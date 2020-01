Sean et Amanda décomposent toutes les surprises et snobs (RIP, “ Uncut Gems ”) parmi une collection compliquée de nominations aux Oscars, y compris le soutien écrasant pour “ Joker ”, “ Il était une fois … à Hollywood ” et “ Le Irlandais’

Partagez cette histoire

Partager

Toutes les options de partage pour:

Les snubs et les surprises des nominations aux 92e Oscars