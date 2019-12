L'escroc le plus élégant: 20 ans de «Le talentueux M. Ripley»

Tous les bons films n'ont pas de scène d'opéra, mais tous les films avec une scène d'opéra sont bons. Dans l'adaptation de 1999 de The Talented Mr. Ripley, cette scène montre l'homme que nous connaissons sous le nom de Tom Ripley – son rendez-vous pense qu'il s'appelle Dickie Greenleaf – regardant Eugene Onegin de Tchaikovsky avec une intensité qui correspond aux performances. C’est la scène duel, dans laquelle un homme en tue un autre par orgueil, ou par conventions sociales, ou par une obligation similaire envers l’ego humain. Tandis que le blessé est en train de mourir, le vainqueur tient son corps et pleure, le tissu rouge destiné à rapprocher le sang du costume de l'acteur et couvrant la scène en dessous d'eux.

L'opéra au cinéma a un but: la scène est la toile de fond idéale pour le drame qui se déroule entre les membres du public, ce qui se déroule dans les coulisses qui se déroulent sur les sièges face aux interprètes. Je pense souvent aux lunettes d'opéra qui se concentrent sur la comtesse Olenska alors qu'elle regarde Faust dans la scène d'ouverture de The Age of Innocence de Martin Scorsese, son récent divorce étant le véritable spectacle pour la foule. De la même manière, je me souviens de la scène de Margaret où J. Smith-Cameron et Anna Paquin se donnent la permission de pleurer, car la catharsis de leur chagrin partagé est petite par rapport à «Belle nuit, ô nuit d'amour» des Contes d'Hoffmann. En regardant le visage de Tom, nous approchons de la fin de notre histoire avec lui: l'histoire d'un homme de confiance fortuit et de ses belles marques, une tragédie bien adaptée à la portée et à l'échelle de l'opéra.

Au cours des 20 années écoulées depuis sa sortie, The Talented Mr. Ripley, un film sur les regards et les reflets, reste l'un de nos plus beaux films contemporains. L'adaptation de Minghella au roman de Patricia Highsmith de 1955 s'intéresse aux surfaces et aux profondeurs qu'elles cachent. Ce Ripley est un film sur l'intimité des objets. Visuellement, le film reste époustouflant pour son évocation luxuriante de dépravation cachée par de bonnes manières et de meilleurs vêtements; textuellement, la profondeur de la sensation est aussi durable que la tache de sang qui ne disparaîtra pas.

Nous avons maintenant notre propre lexique pour les escrocs – une équipe contemporaine de greffeurs qui n'a pas le style que Highsmith offrait au sien, bien que beaucoup d'entre eux essaient toujours de revendiquer Ripley comme référence. Comme l’attention aux détails esthétiques des riches et des misérables, c’est le fait des émotions elles-mêmes qui distingue Ripley de Minghella des autres adaptations, dans la fiction et dans la vie réelle. Tout sentiment exprimé plutôt que réprimé – même une seule larme tombant sur la joue de Tom pendant qu'il regarde l'opéra – est une dérogation à sa provenance, mais peut-être la raison pour laquelle il est devenu le Ripley définitif. Highsmith, Minghella et Ripley étaient tous obsédés par la beauté non pas parce qu'elle est bonne mais parce qu'elle est capable d'être exactement le contraire. Le public a le luxe de se demander: et si nos obsessions ne sont pas seulement des faiblesses mais aussi un avertissement? Dans l'adulation simple pour les belles choses de la vie, Ripley est étrangement sympathique à ceux qui tueraient pour être plus près de posséder un blazer bien ajusté et un appartement en Italie, d'avoir le genre de teint amélioré au soleil et dans les cheveux qui juste des vagues comme ça naturellement. Pour ceux qui regardent une histoire se dérouler, assurez-vous qu’en tant qu’observateurs, ils sont sans reproche – mais peut-être pas sans leur propre culpabilité – qu'est-ce que le meurtre sinon une conséquence inévitable de vouloir ce que vous ne pouvez pas avoir?

