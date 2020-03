Les rumeurs concernant l’entraîneur de Deontay Wilder sont abordées, quatrième combat potentiel contre Tyson Fury

Phil Jay 09/03/2020

📸 Mikey Williams

Deontay Wilder ne songera pas à un quatrième combat avec Tyson Fury alors que les Américains ont des plans fermes de vengeance rapide cet été.

L’ancien champion des poids lourds de la WBC, qui est à juste titre reconnu comme le plus gros puncheur de l’ère moderne, n’a qu’une chose en tête.

Selon le co-manager Shelly Finkel, «The Bronze Bomber» se concentre sur la réunion de trilogie stipulée dans son contrat. Rien de plus.

Wilder a certainement beaucoup de travail à faire à en juger par la façon dont le deuxième combat s’est déroulé. Fury a dominé du début à la fin du mois dernier au MGM Grand.

La prochaine rencontre devrait se diriger vers le même lieu. Wilder, à ce stade, n’a également aucun plan en ce qui concerne le remaniement de son coin.

“J’ai entendu des rumeurs sur Deontay via les réseaux sociaux. Mais je peux dire qu’il n’y a pas de vérité sur Jay (peut-être en quittant l’équipe) “, Finkel a déclaré exclusivement à World Boxing News.

«Deontay est entièrement concentré sur le troisième combat. Pour l’instant, il n’y a rien à discuter concernant un quatrième combat », a-t-il ajouté.

Suivez World Boxing News:

TWITTER.

FACEBOOK.

INSTAGRAM.

Abonnez-vous sur YOUTUBE.

La question a été posée de savoir ce qui se passerait si Wilder réussissait à récupérer sa ceinture verte et dorée à Las Vegas. Sa saga avec Fury représenterait alors une victoire, un match nul et une défaite.

Il devrait sûrement y avoir un match en caoutchouc. Bien qu’astucieusement, Finkel sait que le ballon doit commencer à rouler sur le troisième combat en premier.

Bien que Fury ait déclaré son intention de gagner à nouveau, tout le scénario n’est pas encore figé. Jusqu’à ce qu’une affiche soit publiée et que la conférence de presse soit fixée, rien ne peut être tenu pour acquis.

Une chose est sûre, le promoteur américain de Fury, Bob Arum, est de la partie. Aux côtés de son homologue britannique Frank Warren. Le seul homme qui reste pour exprimer pleinement ses intentions est Fury.

“The Gypsy King” a récemment été diffusé à la télévision britannique pour confirmer qu’il serait prêt à marquer un nouveau triomphe contre Wilder. C’est sans ratifier pleinement l’affrontement qui était fermement dans ses plans.

WBC

Il appartiendra aux promoteurs de s’assurer que cela baisse car le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a confirmé à WBN Fury qu’il n’était nullement obligé de défendre contre Wilder.

«Tyson Fury est un nouveau champion. Il a un an pour faire les combats qu’il souhaite contracter sur une base volontaire », a informé Sulaiman à WBN.

«Maintenant, Fury a apparemment un match revanche convenu avec Wilder, mais peut combattre Dillian Whyte ou il peut combattre Anthony Joshua.

“Il peut combattre n’importe quel adversaire (il n’est pas nécessaire qu’il soit plus sauvage – au cours de la prochaine année), comme je l’ai mentionné.”

Fury vs Wilder II était un événement énorme. De plus, Fury vs Wilder III devrait être encore plus grand.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay