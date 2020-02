L’espoir de la médaille d’or olympique britannique fait une prédiction de choc pour Dubois vs Joyce

RINGSIDE 12/02/2020

La médaille d’or OLYMPIQUE espère que Frazer Clarke croit que Joe Joyce va choquer Daniel Dubois dans leur bataille sensationnelle des poids lourds.

Peu de boxeurs sont plus qualifiés que Clarke pour se prononcer sur l’affrontement qui a fait parler la nation.

Clarke a discuté avec les deux hommes au cours de leurs journées dans l’équipe de l’équipe GB et a déclaré: «Je vois un Joe Joyce gagner après cinq tours.

«C’est le combat le plus excitant de ces derniers temps en boxe britannique. Joyce est la gagnante pour moi dans un combat difficile. »

Les géants invaincus s’affrontent sur 12 rounds à l’O2, Londres, le samedi 11 avril, en direct sur BT Sport Box Office. Le vainqueur peut s’attendre à être sur le point de remporter le titre mondial.

‘Dynamite’ Dubois, 22 ans, est l’actuel champion britannique, du Commonwealth, de la WBC Silver et de la WBO International. Le médaillé olympique d’argent «Juggernaut» Joyce, détient le championnat d’or WBA et est l’ancien champion continental du Commonwealth et de la WBA.

Dubois (14-0, 13KOs) est devenu professionnel en avril 2017 et Joyce (10-0, 9KOs) l’a suivi dans les rangs professionnels six mois plus tard après avoir tous deux passé du temps dans l’équipe GB avec Clarke.

Big Frazer qui se prépare pour un tournoi de qualification olympique 2020 le mois prochain pense que l’expérience de Joyce qui a 12 ans de plus que Dubois pourrait s’avérer cruciale.

📸 GB Boxe

Le boxeur amateur numéro un britannique des super-poids lourds a ajouté: «C’est un très bon combat et je suis impatient de le faire.

«Daniel sera très dangereux très tôt et Joe pourra-t-il résister à la tempête?

«Cela peut sembler que je suis assis sur la clôture, mais d’après l’expérience des deux combattants, je pense que Joe pourrait en avoir plus s’il survit au début de l’attaque.

“C’est une victoire de Joe Joyce pour moi, mais c’est un combat difficile parce que Daniel est un talent absolu et demi.”

Les billets sont maintenant en vente via AXS.com et Ticketmaster.co.uk