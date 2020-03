L’espoir chaud Karol Itauma abandonne sa candidature olympique et signe avec Frank Warren

RINGSIDE 11/03/2020

Le champion NATIONAL HUIT FOIS et médaillé d’or olympique de la jeunesse Karol Itauma s’apprête à devenir professionnel avec Frank Warren et à se battre sous la bannière de Queensberry Promotions.

Basé à Chatham, dans le Kent, le joueur de 19 ans a décidé d’abandonner sa quête d’une position olympique au profit de se donner une longueur d’avance dans les rangs professionnels.

Le poids lourd léger d’origine slovaque a battu le champion du monde et champion d’Europe junior Ruslan Kolesnikov pour remporter la médaille d’or en Argentine aux Jeux de 2018, vengeant une défaite lors de son premier tournoi international contre le Russe.

Maintenant, Itauma cherchera à égaler et à imiter les progrès professionnels des autres combattants du Kent Dennis McCann et Sam Noakes.

“Je suis vraiment excité et j’ai l’impression que c’est un nouveau chapitre dans ma vie”, a déclaré Itauma à propos de son développement de carrière. «Évidemment, j’ai beaucoup vécu chez les amateurs et maintenant je suis au stade où je suis prêt à lancer ma carrière professionnelle. Je suis ravi de travailler avec Frank Warren et Queensberry.

«En raison de mon âge, j’aurais atteint mon apogée en tant qu’amateur entre deux Jeux Olympiques. Je suis un peu trop jeune pour percer et faire partie de l’équipe de Tokyo et j’ai choisi de ne pas m’engager dans un nouveau cycle de quatre ans pour le prochain.

«Nous savons tout sur Dennis McCann et Sam Noakes de leur proximité avec nous et j’ai été impressionné par ce que Frank fait pour eux. C’est pourquoi Queensberry allait toujours être mon premier choix.

«Les gens attendent beaucoup de moi et je le fais moi-même, donc Queensberry construisant une écurie de jeunes combattants exceptionnels qui seront tous prêts à gagner des titres à un moment similaire, en fait l’endroit pour moi.

“C’est de cela que je veux faire partie”, a ajouté Itauma, qui était un partenaire d’entraînement régulier pour Chris Eubank jr avant son combat contre James DeGale et a récemment apprécié le combat avec Lawrence Okolie.

Itauma, qui continuera de se battre hors du club de St Mary à Chatham, reçoit la compétition sur le front intérieur du plus jeune frère Enrico, qui est double champion national et européen de poids lourd, tandis que son frère moyen Savio est un footballeur prometteur.

Et ce n’est pas seulement le monde de la boxe dans lequel Itauma cherche à se faire un nom. Il a également sa propre ligne de mode, ayant également gravi les échelons de la promotion immobilière, pendant ses examens de finance.

«J’ai toujours été dans la mode – j’aime les vêtements et les chaussures – et je voulais créer quelque chose qui représente le nom de famille. Fin 2017, j’ai mis cette pensée en pratique et je suis sorti et je l’ai fait.

“J’ai sorti quelques vêtements et j’en ai appris car, évidemment, votre première tentative ne sera pas parfaite. J’ai repris mes erreurs et je vais réparer et espérer que tout se passe bien. »