Pour voir Tom Ripley, le personnage, vous devez d'abord regarder Patricia Highsmith, la romancière. Prolifique et motivée, elle avait ses propres talents prononcés et contradictoires. Selon tous les témoignages, elle avait un vrai sens du style – pour les tenues, les femmes et les activités criminelles fictives. Mon essai préféré à son sujet est de Margaret Talbot, qui commence par dire: "En décembre 1948, Patricia Highsmith était une écrivaine en herbe de vingt-sept ans avec une imagination meurtrière et un talent démesuré pour séduire les femmes."

Elle était également une raciste misanthrope et haineuse avec des vues cruellement impénitentes sur pratiquement chaque personne qu'elle a rencontrée. La sensibilité de Highsmith à la répartition inégale et oppressive de la richesse et du pouvoir n’a jamais évolué au-delà de l’affinité de ressentiment requise pour essayer de la revendiquer elle-même. Elle a rencontré James Baldwin lors d'un dîner et a écrit à un ami que, comme elle s'y attendait, il était "une douleur intéressante dans le cul". Elle a qualifié l'Holocauste soit de "Holocauste Inc.", soit parfois de "demi-août, »Car il n'a tué que la moitié de la population juive mondiale. Sa cause politique à vie était que les impôts étaient trop élevés pour les Américains vivant à l'étranger. Elle a tenté en vain d'obtenir Mary McCarthy, au cours d'une amitié épistolaire de courte durée, à se joindre à elle dans ce combat; elle a refusé. McCarthy ne semblait même pas en savoir grand-chose sur le travail de son amie, se demandant une fois si ce «Tom Ripley» Highsmith auquel il faisait constamment référence était un chanteur pop.

Highsmith ne s'est jamais sentie appréciée aux États-Unis et a passé une grande partie de sa vie professionnelle à vivre en Europe. Comme Henry James, dont le roman The Ambassadors est la référence clé pour The Talented Mr. Ripley – une histoire de haut niveau conçue pour révéler que la distinction entre les classes est moins un fossé qu'un tissu tissé dans chaque partie de la vie – elle croyait que le grand Le roman américain doit se dérouler à l'étranger. Lors de l'écriture du premier Ripley, elle a lu Démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, essayant de comprendre le pays dans lequel elle est née et a grandi du point de vue d'un étranger.

Highsmith ne considérait pas Tom comme son alter ego, mais il y a des parallèles de préférence. Dans les romans ultérieurs, Highsmith donnerait à Tom les mêmes vêtements qu'elle aimait porter: Levis pressé, des peignoirs moelleux, des ensembles de pyjama assortis. Elle lui a donné certaines de ses habitudes obsessionnelles, comme son désir pour les belles choses de la vie, son habileté à imiter et son influence sur les hommes et les femmes. Les références les plus évidentes à la sexualité de Ripley se produisent quand elle lui donne les mêmes livres de chevet que les siens: Christopher Isherwood, la biographie de Richard Ellmann d'Oscar Wilde. Dans une interview à la radio, Highsmith a dit une fois que Ripley était son «héros-criminel» préféré: quand les lecteurs se souviendront de lui, il aura toujours 34 ans, toujours un pied dans la tombe, s’éloignera pour toujours.

Dans son excellente biographie, The Talented Miss Highsmith, Joan Schenkar souligne également que Highsmith a commencé à écrire des bandes dessinées, des histoires qui s'appuyaient sur des identités secrètes et les propriétés magiques des vêtements. Les déguisements et autres contrefaçons étaient une forme compliquée d'héroïsme dans ce qui allait devenir l'une des rares formes d'art inventées aux États-Unis. Highsmith était le scénariste le plus régulièrement engagé pour les bandes dessinées pendant leur âge d'or, de la fin des années 1930 au début des années 1950, lorsque des personnages tels que Captain America, Wonder Woman, Batman et Superman étaient introduits. Une connaissance mutuelle a un jour tenté de lui donner rendez-vous avec Stan Lee. Cela n'a pas fonctionné pour de nombreuses raisons trop évidentes pour les énumérer ici.

