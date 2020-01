Les Titans iront aussi loin que Derrick Henry pourra les transporter

La course improbable des Titans au match de championnat de l’AFC est d’autant plus remarquable compte tenu de la façon dont ils y sont arrivés. Le Tennessee a pris une voie à l’ancienne dans ces séries éliminatoires, évitant les tendances pass-happy modernes en faveur d’une attaque offensive au sol et à la livre. Au cours de la deuxième moitié de la saison et des deux premiers tours des séries éliminatoires, les Titans se sont de plus en plus appuyés sur Derrick Henry, le bélier absurdement puissant de l’équipe qui court en arrière et sur coups, qui a porté l’offensive sur son dos lors de victoires contre les Patriots et les Ravens. Henry s’est précipité pour 377 verges sur 64 courses dans ces deux victoires en séries éliminatoires – totalisant respectivement 182 et 195 verges, le premier joueur à marquer deux matchs de plus de 175 verges au sol au cours de la même saison ― et a plus que doublé le quart-arrière Ryan Tannehill. en passant le métrage (160) dans ce tronçon.

L’impact d’Henry sur l’offensive des Titans va plus loin que le simple métrage brut. L’arrière de quatrième année est au cœur de presque tout ce que l’équipe fait en attaque, du jeu au sol à son attaque par jeu en action et tout le reste. L’identité offensive unique du Tennessee est centrée sur le porteur de ballon plus grand que nature de l’équipe, et avec le roi Henry à la tête de la charge, les Titans semblent prêts à partir sur la route et à affronter les chefs très favorisés dimanche.

Les Titans sont, en équipe, des valeurs aberrantes: ils ne sont que les sixièmes têtes de série à se qualifier pour la ronde de championnat de la conférence depuis 1990, lorsque la NFL a élargi son format d’après-saison. Il convient donc qu’ils soient dirigés par Henry, qui est, à bien des égards, la valeur aberrante de toutes les valeurs aberrantes: pour commencer, il est extraordinairement massif par rapport à la plupart des dos de dos, possédant un type de corps qui pourrait être trouvé plus fréquemment parmi les bords rushers ou linebackers. Henry’s a eu du succès, cependant, car il possède une vitesse, une accélération et une agilité rares – non seulement pour un être humain de sa taille, mais aussi pour n’importe qui.

Mais au-delà de ses attributs physiques d’un autre monde, Henry s’oppose à la convention moderne selon laquelle une infraction n’ira que jusqu’à la fin de son quart-arrière. Le champion de la NFL se précipitant est devenu un cliché du football vivant: la force imparable; le moteur qui propulse l’offensive des Titans; ou les ecchymoses au dos qui deviennent plus fortes à mesure que le jeu continue et que le temps se refroidit. Soit dit en passant, ce dernier est en réalité vrai: ses chiffres record pour cette saison éliminatoire témoignent de l’idée que les défenseurs se fatiguent simplement de le combattre dans les matchs de janvier très froids. Mais les séparations entre la première et la seconde moitié de la saison régulière d’Henry racontent également une histoire intéressante. De la semaine 7 (lorsque Tannehill a pris le relais en tant que starter) à la semaine 17, Henry était un bon-pas-excellent coureur en première mi-temps, compilant 371 yards, un touché et 17 premiers downs sur 83 joncs, avec une moyenne de 4,5 yards par fourre-tout. Dans les deuxièmes mi-temps (et les prolongations) de ces matchs, Henry a totalisé 107 courses pour 753 verges (facilement en tête de la ligue, avec le meilleur meilleur finisseur à 449 verges), réalisant des records de la ligue lors des touchés (11) et des premiers essais. (32). Il a en moyenne 7,04 verges par course.

La plupart de ces idéaux de football à smashmouth sont nés à une époque révolue, lorsque les équipes étaient souvent constituées autour du jeu au sol. Ce qui rend Henry si unique, c’est qu’il le fait dans la NFL moderne, lorsque les règles favorisent les quarts-arrière et la majorité des meilleures équipes de la ligue sont construites autour de la passe et de l’arrêt de la passe. Cela peut être en partie la raison pour laquelle la stratégie à contre-courant des Titans fonctionne: les joueurs défensifs – en particulier les secondeurs et les sécurités – ont progressivement diminué au fil des ans, une nécessité pour les coordinateurs qui cherchent à faire face aux attaques naissantes de propagation de l’attaque. Mais les Titans et leur berserker d’un porteur de ballon ont fait le chemin inverse, se regroupant fréquemment en formations lourdes tout en invitant autant de défenseurs que possible dans la surface.

Henry a vu une boîte de huit joueurs sur 35,3% de ses tentatives de pointe au cours de la saison régulière, selon les statistiques de la prochaine génération de la NFL, deuxième derrière Frank Gore (37,4%) parmi les coureurs avec 150 courses. Ces boîtes chargées ne l’ont pas arrêté; Henry a obtenu une moyenne de 5,1 verges par tentative sur 303 courses au cours de la saison, obtenant un record de 1 540 verges dans la NFL et 16 touchés au sommet de la ligue. Il n’est donc pas surprenant d’entendre qu’il a également mené la NFL dans les yards après contact (973) et a terminé troisième dans les plaqués cassés (29).

