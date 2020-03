Les superstars de la WWE regardent la décision de Samuel Teah Dieumerci Nzau à Philadelphie

RINGSIDE 10/03/2020

📷 Darryl Cobb Jr.

Samedi dernier, le poids welter junior Samuel Teah a remporté une décision unanime en six rounds contre Dieumerci Nzau devant une foule à guichets fermés à la 2300 Arena de Philadelphie.

Le spectacle réussi, qui a réuni de nombreux membres de la communauté de boxe ainsi que des superstars de la WWE, était la carte inaugurale mise en scène par RDR Promotions.

Teah de Philadelphie a laissé tomber Nzau dans le cadre d’ouverture avec une main droite dure à la tête. Teah n’a jamais été mis au défi dans le combat qui l’a vu gagner par des scores de 60-53 deux fois et 59-54.

Teah a maintenant un dossier de 17-3-1. Nzau de Silver Spring, Maryland, est maintenant à 11-12.

Brandon Robinson est descendu du pont au deuxième tour pour revenir et arrêter Josue Obando dans le même tour de leur combat de super-rondes de six rondes prévu.

Le temps de l’arrêt était de 1:46 de la 2e trame pour le natif d’Upper Darby, en Pennsylvanie, qui a maintenant un dossier de 15-2 avec 10 KO. Obando de Guadalajara, au Mexique, a une fiche de 19-27-2.

Nahir Albright a remporté une décision majoritaire de six tours sur Andrew Rodgers dans un combat de poids welter junior.

Albright de Sicklerville, NJ a gagné par des scores de 60-54, 58-56 et 57-57 et est maintenant 8-1. Rodgers d’Elkhart, IN a une fiche de 4-9-2.

Ryan Umberger a gardé sa séquence de huitièmes de finale parfaite en arrêtant Estevan Payan dans le cadre d’ouverture de leur combat de poids moyen en quatre manches.

Umberger de Bensalem, PA a une fiche de 4-0 avec quatre arrêts. Payan of Glendale, AZ est 1-9-1.

Naheem Parker a fait ses débuts professionnels avec succès avec une décision unanime de quatre rounds sur Anthony Carter dans un combat super léger.

Parker de Camden, NJ a gagné par des scores de 40-36 à deux reprises et 39-37. Carter de Philadelphie a une fiche de 0-2.

Victor Medina et Michael Stoute se sont battus pour un match nul en quatre manches dans un combat de poids coq.

Les scores étaient de 39 à 37 pour chacun et de 38 à 38.

La médina de Hartford, CT est 1-0-1. Stoute of Long Island est 3-2-1.

Nafear Charles a arrêté Joseph Santana en 74 secondes de leur combat léger de quatre rounds.

Charles de Philadelphie a une fiche de 3-0 et toutes les victoires arrivent tôt. Santana of Providence, RI est 0-3.

Le célèbre amateur Rashiem Jefferson Jr. a remporté une décision unanime en quatre rounds contre Nathan Benichou, invaincu auparavant, dans un concours de poids plume.

Jefferson de Philadelphie faisait ses débuts professionnels, remportés par des scores de blanchissage de 40-36 sur toutes les cartes. Benichou, de France, a un dossier de 2-1.

LaQuan Evans a cessé de faire ses débuts avec Anthony Young lors du dernier tour de son combat junior de poids moyen à quatre tours.

Evans de Philadelphie est maintenant 4-1 avec deux KO. Carter, également de Philadelphie, a une fiche de 0-1.