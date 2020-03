Les qualifications olympiques de boxe annulées alors que les craintes grandissent pour Tokyo 2020

RINGSIDE 16/03/2020

Les qualifications olympiques de boxe ont été interrompues à mi-parcours cette semaine, car les craintes grandissent pour les prochains mois et les Jeux à Tokyo cet été.

À la lumière des changements récents importants dans la situation du coronavirus et des préoccupations croissantes concernant le bien-être des athlètes, des officiels, du personnel et des bénévoles, le groupe de travail du CIO sur la boxe (BTF) a pris la décision d’annuler le reste du Road to Tokyo Boxing Qualifier de Mardi 17 mars 2020.

La décision a été prise en collaboration avec le comité d’organisation local (LOC) de l’événement de qualification de Boxing Road to Tokyo au milieu de l’augmentation des restrictions de voyage mondiales et des mesures de quarantaine qui ont une incidence sur les plans de voyage des athlètes, des équipes et des officiels et affectent leur capacité à rentrer à la maison.

Le COL est extrêmement déçu pour tous les boxeurs, qui se sont entraînés dur et attendaient avec impatience de participer à cet événement ici à Londres, et pour tout le personnel et les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour offrir un événement exceptionnel.

Le COL continue de travailler en étroite collaboration avec toutes les équipes internationales et les officiels pour aider à l’hébergement et aux voyages afin de s’assurer qu’ils peuvent rentrer chez eux du Royaume-Uni.

Le partenaire de l’événement, See Tickets, contactera tous les détenteurs de billets qui ont tous droit à un remboursement de la valeur nominale. See Tickets rendra automatiquement l’argent dans les 30 jours via la méthode par laquelle le billet a été acheté.

Les frais de réservation et toutes autres dépenses encourues ne seront pas remboursés. Tous les clients qui ont également souscrit une police d’assurance auprès de TicketPlan lors de l’achat de leurs billets doivent contacter directement la société via le site Web de TicketPlan.