l'échéance des échanges, tout comme elle l'a fait la saison dernière avec un accord de février pour acquérir Harris. Dans l'état actuel des choses, les Sixers créeront une pression croissante contre leurs adversaires uniquement pour la laisser glisser. Vous pouvez toujours gagner de cette façon, même si tout devient plus difficile qu'il ne doit l'être. Les Sixers doivent devenir fiables au-delà des moyens par lesquels Embiid, Simmons, Horford et leurs coéquipiers sont individuellement fiables. Ils ont besoin de comprendre qui ils sont au-delà d'une taille distincte. L’identité, après tout, est la tranquillité d’esprit d’une équipe.