Schenkar, en écrivant sur la relation de Highsmith avec les bandes dessinées, dit ce que Highsmith aurait préféré laisser implicite. Highsmith aspirait à un style littéraire qui l'éloignerait des bandes dessinées – des intrigues plutôt que des scénarios, des personnages plutôt que des archétypes, des méchants qui ont provoqué leur propre défaite et des héros que personne n'aimait. Bien-aimé en Europe mais mis à l'écart aux États-Unis – comparer Highsmith à Superman en Europe et Clark Kent à la maison semble à ce stade presque obligatoire. Schenkar souligne que Highsmith était aussi cruel envers ses personnages qu'Henry James l'était pour le sien, tout en écrivant sur des étrangers entièrement américains d'une manière qui faisait croire à son approche qu'elle avait atterri en catastrophe d'une autre planète; tout ce qui était humain était étranger à Highsmith. Comme ses personnages, elle cherchait également quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait revendiquer et n'étaient même pas sûrs qu'ils devraient le vouloir.

Le talentueux M. Ripley est maintenant un classique culte avec un arc étrange: vivant dans une pauvreté proche de New York, Tom Ripley est confondu avec un camarade de classe de la Ivy League du riche et beau Dickie Greenleaf. La famille Greenleaf cherche désespérément à récupérer Dickie d'Italie – sa mère est malade, mais cela implique également qu'il gaspille son fonds en fiducie. Tom accepte quelques espèces et frais de voyage en échange de faire de son mieux pour ramener Dickie à la maison. Quand il arrive, cependant, Tom est immédiatement captivé par le mode de vie de Dickie et commence à se demander: pourquoi Dickie devrait-il rentrer à la maison? Il a une petite amie nommée Marge que Tom n'approuve pas, mais en plus de cela, il a une plage, un bateau, une belle chevalière et un appartement décoré avec goût – toutes les libertés naturelles et matérielles dont il pourrait avoir besoin. Plus que cela, Dickie a l'assurance d'un homme qui croit qu'il mérite à la fois ce qu'il a et pourrait toujours, en décidant ainsi, obtenir beaucoup plus. La vie de Dickie est peut-être creuse et sa vaporisation est une couverture pour de profondes réserves de cruauté, mais personne ne peut contester le fait qu'il donne une belle apparence.

La relation entre les deux hommes tourne sur elle-même, sans être absolument certains qu'ils aiment ce que l'autre voit en eux, ou s'ils veulent être examinés de si près. Tom tue Dickie et assume son identité, puis passe une grande partie de l'histoire restante en échappant à la capture et à la détection. Il s'en tire, tant que le lecteur ou l'observateur a une définition très élastique de ce que signifie «s'en tirer». Bientôt, cependant, le meurtre nécessite plus de meurtres, et dans une tournure bizarre, la police en vient à croire que Dickie a tué Tom. Tom reprend son ancienne identité afin d'éviter d'être arrêté en tant que Dickie, puis simule le suicide de Dickie afin de revendiquer l'héritage Greenleaf restant de la volonté qu'il forge.

Ripley résonne dans chaque récit, car il dépend tellement d'interprétations multiples. Chaque lecture contient le potentiel de trouver une autre perspective. Dans Purple Noon, le film de 1960 réalisé par René Clément, il y a moins de tromperie entre les deux personnages principaux: Dickie, joué par Maurice Ronet et renommé Philippe, est cruel et agressif, torturant Tom (Alain Delon, probablement le plus beau de tous les Tom Ripleys) en lui enseignant les manières de table et en l’échouant sur une chaloupe jusqu’à ce qu’il reçoive un coup de soleil. Le casting de Purple Noon a toujours l'air en sueur et salé, leurs tromperies s'installant dans leurs pores avec leurs bronzages. "C'est amusant de voir combien il en prendra", explique Philippe à Marge. Le meurtre se déroule sur un jeu de cartes, Philippe étant parfaitement conscient du fait que Tom envisage de le tuer et, dans son arrogance, il l'ose presque de le faire. Après le meurtre, lorsque les policiers enquêtent sur Tom, un officier s'appuie contre une armoire et ne remarque même pas qu'elle est pleine de vestes de Philippe. Dans ce qui serait un véritable cauchemar pour les interprétations originales et ultérieures de Tom, ce film se termine avec son mariage avec Marge afin de garantir l'héritage qu'il leur a laissé à tous les deux dans la fausse volonté de Philippe.

