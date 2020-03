Les qualifications olympiques de Tokyo se déroulent à Londres après les conseils du gouvernement sur le coronavirus

RINGSIDE 13/03/2020

Le comité d’organisation local (LOC) de l’événement de qualification olympique de Boxing Road to Tokyo à Londres a confirmé que l’événement commencera comme prévu ce week-end, à la suite des derniers conseils fournis par le gouvernement et la santé publique d’Angleterre sur la situation du coronavirus.

L’événement, qui aura lieu à la Copper Box Arena du Queen Elizabeth Olympic Park, réunira 13 membres de l’équipe de boxe GB qui concourront pour obtenir une place aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Suite aux vérifications finales des inscriptions, une modification mineure a été apportée au calendrier des compétitions dans la catégorie poids welter féminin (69 kg) qui se terminera désormais le dimanche 22 mars (plutôt mardi 24 mars comme prévu initialement) avec la boîte finale et finale.

Le communiqué du LOC a déclaré: «Notre approche de la situation des coronavirus est guidée par les conseils fournis par Public Health England (PHE) et les dernières informations indiquent que la compétition peut commencer ce week-end. Nous sommes en contact régulier avec PHE et reconnaissons que la situation peut changer, mais dans l’état actuel des choses, nous pouvons confirmer que le tirage au sort aura lieu aujourd’hui et que le tournoi commencera comme prévu samedi.

«La santé et le bien-être des participants et des spectateurs sont de la plus haute importance pour nous et toutes les équipes ont reçu l’ordre d’adopter un lavage des mains régulier. Si l’un des membres de son groupe commence à présenter des symptômes de rhume ou de grippe, il lui est conseillé de s’isoler, de rester à l’intérieur, d’éviter tout contact avec d’autres personnes et de contacter le médecin-chef du COL qui pourra les conseiller sur leurs symptômes et toute autre assistance médicale.

«Nous avons également introduit une série de mesures supplémentaires, y compris des tests de température de routine dans le cadre des examens médicaux quotidiens pour les boxeurs concurrents, qui nous fourniront des données supplémentaires sur les boxeurs et nous permettront de suivre et d’identifier tout changement.

«Pour les spectateurs, nous avons augmenté l’offre de désinfectants pour les mains et exhortons tous ceux qui ont un billet, ou qui ont l’intention d’assister à la qualification pour les Jeux olympiques de boxe à Tokyo, à suivre les conseils du gouvernement qui sont mis à jour quotidiennement et disponibles au NHS.

Les changements résultant d’une arrivée plus tôt dans la catégorie féminine de 69 kg signifient:

– Les huitièmes de finale se dérouleront du mardi 17 au soir du dimanche 15

– Les quarts de finale, où quatre boxeurs assureront leur qualification à Tokyo, auront désormais lieu dans la soirée du mardi 17 mars

– La première manche des Box-Offs pour la place finale de qualification aura lieu dans la soirée du vendredi 20 mars

– Les demi-finales de la compétition auront lieu l’après-midi du dimanche 21 mars

– La finale des poids mi-moyens et le box-off final pour déterminer le cinquième boxeur à se qualifier dans cette catégorie de poids auront tous deux lieu lors de la séance du dimanche 22 mars.

Le partenaire de billetterie de Boxing Road to Tokyo, SeeTickets, sera en contact avec toutes les personnes qui ont acheté des billets pour les sessions où des modifications ont été apportées.

Pour plus d’informations sur l’événement de qualification de Boxing Road to Tokyo à Londres, rendez-vous sur https://www.boxingroadtotokyolondon.org.