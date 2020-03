Les plus gros paris de boxe viennent de ces pays

Ringside 03/03/2020

La boxe est un sport populaire dont les origines remontent à des milliers d’années. De nos jours, les événements de boxe attirent un grand nombre de téléspectateurs, en particulier les titres de championnat des poids lourds.

Au cours du siècle dernier, nous avons eu la chance de voir de nombreux combattants de différents pays prendre le piédestal comme champions du monde. Outre la foule massive que ces matchs de boxe attirent, ils attirent également un grand nombre de joueurs. Même si ces matchs ne sont pas aussi populaires que le football ou le basket-ball, vous pouvez toujours trouver un grand nombre de bookmakers qui offrent des cotes pour placer des paris. Voyons donc quels pays aiment jouer aux matchs de boxe.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud est sur la scène mondiale de la boxe depuis très longtemps. La boxe est considérée comme un sport prestigieux dans le pays, attirant des millions de téléspectateurs pour chaque match de boxe important. Au fil des ans, l’Afrique du Sud a livré une pléthore de combattants, qui ont eu un grand succès sur la scène mondiale des jeux de hasard. Certains des noms les plus populaires provenant de ce pays sont Corrie Sanders, Clarence Walker, Jacob Matlala, George Hunter et Mike Bernardo. En ce qui concerne les paris sur les événements de boxe, vous pouvez trouver un grand nombre de bookmakers qui prendront vos paris. Le jeu est parfaitement légal en Afrique du Sud avec un grand nombre d’opérateurs investissant dans des publicités télévisées pour attirer un plus grand nombre de joueurs. Les Sud-Africains peuvent également parier dans un grand nombre de casinos en ligne, qui proposent même des rands comme monnaie.

Mexique

Le Mexique est un autre pays qui a produit un nombre considérable de champions du monde. Ils ont à ce jour plus de 200 champions du monde, dont beaucoup détiennent un titre encore aujourd’hui. Certains des combattants mexicains les plus populaires sont Elwin Soto, Juan Francisco Estrada, Rey Vargas, Saúl Álvarez et Léo Santa Cruz. Ce qui est intéressant au sujet de ces combattants, c’est le fait que beaucoup d’entre eux se battent pour un autre pays, mais restent fidèles à leur héritage mexicain. Avec une histoire aussi riche en boxe, il est naturel d’avoir un grand intérêt pour le jeu. Le jeu sur des événements sportifs au Mexique est légal afin que les résidents puissent facilement trouver un bookmaker pour prendre leurs paris.

France

La France a toujours été très fière de produire un certain nombre d’excellents combattants. La boxe est considérée comme un événement très populaire à travers le pays et ils regardent toujours en arrière sur leur riche héritage. Certains des combattants les plus populaires qui ont combattu sous le drapeau français sont Marcel Cerdan, Jean-Marc Mormeck, Jackson Chanet, Fabrice Benichou et Laurent Boudouani. Le pays a rendu les paris et les jeux parfaitement légaux, vous pouvez donc trouver aujourd’hui un grand nombre de casinos sympathiques français. Vous pouvez également trouver un grand nombre de casinos en français uniquement qui se concentrent sur l’accueil des joueurs de France uniquement.

Ukraine

L’Europe de l’Est est connue pour être le berceau de nombreux grands combattants, l’Ukraine étant le leader. Ce pays nous a donné de nombreux grands combattants comme Wladimir Klitschko, Vitali Klitschko, Alexander Dimitrenko, Louis «Kid» Kaplan et Vyacheslav Senchenko. Ces combattants étaient connus pour être durs et feraient toujours un super spectacle. Alors, quelle est la situation du jeu en Ukraine? En ce qui concerne le gouvernement ukrainien, le jeu est illégal dans le pays. Mais leur législation nationale a peu d’impact sur la façon dont de nombreux bookmakers mènent leurs activités. Les résidents ukrainiens peuvent facilement trouver un grand nombre de bookmakers qui accepteront leurs paris. Cela rend les paris sur les matchs de boxe très faciles et les Ukrainiens sont connus pour être des joueurs passionnés, surtout en ce qui concerne l’un de leurs propres combattants.

États Unis

Les États-Unis sont un pays qui a produit le plus grand nombre de combattants dans toutes les divisions de poids. C’est aussi le pays qui compte le plus grand nombre de champions du monde de boxe. Nous connaissons tous certains des combattants les plus âgés comme Muhammed Ali, George Foreman, Joe Frazier, Evander Holyfield et l’Iron Mike Tyson. Ces combattants ont apporté la boxe à sa popularité et beaucoup d’autres ont suivi leurs traces. Ces dernières années, Floyd Mayweather est le nom qui perpétue cette tradition.

Quelle est donc la situation actuelle en matière de paris sur les matchs de boxe aux USA? Eh bien, les lois actuelles ne permettent pas aux casinos en ligne d’opérer sur le territoire des États-Unis. Mais les joueurs peuvent toujours placer des paris sur les bookmakers offshore qui offrent des cotes sur les matchs de boxe. Assurez-vous d’utiliser des cartes de bonne réputation qui ont toutes les caractéristiques légales avant de placer un pari.

Les résidents américains peuvent également parier sur des bookmakers basés dans le New Jersey. Mais comme la plupart des Américains vous le diront, il est très facile de placer un pari avec votre bookmaker local, tant que vous ne passez pas le mot.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est un pays avec une longue tradition de boxe et de jeu en même temps. Le Royaume-Uni a une pléthore de grands combattants qui les ont mis sur la carte de la boxe. Ces dernières années, le nom de Tyson Fury, alias «Gypsy King», fait vibrer la scène internationale de la boxe.

En ce qui concerne les paris sur les matchs de boxe, la situation au Royaume-Uni est beaucoup plus détendue qu’aux États-Unis. Le jeu en ligne et les paris sportifs sont parfaitement légaux au Royaume-Uni, de sorte que les parieurs peuvent facilement trouver un bookmaker de bonne réputation et placer un pari. Les insulaires ont également un vaste choix de salles de paris, donc le seul dilemme est de trouver un bookmaker qui offre les meilleures cotes pour le match.

Australie

L’Australie a également une histoire riche en matière de boxe. Ils n’ont pas eu beaucoup de succès dans les divisions poids lourds, mais ils ont produit un certain nombre de combattants pour les divisions inférieures. Certains des combattants les plus populaires venant du continent sont Dave Sands, Les Darcy, Jeff «Hit Man» Harding, Lester Ellis et Jeff Fenech. Le jeu en Australie est très populaire. Des études récentes montrent que presque tous les résidents australiens se sont lancés dans une certaine forme de jeu. Quand il s’agit de parier sur des matchs de boxe, les Australiens peuvent placer des paris chez des bookmakers locaux ou sur des sites offshore qui les auront. Avec les récents changements de législation, le gouvernement australien a interdit les casinos en ligne locaux et offshore. Mais il y a encore des opérateurs qui s’opposent à cette législation et accueillent les joueurs australiens à bras ouverts.