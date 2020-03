Les premiers champions de boxe d’Al Haymon reportent TOUS les spectacles de mars et avril

RINGSIDE 16/03/2020

En raison des préoccupations croissantes concernant COVID-19, les événements prévus pour les premiers champions de boxe pour mars et avril ont été annulés et seront reportés à une date ultérieure.

Pour le moment, il n’y a aucune information concernant les prochains spectacles.

“La santé et la sécurité des boxeurs, des fans et des personnes qui participent aux événements sont de la plus haute importance pour nous”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions et promoteur principal des spectacles annulés. «Nous sommes tous déçus et à mesure que nous obtiendrons plus d’informations, nous aborderons les événements futurs.»

Informations sur le remboursement des billets

Toutes les commandes de billets seront remboursées à partir de votre point de vente d’origine. Si vous avez acheté en ligne via Ticketmaster, toutes les commandes seront remboursées automatiquement.

Les commandes achetées avec une carte de crédit seront remboursées sur la carte de crédit utilisée pour l’achat. Pour les achats de tiers, veuillez contacter votre point de vente d’origine pour obtenir des informations sur votre crédit.

Veuillez prévoir jusqu’à 30 jours pour que ce remboursement soit reflété par votre institution financière. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service à la clientèle de Ticketmaster au 1-800-653-8000.