La logique veut que les équipes qui veulent courir plus efficacement devraient répartir le terrain et forcer les équipes à contrer avec moins de défenseurs dans la surface. Les Cardinals ont fait cela cette année mieux que n’importe quelle autre équipe, en exécutant des sets à trois ou quatre récepteurs dans 82% des cas tout en terminant avec la deuxième attaque précipitée par Football Outsiders DVOA. Mais avec la façon dont Henry court, le Tennessee a adopté l’approche opposée: avec des équipes encombrant la ligne de mêlée, l’équipe peut ramasser des yards sur le terrain et se donner également plus d’occasions d’attaquer les grands espaces verts en aval par le biais de jeu-action et une variété de jeux de contraintes qui gardent les défenses sur leurs talons (les Titans ont terminé avec l’offensive de précipitation au cinquième rang).

Plus d’un quart des runs d’Henry (26%) contre les Patriots ont été placés dans des boîtes empilées, tout comme 63% de ses courses contre les Ravens. En regardant la façon dont les pièces ont été rédigées, il est clair que c’était par conception. Les Titans étaient souvent alignés avec deux dos, deux (ou parfois trois) bouts serrés, et cherchaient à comprimer leurs formations au milieu du terrain. Vous pouvez voir que de cette poignée de pièces du jeu de la Nouvelle-Angleterre:

Henry réussit bien malgré l’absence d’un avantage de blocage, mais l’un des avantages de l’exécution de formations lourdes compressées qui attirent les défenseurs à la fois au milieu du terrain et plus près de la ligne de mêlée est que si Henry peut franchir ce premier mur de défenseurs, il peut plus facilement se détacher. Nous l’avons vu contre les Texans lors de la victoire cruciale de l’équipe lors de la semaine 17, et de nouveau contre les Ravens dimanche.

Ces formations lourdes et compressées peuvent également aider à ouvrir l’attaque de passage de l’action de l’équipe, attirant les défenseurs hors de position pour permettre à Tannehill d’attaquer les trous de couverture.

Tannehill a été prolifique dans ce domaine en saison régulière, lançant pour 1165 verges avec neuf touchés pour deux interceptions et une moyenne de 13,5 verges par tentative (également un sommet de la ligue) sur les passes de jeu. En séries éliminatoires, les Titans n’ont pas demandé à Tannehill de l’aérer beaucoup (le Tennessee est la première équipe depuis 1988 à remporter plusieurs victoires en séries sans que 100 yards ne passent), mais il a été efficace lorsqu’il en a eu l’occasion. Nous l’avons vu dimanche lorsqu’il s’est connecté avec Khalif Raymond sur ce score de 45 yards au deuxième quart.

Les Titans ont également ajouté une poignée de jeux complémentaires à leur schéma principalement basé sur l’action et le jeu. Qu’il s’agisse d’un passage d’écran ou d’une fin, ces jeux de contraintes empêchent les défenseurs de tricher trop avec les jeux fondamentaux du Tennessee.

L’impact d’Henry – à la fois en tant que coureur pur et en tant que point focal schématique de l’équipe – a été parfaitement résumé par une paire de matchs du troisième trimestre dans la victoire du Tennessee contre les Ravens. Détenant une mince avance de 14-6 à mi-chemin du troisième quart, les Titans ont affronté un troisième et un de leur propre ligne de 28 verges. La défense des Ravens a riposté avec neuf défenseurs dans la surface, apparemment déterminés à farcir la piste Henry entrante. C’est à ce moment qu’Henry a fait ça:

Trois pièces plus tard, Henry et les Titans ont utilisé à nouveau l’agressivité des Corbeaux contre eux. Face à un troisième but de la ligne des 3 yards, Tannehill est sorti du terrain et le quart-arrière Marcus Mariota a continué, s’alignant d’abord dans la formation du pistolet. Mais Mariota fit un signe vers l’extérieur et Henry prit la photo d’un regard sauvage. À peu près tout ce que les Titans ont fait hurler, et les Ravens ont réagi en conséquence. Le secondeur Josh Bynes et la sécurité Chuck Clark ont ​​mordu sur la fausse piste, ce qui a permis à Henry de sauter et de faire une passe à Corey Davis pour un score.

Il ne fait aucun doute que le jeu hyper-efficace de Tannehill au cours de la deuxième moitié de la saison a été une grande partie du revirement choquant des Titans. Mais la performance de l’équipe en séries a rappelé que Henry est le véritable fondement de ce que le Tennessee veut faire en attaque. Le grand dos physique a été le point focal unique et irremplaçable du plan de l’équipe, menant le Tennessee devant la meilleure défense de la NFL en Nouvelle-Angleterre et, sans doute, la meilleure équipe globale de la ligue à Baltimore. Maintenant, les Titans devront affronter l’une des équipes les plus chaudes, une équipe de Chiefs qui vient de battre les Texans 51-10 au cours des trois derniers trimestres de leur inclinaison en division.

C’est pourquoi, même si ce que nous avons vu d’Henry au cours des deux dernières semaines a été sans précédent, le Tennessee peut avoir besoin de lui pour creuser encore plus pour maintenir cette incroyable course de domination. Qu’il s’agisse d’un jeu de course, d’une passe de jeu-action, d’une passe-saut du roi lui-même ― ou des trois ―, les Titans iront aussi loin que Henry pourra les porter.