Les adaptations cinématographiques ultérieures sont tirées de livres Ripley ultérieurs, cinq au total publiés entre 1955 et 1991. Après Talented, il y avait Ripley Under Ground, Ripley’s Game, The Boy Who Followed Ripley et Ripley Under Water. En 1977, Wim Wenders a adapté le jeu de Ripley dans The American Friend, une adaptation très lâche qui présentait Dennis Hopper comme un Tom sobre de manière et extravagant en robe. Ce Ripley est un voleur d'art. Il dort sur des draps de soie rouge et porte des chapeaux de cow-boy autour de Hambourg, attirant l'attention sur lui parce qu'il est si élégant. Il y a eu l'adaptation de Liliana Cavani en 2002 de Ripley’s Game, dans laquelle John Malkovich joue le Ripley le plus dérangeant et le plus froidement diabolique. Son sens de l'humour est sociopatiquement élégant – dans la première scène du film, il insulte son complice en disant: "Ne me menace pas, ce n'est pas moi qui porte une boucle d'oreille."

L'adaptation de Minghella en 1999 est la vedette, pour une raison simple et superficielle: le film est aussi beau que la douleur qu'il inflige. Comme tout bon mélodrame, Ripley est une histoire qui dépend de la mauvaise interprétation de la cruauté comme de la romance et de la lecture erronée de la beauté comme intrinsèquement bonne – simplement parce que quelque chose est superficiel ne signifie pas qu'il n'est pas profond. Minghella conserve l'élément thriller de Highsmith, mais perd le noir au profit de l'amour torturé: un film de braquage au ralenti, les motifs de Ripley se révèlent dans l'instant. Mais il arrive honnêtement au genre mélodrame, avec beaucoup de commentaires codés sur des hypothèses tacites. En 1999, cela signifiait ajouter des personnages à l'histoire et en changer d'autres; cela signifiait également mettre un sous-texte au premier plan, pour une compréhension différente des triangles amoureux et d'autres petites trahisons. Comme Frank Rich l'a écrit dans un profil du Minghella publié dans le New York Times Magazine la même année que le film est sorti, il a également avancé rapidement à la fin des années 1950, plaçant ses personnages principaux dans le «il boom» italien, une «prospérité d'après-guerre» de décadents les indulgences pour un pays ont longtemps nié toutes sortes de plaisirs. Nous rencontrons nos personnages vivant à une époque avant des lignes téléphoniques fiables ou la pilule, mais après des voitures rapides et des standards sexuels détendus.

Lorsque Highsmith a présenté ses lecteurs à Tom, il était déjà un petit criminel, arnaquant des travailleurs de la culture indépendants en se faisant passer pour un agent de l'Internal Revenue Service qui regrettait de les informer qu'ils avaient sous-payé leurs impôts, et voudraient-ils s'il vous plaît envoyer le montant révisé à son adresse à Manhattan, pour des raisons normales? Cependant, lorsque Minghella nous présente Tom, il est beaucoup moins compromis – il remplit simplement le rôle de pianiste accompagnateur pour un ami, portant une veste Princeton empruntée avant de courir pour faire son quart de travail dans une salle de spectacle somptueuse. Quand le public part et avant que le concierge ne l'attrape, il joue du piano sur la scène, se livrant à son fantasme d'être regardé.

En tant que Tom Ripley, Matt Damon ne semblera jamais plus jeune que lui dans cette performance. Joué dans le premier acte du film avec une sorte de grâce innocente, Tom perd le rôle étrange assigné à la famille Greenleaf, le jouant comme un accident mais étrangement préparé pour l'action. Il s'agit d'une version douce, peut-être stupide, de Tom, qui est rapidement et complètement séduite par Dickie.

«Tout le monde devrait avoir un talent», explique Dickie le premier après-midi qu'ils passent ensemble chez lui à Mongibello, un petit village d'Italie que Dickie a sélectionné pour son charme et son inaccessibilité. "Quelle est la vôtre?" Falsifiant des signatures, racontant des mensonges, des imitations de pratiquement n'importe qui, Tom répond rapidement. "Personne ne devrait avoir plus d'un talent", ironise Dickie en retour. Joué par Jude Law, Dickie est dangereux – une beauté qui rend ceux qui le veulent indignes dans leur insouciance. Son visage porte sa propre force. Highsmith a écrit Dickie comme peintre; Minghella fait de lui un passionné de jazz et un joueur de saxophone amateur, tenant la cour dans un club de jazz local comme s'il était le propriétaire de l'endroit. Le jazz, comme les bandes dessinées que Highsmith a écrites, est une autre des rares formes d'art originaire des États-Unis. Il est révélateur que le personnage qui représente une classe entière d'hommes blancs riches et autorisés soit celui qui revendique le jazz pour lui-même. "Qui êtes-vous?" Ricane Dickie quand il pense que Tom est hors de propos. "Qui êtes-vous pour me dire quelque chose?" Tom ne peut pas répondre avec des mots.

Tom est, en revanche, sensiblement maladroit socialement, mais il n'est pas incompétent – il peut dire dans les conversations non pas quelles réponses sont attendues ou requises, mais mieux encore celles qui sont préférées. Dans la version de Minghella, Tom prend un risque en faisant de Dickie un co-conspirateur. Lorsqu'on lui a demandé de prouver son habileté à imiter, Tom fait une version étrange de la conversation qu'il a eue avec le père de Dickie, révélant pourquoi il a vraiment été envoyé là-bas. Ensemble, les deux décident d'escroquer le père de Dickie pour plus d'allocation et par la suite beaucoup plus de plaisir.

Le talent de Dickie est simplement de rendre tout amusant. En cela, sa forme préférée est la mode, la meilleure arène pour prouver le bon goût. Ses activités – voile, ski, soleil, boire et baiser parascolaire – sont toutes les caractéristiques de la haute société et d'un bon élevage. La maison qu'il loue est peu meublée, les bureaux et les chaises et la sainte iconographie sont tous habilement conçus et extrêmement pratiques. Les tenues de Dickie sont portées de cette façon juste que les gens riches aiment s’habiller comme s’ils travaillaient; pantalons de couleur crème et chemises lâches et soyeuses à manches courtes boutonnées, pulls en cachemire avec col en V plongeant juste sous la clavicule. Lorsque Dickie porte une veste, elle tombe dans le dos comme une deuxième colonne vertébrale. Quand Dickie porte un chapeau, il a l'air stupide, mais d'une manière chaude.

Dickie est en couple avec Marge, un personnage écrit avec une haine pure par Highsmith et réhabilité par Minghella dans son choix de casting – Gwyneth Paltrow au sommet de sa gloire précoce, avec juste assez de cachet pour jouer une version de la blonde Hitchcock que ni l'un ni l'autre complique ni ne contredit sa carrière jusque-là. Mince, posée, rayonnante dans ses cheveux blonds blonds et ébouriffés, la performance de Paltrow est plus douce que celle de Law dans ce premier acte, montrant une tendresse pour Tom qui dure plus longtemps que la patience de Dickie. Mais ce n'est pas le triangle amoureux qui fait basculer le film dans son deuxième acte violent – c'est l'apparition de Freddie Miles, joué par Philip Seymour Hoffman, qui révèle et développe la dynamique de pouvoir laide et inconfortable parmi eux. Freddie fait partie du monde de Dickie et a déjà droit à l’attention de Dickie; il n'est pas prêt à le perdre à qui que ce soit, mais précise que le perdre à quelqu'un comme Tom serait une insulte inacceptable. Freddie et Tom semblent avoir quelque chose en commun – tous deux sont terribles à dissimuler leur attirance pour Dickie, croyant que ce n'est pas parce qu'il n'est pas dit qu'il est invisible – mais Dickie est plus indulgent envers Freddie pour le simple fait de la solidarité de classe. Après que Freddie se soit présenté, tout tourne, un fait dont Marge semble le plus conscient. Quand Dickie vous accorde son attention, elle raconte à Tom dans une scène, c'est comme si le soleil brillait sur vous. Elle sait à quel point il pourrait être sombre dans l'ombre; elle sympathise avec le mal de Tom.

