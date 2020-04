Les trous de Danny Garcia See à Spence: “Je peux certainement en profiter”

Publié le 21/04/2020

Par: Hans Themistode

Danny Garcia s’est rassis dans la foule le 28 septembre 2019 au Staples Center de Los Angeles en Californie. Mais alors que le reste des fans dans l’arène regardaient Errol Spence Jr et Shawn Porter se battre pour avoir la chance de repartir avec deux titres, Garcia pensait à un plan de match.

Ce n’était pas la première fois que Garcia était assis sur sa chaise et regardait Spence de loin. Mais à chaque occasion, le champion unifié des poids mi-moyens a quitté le ring avec la victoire.

Spence a peut-être remporté la victoire, mais Garcia a placé une coche à côté de son nom. Mission accomplie.

Avec toutes les informations que Garcia possède sur son prochain adversaire probable, il lui fait croire que ses chances contre lui sont élevées.

“Vous savez, j’ai l’impression que c’est un style génial pour moi. Porter le frappait beaucoup », a déclaré Garcia sur le podcast de la PBC. “Et j’ai vu des choses dans le combat contre Mikey Garcia dont je peux certainement profiter et le vaincre.”

Il est peu probable de trouver quoi que ce soit dans le combat contre Mikey Garcia. Spence a remporté chaque tour sur les tableaux de bord des trois juges et a fait tout ce qu’il voulait. Le Porter se bat cependant, vit Spence dans le combat de sa vie.

“Je pensais que c’était un bon combat”, a déclaré Danny Garcia. «J’avais Porter devant avant le renversement. Et puis, quand Spence a marqué le renversement, [and] Spence a remporté le 12e tour, puis je l’ai fait gagner comme un point. »

Garcia a perdu son propre combat contre Porter en 2018, mais les styles font des combats. Et il n’y a aucune raison de croire que Garcia ne pourrait pas donner à Spence l’un de ses plus coriaces. Cela étant dit, donner à quelqu’un un combat difficile et gagner carrément est deux choses différentes. Et à 32 ans, couplé à deux défaites lors de ses cinq derniers combats, Garcia n’a d’autre choix que de gagner. Surtout quand sa fenêtre à 147 se ferme rapidement.

Ce n’est pas un secret que Garcia est un grand homme. Quand il ne maigrit pas et ne se prépare pas pour un combat, il est plus grand que votre Joe moyen. Comprendre comment il se rétrécit jusqu’à la limite de 147 livres, c’est se gratter la tête, mais il ne sera pas là pendant longtemps.

“Je veux me battre un de plus à 147 et remporter un titre mondial”, a déclaré Garcia dans une interview avec FightHype plus tôt cette année. “Ensuite, je veux monter à 154 et commencer un nouveau voyage.”

Gagner un titre mondial dans trois catégories de poids apporte un énorme sourire au visage de Garcia chaque fois qu’il est évoqué. Mais avant même qu’il puisse penser à affronter les grands garçons de la division Jr Middleweight, il accorde toute son attention à Spence.

«Je veux redevenir champion et il a deux ceintures. C’est l’occasion pour moi de redevenir champion et de gagner deux autres ceintures. »

Avec des victoires sur Zab Judah, Lamont Peterson, Lucas Matthysse et Amir Khan; Garcia sait une chose ou deux pour gagner le gros lot. Mais combattre Spence, c’est autre chose.

Deux titres pour accompagner un record invaincu et une mention sur chaque livre crédible pour la liste des livres hurle que Spence n’est pas un combattant ordinaire. Mais alors que la plupart de la division considéreraient une lutte contre lui comme une victoire improbable, Garcia y voit une chance de prouver que ceux qui l’ont tabulé comme l’opprimé dans la plupart de ses grands combats, se trompent une fois de plus.

“Vous savez, j’ai de grandes victoires dans ma carrière”, a déclaré Garcia. «J’ai combattu dans des combats de très haut niveau. Mais il se classera parmi ces grandes victoires. Et cela dépend de la façon dont je l’ai battu. Donc, vous savez, cela joue également un rôle. »