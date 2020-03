Les plus grands combats de l’histoire I: des classiques de boxe à ne pas manquer

Nouvelles de boxe du monde 29/03/2020

World Boxing News offre aux fans des classiques de boxe indispensables à consommer pendant ces périodes d’isolement dans lesquelles nous vivons actuellement.

En raison de la pandémie de coronavirus, notre grand sport – comme tous les autres, est en suspens.

Avec la perspective que juillet soit la première fois que nous voyons à nouveau des échanges en direct, WBN répertorie dix combats que chaque fan devrait regarder pendant le verrouillage.

La première partie mène aux années 1970.

CLASSIQUES BINGE-WORTHY:

Jack Dempsey contre Luis Firpo – 1923

Firpo a défié Dempsey pour son titre mondial des poids lourds à New York. En quelques secondes, l’opprimé avait le champion sur la toile dans ce qui a depuis été un renversement très controversé.

Dans l’un des premiers rounds les plus explosifs de l’histoire de la boxe, Dempsey a ensuite planté Firpo pas moins de SEPT fois dans les 90 secondes suivantes. Beaucoup pensaient que le quatrième avait terminé Firpo.

Étonnamment, Firpo est revenu. Dans son style sauvage et swinguant, Firpo a déséquilibré Dempsey et l’a envoyé à travers les cordes et dehors sur le sol.

Dempsey a signalé avoir frappé une machine à écrire avec l’arrière de sa tête et subi une coupure. Mais dans le second, le souverain mondial n’a pas perdu de temps pour mettre fin au combat avec deux autres voyages sur la toile pour Firpo.

La

Jim Braddock contre Max Baer – 1935

Donnant dix-sept livres de poids, Jim Braddock était un outsider blanc comme neige contre le grand Max Baer en 1935. Malgré cela, Braddock a réussi l’un des plus grands chocs de l’histoire pour remporter le titre mondial des poids lourds.

Des années plus tard, Russell Crowe incarnerait Braddock dans le film à succès ‘Cinderella Man’.

La

Joe Louis contre Max Schmeling – 1936

L’Allemand Schmeling est devenu le premier homme à vaincre Louis lorsque la paire a échangé des coups dans un barnstormer au Yankee Stadium en 1936.

Louis avait une fiche de 24-0 à l’époque et Schmeling n’avait remporté que quatre de ses huit derniers combats. Schmeling a choqué la foule en arrêtant Louis, qui était auparavant imbattable, en douze.

La

Henry Armstrong contre Lou Ambers I – 1938

Défendant son titre mondial de poids welter, Armstrong a obtenu une décision partagée sur Ambers au Madison Square Garden.

Le combat a été nommé Combat de l’année et a été considéré comme l’un des plus grands de tous les temps.

La

Rocky Graziano contre Tony Zale II – 1947

Après avoir perdu contre le champion du monde des poids moyens de l’époque, Zale, en 1946, Graziano était apparemment sur le point de remporter une deuxième défaite dans le match revanche.

Rassemblant et provenant du sang d’une mauvaise coupe, Graziano a inversé la tendance pour venger sa défaite au sixième tour avec la sienne.

La

Sugar Ray Robinson contre Jake LaMotta – 1951

Connu sous le nom de «Massacre de la Saint-Valentin», Robinson vs LaMotta VI a été l’un des combats les plus discutés pendant des années.

Au début, c’était LaMotta qui semblait avoir l’avantage, même si le ‘Bronx Bull’ s’était fatigué dans les derniers tours.

Premier homme à avoir battu Robinson en 1943, LaMotta avait perdu les quatre autres avant le combat. On s’attendait à ce qu’il perde à nouveau en tant qu’outsider 3-1.

Malgré cela, LaMotta a encore réalisé sa performance la plus courageuse et était bien en avance sur de nombreux tableaux de bord à mi-parcours.

Mais à partir de la neuvième manche, tout était Robinson. LaMotta a finalement pris l’un des coups les plus punitifs de tous les temps jusqu’à ce qu’il succombe au 13e tour.

Célèbre, LaMotta a refusé de descendre et a finalement été immortalisé dans le film de Robert DeNiro «Raging Bull» des années plus tard.

La

Rocky Marciano contre Joe Louis – 1951

Marciano a rencontré Louis à la fin de la carrière du ‘Brown Bomber’. Le passage du flambeau a été complètement terminé lorsque l’homme plus jeune et plus fort a forcé l’arrêt.

Louis était l’un des 43 KO sur le C.V. de Marciano, qui s’est terminé sur 49-0.

La

Floyd Patterson contre Ingemar Johansson II – 1960

Patterson avait été choqué par Johansson un an plus tôt et était déterminé à devenir le premier poids lourd de l’histoire à regagner le titre mondial.

Une démolition au cinquième tour s’ensuivit, avec Johansson à terre pendant cinq minutes complètes après la dévastation.

Muhammad Ali contre Sonny Liston I – 1964

Février 1964 a été une date déterminante dans la formidable carrière de l’un des poids lourds les plus mémorables de l’histoire. Ali était revenu des Jeux olympiques de 1960 avec une médaille d’or et une masse de confiance pour l’accompagner.

Goading Liston tout au long, Ali a finalement soutenu ses mots pour vaincre le puncheur le plus redoutable de son époque.

La

Aucune mention spéciale sur les images:

Harry Greb vs Gene Tunney – 1922

13 000 personnes se sont rassemblées dans le Madison Square Garden pour assister à la première défense de Tunney contre le titre américain des poids légers. Ce qui s’est passé a été la seule défaite de Tunney.

Greb a été inspiré la nuit et a provoqué Tunney pour remporter une décision à la fin de 15 rounds passionnants.

Le couple se réunirait quatre fois de plus au cours de leur carrière respective.

Aucune séquence du combat n’a pu être trouvée sur Internet.

