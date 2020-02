Les statistiques peuvent-elles prédire un super-combat Tyson Fury vs Anthony Joshua UK?

Ringside 27/02/2020

📸 Mikey Williams / Mark Robinson

Que se passerait-il lorsque Tyson Fury et Anthony Joshua se rencontreraient dans un super-combat britannique pour tous les âges avec tous les titres des poids lourds en jeu?

Si Joshua et Fury devaient se rencontrer sur le ring, les dernières statistiques montrent que ce pourrait être au sixième tour que Joshua abat son adversaire.

Alors que si Fury devait prendre le W, ce serait très probablement au 10e.

Dans les données collectées par JD, les records des deux boxeurs étaient opposés et des paramètres tels que les KO par round, les coups de poing moyens lancés et débarqués par round, et le round le plus élevé ont été analysés.

Le plus grand espoir d’AJ pourrait être trouvé en regardant son record de sortie le plus élevé, qui est le round où un combattant atterrit et lance le plus de coups. Dans le “meilleur” tour d’AJ, par rapport à Fury, il décroche 16 coups sur 41 lancés – un taux de réussite de 39% et équivaudrait à être touché une fois toutes les 11 secondes!

Comparez cela au round de sortie le plus élevé de Fury, le 10, où il lance 62 coups impressionnants. Mais il n’a atteint sa cible qu’avec 24% (15), un de moins que AJ, ce qui pourrait faire toute la différence sur le ring.

En regardant plus de coups en moyenne par round, Fury espère. Le Gypsy King lance généralement 47 coups de poing impressionnants en un tour, le combattant atterrissant un peu moins du quart d’entre eux (12). Si vous êtes dans le ring avec lui, vous êtes touché, en moyenne, toutes les 15 secondes.

Joshua, d’autre part, obtient un coup de poing de moins que Fury, en moyenne, avec 11 dans une manche typique de la sienne. C’est à partir de 35 tentatives de coups sûrs contre son adversaire, ce qui signifie que son taux de réussite est légèrement meilleur que son challenger potentiel, à 31%.

En termes de carrière professionnelle, c’est Fury qui est le plus intervenu sur le ring et qui peut offrir le plus d’expérience.

Le combattant né à Manchester a combattu 31 fois en tant que pro au cours de sa carrière de 12 ans, par rapport à AJ qui a sept combats de moins. Bien que Joshua puisse ajouter son relais amateur de deux ans à son CV.

En ce qui concerne les KO professionnels, les deux boxeurs sont à égalité sur 21. Mais étant donné qu’AJ a moins de combats professionnels, son record parie Fury avec un taux de KO de 91% à 70%.

DE BONNE HEURE

Regarder quand les deux combattants éliminent leurs adversaires pourrait nous donner un aperçu intéressant de la ronde à laquelle une rencontre potentielle pourrait être décidée. Si AJ doit prendre le W, attendez-vous à ce qu’il le fasse dès le début.

Le double champion du monde a jusqu’ici 16 KO dans les trois premiers tours de ses combats jusqu’à présent, un étonnant 76% de ses affrontements ont été sur un quart de chemin. Le round le plus meurtrier d’AJ est le deuxième, où il a battu huit adversaires.

Pour Fury, qui a moins de KO dans sa carrière, c’est le cinquième tour où il est le plus prolifique, ayant éliminé 4 combattants à ce stade du combat.