Tout au long de ces scènes, Minghella commence à nous montrer des moments subtils de sentiments plus sinistres. Tom n'est pas seulement amoureux des affections et des accessoires de Dickie – il est obsédé par eux, examinant et étudiant et pratiquant la façon dont Dickie existe dans son propre monde. Dans une scène, il regarde depuis le balcon de la chambre de Dickie pendant que Dickie et Marge discutent de lui, et pratique leur conversation entendue dans le miroir pendant qu'il essaie les bagues et les montres de Dickie; dans une autre, une scène qui apparaît dans toutes les versions de Ripley mais avec de légères variations à chaque fois, Tom s'habille dans les vêtements de Dickie et pantomime une scène qui est en partie fantastique, en partie réalisation de souhaits. Lorsque Highsmith l'a écrit, Tom fait semblant d'être Dickie en train d'assassiner Marge pour s'être placé entre eux deux; dans le fantasme de Tom, c'est Dickie qui est le meurtrier, et la victime n'est pas exactement son adversaire mais son homologue. Dans la version de Minghella, Tom est vêtu du costume le plus chic de Dickie, dansant et chantant pour le miroir d'une manière que personne n'est censé voir. Lorsque Dickie l'attrape, le dégoût qu'il ressent est partout sur son visage, s'installant dans la boucle de sa lèvre supérieure: "Je souhaite que tu sors de mes vêtements", dit-il à la perspective de partager une tenue.

"Vous avez bu la boisson, et le goût qui vous reste dans la bouche est ce que vous choisissez", a expliqué Minghella en adaptant un roman à Rich. Mais il s'inquiétait de certaines de ses décisions, disant à Rich qu'avant la sortie du film, les journalistes se demandaient si ce serait encore un autre exemple d'un film qui fait de la queerness une pathologie infâme. Pour le moment et deux décennies plus tard, cela reste une question juste. Minghella a développé un personnage relativement mineur du livre, Peter Smith-Kingsley (joué par Jack Davenport), pour en faire un amour pour Tom – tout le monde peut dire, à partir du moment où ils établissent un contact visuel, que cette affaire ne va pas se finissent bien pour l'un ou l'autre, même si nous savons déjà que Tom s'en sort vivant. "Je suis désespéré que personne n'infère un lien entre les actions de (Ripley) dans le film et sa sexualité", a déclaré Minghella. "Mais c'est une situation désolée si vous ne pouvez écrire que sur un personnage homosexuel qui se comporte bien. … Il me semble tellement le tissu de l'histoire — pas tellement que Tom était gay mais qu'il était amoureux de Dickie et de la vie de Dickie. ”

Dickie n'a pas une position neutre. Dans la version de Minghella, c'est Dickie qui est d'abord techniquement un meurtrier. Minghella a présenté un personnage nommé Silvana, une femme locale ayant une liaison avec Dickie, la mauvaise brune au blond vif de Paltrow. Quand Dickie repousse ses tentatives de parler, Silvana se tue. Elle était fiancée à un autre homme et enceinte, on suppose, de l’enfant de Dickie. Dans un étrange ajout au scénario, Tom propose de prendre le blâme, prétendant qu'il s'agit d'un désir malavisé de faire le bien de Dickie, mais vraiment afin de faire de Tom une partie indispensable et inamovible de la vie intérieure de Dickie. Tom est toujours à la recherche d'un lien illicite entre eux, peut-être pour distraire de celui qui est déjà là – meilleurs frères que amoureux, meilleurs voleurs que tueurs, cette version voit Tom essayer de rendre ses perversions aussi chastes que possible.

Les intentions de Highsmith semblent les plus présentes au moment où Tom assassine Dickie, même si l'acte lui-même est si différent dans son exécution. La scène hante par sa violence brutale et brutale, qui choque même si elle ne surprend pas, mais c'est le coup de feu après le meurtre, de Tom couché tranquillement dans les bras morts de Dickie, qui dérange et dérange le plus. C’est le moment où les libertés de Minghella avec le texte deviennent dangereuses; comment sommes-nous censés ressentir Tom maintenant? D'un autre côté, comme la plupart des écrits de Highsmith, la métaphore n'est pas moins subtile pour être si évidente. Dans le livre, c'est Dickie qui avertit Tom de faire attention aux autres. «Vous faites tout votre possible pour ne pas blesser les gens qui vous aiment, vous savez», dit-il.

L'attraction de bien paraître est ce que Minghella comprend. Il est extrêmement agréable de regarder des gens riches qui savent comment dépenser leur argent correctement, et c'est la tension entre la grâce inhérente de Dickie d'avoir de l'argent avec les tentatives maniéristes de Tom qui en fait notre troisième acte. Lorsque Freddie trouve l'appartement que Tom loue en tant que Dickie, il le remet immédiatement à l'horloge comme celui que Tom s'est décoré lui-même, insultant ses choix bourgeois. Tom le tue parce que Freddie sait ce qu'il a fait, mais il y a aussi une lecture plus drôle ici: que Tom le tue parce qu'il a insulté sa décoration intérieure.

Quels que soient les efforts déployés, nous blessons les gens que nous aimons. Nous aimons les gens qui nous ont blessés. Pourquoi? Personne ne répond à cela. Au début du livre, le protagoniste des Ambassadeurs, Lambert Strether, réfléchit à la façon dont les meilleures relations sont celles qui ne sont pas examinées, ce qui est «peut-être exactement la raison pour laquelle son cœur a toujours coulé lorsque les nuages ​​d'explication se sont rassemblés. Sa plus grande ingéniosité était de garder le ciel de la vie loin d'eux. Qu'il ait ou non une grande idée du lucide, il a soutenu que rien n'a jamais été en fait – pour personne d'autre – expliqué. On est passé par de vains mouvements, mais c'était surtout une perte de vie. Une relation personnelle n'était une relation que tant que les gens étaient parfaitement compris, ou mieux encore, s'en fichaient. »

Le désir de comprendre tout ce qui pousse une personne à attirer notre attention ruinera notre capacité à en faire l'expérience. Ce fait est souvent ignoré dans nos conversations interminables sur ce qui rend un protagoniste différent d'un héros, et pourquoi nous voudrions regarder les gens – qu'ils soient des escrocs, des chefs de gangs, des maris éloignés ou des amis terribles – faire de mauvaises choses. Demander pourquoi est une distraction de respecter le charisme, un phénomène inexplicable qui nous commande de regarder indépendamment de la moralité, et souvent au mépris direct de celle-ci. Tom le sait pour Dickie, et nous le savons pour Tom. Highsmith savait cela sur nous, et Minghella savait ce que nous devions voir. La plupart des scènes les plus importantes de Ripley sont colorées par la lumière naturelle ou son reflet. Quand Dickie et Tom sortent un petit bateau, le soleil haut et brillant, ils se louchent autant par mépris que pour protéger leurs élèves. Rien ne peut être caché sous ce type de lumière, mais ce n'est pas la même chose qu'une vue claire.

L'impact de Tom Ripley, dans le style et le caractère, est récemment devenu un peu plus présent. Showtime a annoncé le développement d'une émission de télévision Ripley qui sortira en 2020, avec Andrew Scott, qui est surtout connu sous le nom de soi-disant Hot Priest dans Fleabag; c'est un acteur qui comprend clairement comment un homme peut être à la fois séduisant et chaste. Dans la vraie vie, cependant, la résurgence de Ripley est plus surprenante lorsqu'elle est la plus évidente. En février 2019, The New Yorker a publié un long profil de l'auteur et agent littéraire Dan Mallory, un homme qui a écrit un roman à succès commercial sur les identités supposées et les voisins suspects; beau, charismatique, manipulateur et totalement frauduleux, il semble qu'il ne pouvait pas résister aux tromperies les plus sur le nez. L'un de ses mensonges les plus fréquents était de dire qu'il avait reçu un doctorat d'Oxford, étudiant Patricia Highsmith et The Talented Mr. Ripley. Il a apparemment dit avoir trouvé la performance de Damon "sans grâce", bien que lorsque ses collègues ont commencé à dire qu'il avait son propre "truc de M. Ripley talentueux" en cours, je me demande s'il l'a trouvé une comparaison flatteuse.

D'autres personnes ont également capturé notre imagination dans leurs escroqueries, qui semblaient principalement tourner autour de la proximité avec des gens avec plus d'argent et probablement un meilleur goût. Les pointes fourchues d'Elizabeth Holmes, le pantalon de survêtement préféré par Anna Delvey – tout cela a été vu, rétrospectivement, comme le dit qui aurait dû révéler qu'ils posaient dans des endroits auxquels ils n'appartenaient pas. Malgré certains de ce qui rend ces escrocs si drôles ou captivants, je suis souvent laissé de côté par leurs prétendus crimes. Je recherche toujours un certain niveau d'élégance dans leur manière et leurs marques. La plupart de nos escrocs contemporains n'ont pas le glamour d'un anti-héros Highsmith. Les vols d'identité d'aujourd'hui ont lieu sur de petits écrans et lors de mauvaises fêtes. Peut-être que les générations futures trouveront cela aussi charmant que la falsification de signatures ou la cuisson à la vapeur de costumes volés. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas la capacité de garder un secret. La plupart d'entre eux sont abattus non pas par leur contrainte à mentir, mais à se raconter.

Là encore, de cette façon, ils sont un peu comme Highsmith. Lorsqu'on lui a posé des questions sur sa vie personnelle, Highsmith aimait à dire qu'elle ne répondait pas aux questions sur elle-même ou sur les autres, bien que Schenkar note que, comme Ripley, elle se soustrait à toutes les chances qu'elle a. Ses personnages, comme leur auteur, ont leur mot à dire. La plupart des gens sont mieux compris lorsque leur discours est pris comme son contraire. Tout ce qu'ils utilisent pour cacher ne montre que leurs faiblesses, un affichage translucide de l'inconscient à peine.

Minghella a également été la productrice de l'une des mises en scène les plus populaires de Madama Butterfly, présentée au Metropolitan de New York en avril. Il s'agit d'une adaptation particulièrement ornée et traditionnelle, non pas contemporaine pour être minimisée, mais moderne pour s'engager dans son patrimoine. Les secrets, les mensonges et les armes vont de pair comme des chapeaux sur des bateaux de croisière, des vestes pour le dîner, des robes de chambre pour l'espresso du matin et sans savoir si la personne que vous aimez est votre prochain partenaire ou votre prochaine victime. "J'ai toujours pensé qu'il valait mieux être un faux que quelqu'un de vrai", s'étouffe Tom vers la fin du film, une ligne qui n'apparaît dans aucune autre version mais qui correspond à sa performance comme un gant. Dans le livre, nous laissons Tom demander ce que nous savons qu'il sera toujours à la recherche. Un chauffeur de taxi lui demande dans quel hôtel il veut être emmené et il répond en italien: Il meglio, il meglio! Le meilleur, Tom le veut. Le meilleur, Tom aura.